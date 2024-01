Tín hiệu tốt cho du lịch Khánh Hoà bứt phá trong năm 2024

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, lượng khách du lịch năm 2023 tương đương năm 2019 (7 triệu lượt khách) nhưng doanh thu du lịch cao hơn khoảng 15%. Kết quả này cho thấy, Nha Trang - Khánh Hòa vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Mới đây, trang đặt phòng trực tuyến booking.com đã công bố Nha Trang là 1 trong 10 điểm đến khách Việt thích ghé thăm trong dịp năm mới 2024.

"Năm 2023, ngành Du lịch tỉnh đã phối hợp với ngành hàng không xúc tiến, kết nối mở thêm các đường bay quốc tế; tham gia các hội chợ du lịch; tổ chức đón các đoàn báo chí, lữ hành trong nước, quốc tế đến khảo sát du lịch Khánh Hòa; tổ chức chương trình liên kết, giới thiệu du lịch Khánh Hòa tại Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phú Yên, Cần Thơ... Đặc biệt, ngành đã có nhiều hoạt động xúc tiến để hướng đến thu hút khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia…", bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ.

Đoàn famtrip của các doanh nghiệp du lịch đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm trước khi đi khảo sát tour du lịch khám phá vịnh Nha Trang (Ảnh: Xuân Thành - Báo Khánh Hòa)

Khánh Hòa đón 465.000 lượt khách du lịch dịp Tết Dương lịch

Siêu tàu du lịch đến Nha Trang dịp Tết Dương lịch 2024 (Ảnh: Xuân Hướng - Báo Văn hóa)

Ngày 2-1-2024, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo của tỉnh cho dịp Tết Dương lịch này, ước tính từ ngày 30-12-2023 đến 1-1-2024, toàn tỉnh đón trên 465.000 lượt khách, trong đó có gần 141.200 lượt khách lưu trú, tăng hơn hơn 34% so với Tết Dương lịch năm 2023.

Đón bắt những cơ hội bứt phá du lịch Khánh Hòa 2024, ALMA Resort là một trong những đơn vị tổ chức rất nhiều những hoạt động thu hút khách du lịch trong và ngoài nước như: ALMA sẽ chào đón năm 2024 tại ALMA Lounge với tiệc đếm ngược cùng các chương trình giải trí sôi động, những trò chơi vui nhộn và nhiều giải thưởng đặc biệt.

ALMA Resort góp phần mang đến những tín hiệu tốt, bứt phá doanh thu du lịch Khánh Hòa cuối năm 2023 đầu năm 2024.

Khu nghỉ dưỡng còn tổ chức phiên chợ thủ công mỹ nghệ vào Đêm Giao thừa (31-12-2023) và Ngày Đầu năm (1-1-2024). Trẻ em còn được tham gia nhiều hoạt động trong suốt chương trình lễ hội như làm hộp quà, cây thông, chuông và hoa tuyết Giáng sinh, vẽ mặt hóa trang và thưởng thức nhiều bộ phim Giáng sinh.

Không chỉ bằng những bứt phá rõ rệt trong dịp Tết Dương lịch 2023, với sự kỳ công trong kiến trúc và sự nhiệt thành trong dịch vụ, Khu nghỉ dưỡng ALMA, là dự án của Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường đã có cho mình một "bộ sưu tập" những giải thưởng danh giá. Chỉ riêng trong năm 2023, ALMA Resort đã vinh dự nhận 3 giải thưởng: Top 4 Khách sạn Gia đình Hàng đầu Châu Á trong khuôn khổ bình chọn của Tạp chí The Smart Travel Asia; Top 10 Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất trong khuôn khổ Giải thưởng do Tạp chí Holidays with Kids tổ chức; và thăng hạng "Elite Resorts - Khu nghỉ dưỡng ưu tú" thuộc mạng lưới Interval International.

Trong năm 2024, Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường mang tới định hướng "tập trung vào chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng" - Hứa hẹn vun đắp nhiều hơn nữa những trải nghiệm nghỉ dưỡng tình thân cho gia đình Việt. Với định hướng trên, song song với mục tiêu hướng đến cộng đồng, phát triển bền vững và chăm sóc sức khoẻ; Công ty Vịnh Thiên Đường và khu nghỉ dưỡng ALMA trong năm 2024 sẽ bước những bước đi vững chắc với sứ mệnh nỗ lực nâng cao trải nghiệm gắn kết tình thân gia đình.