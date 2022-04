Summer Collection 2022 - Bộ sưu tập mùa hè của Levents sắp trình làng có gì?

Summer Collection 2022

Levents - Popular Streetwear brand không còn là thương hiệu thời trang xa lạ với thế hệ GenZ Việt Nam bởi những thiết kế tôn vinh giá trị mỗi cá nhân cùng chất lượng sản phẩm cao với giá thành hợp túi tiền. Ra mắt vào năm 2017, đến nay, Levents đã khẳng định vị thế của thương hiệu trên sân chơi Streetwear Việt Nam với những thiết kế độc đáo khó lẫn với những thương hiệu khác.



Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh những sản phẩm xuất hiện trên đường phố với Popular Logo - Signature đặc trưng của nhà Levents. Những chiếc áo Polo, Áo thun, Quần sooc, Nón, Balo, Áo Hoodie với đa dạng màu sắc từ trung tính đến nổi bật, thiết kế đơn giản cùng những họa tiết cực kỳ Trendy gần như phủ sóng trên khắp những con phố nhộn nhịp.

Với sứ mệnh "Giúp giới trẻ tiếp cận thời trang streetwear xu hướng mới nhất một cách nhanh chóng, dễ dàng", Levents tiếp tục mang tới những dấu ấn mạnh mẽ về sự cá nhân, tôn vinh cá tính riêng của những bạn trẻ, hứa hẹn đem đến những điều đặc biệt trong mùa hè này với Collection mới. Summer Collection - 2022 tiếp tục là những mẫu thiết kế quen thuộc của nhà Levents như Áo thun, Polo, Quần Sooc, Nón, Balo, Hoodie nhưng "You look simple but special".

Điểm đặc biệt của những sản phẩm đến từ Levents là sự tối giản - lối sống hiện đại của giới trẻ ngày nay nhưng vẫn có nét riêng biệt, cá nhân. Chính vì vậy, bộ sưu tập lần này sẽ là những tông màu nổi cực kỳ Trendy trong mùa hè 2022 nhưng thêm vào đó là sự phối kết hợp với những gam màu trung tính, mang đến cảm giác minimal nhưng vẫn nổi bật.

Áo polo - signature của Nhà Lì đã có tag mới

Từ khi ra mắt đến nay, Levents luôn nổi tiếng với mẫu mã đơn giản nhưng tập trung cao vào chất lượng sản phẩm, hướng tới sự tối giản trong giới trẻ hiện đại. Thể hiện rõ điều đó là sự ra mắt dòng vải cao cấp Lì Ven fabric - hướng tới một sản phẩm không chỉ chỉn chu về thiết kế mà còn tinh tế từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.



Với Summer Collection 2022, Levents tiếp tục sử dụng chất liệu này cùng kỹ thuật in lụa cao, đem đến những sản phẩm chất lượng và hợp xu hướng. Một điều đặc biệt mà Levents cũng ấp ủ trong tháng tư đó chính là sản phẩm áo Trái Đất ra mắt nhân dịp ngày Trái đất. Đây là một dự án nhiều ý nghĩa được đội ngũ thiết kế cũng như nhân viên Levents ấp ủ bấy lâu. Với thông điệp nhân văn, hy vọng Summer Collection - 2022 và áo Trái Đất sẽ nhận được sự nồng hậu đón nhận của khách hàng.

Ngoài ra, trong năm 2022 này, Levents cũng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo mới với bao bì đóng gói, tag giấy, tag vải, túi zip, box dép đột phá, hướng tới phong cách minimal, sang trọng. Thêm vào đó, để tiện cho mua sắm, Levents cũng update dịch vụ giao hàng hỏa tốc, đổi trả tận nơi tại nhà cùng việc mở rộng thêm nhiều chi nhánh giúp cho những khách hàng yêu mến sản phẩm của "Nhà Lì" dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Diện mạo mới mang phong cách minimal, sang trọng

Tag mới

Cửa hàng mới của Nhà Lì

Từ những ngày đầu, Levents luôn đưa việc sáng tạo và hoàn thiện chất lượng làm kim chỉ nam và đó cũng chính là lý do thương hiệu này luôn nhận được sự yêu mến từ cộng đồng giới trẻ đam mê thời trang. Với những thú vị về thiết kế, đặc sắc về chất lượng, Levents sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho outfit mỗi ngày của bạn.

Cùng chờ đợi bộ sưu tập mùa hè sắp tới của hãng trong ít ngày nữa nhé! Chắc chắn nó sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ đấy!

