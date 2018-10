Ra mắt The Peak - Công trình "đỉnh" của Phú Mỹ Hưng Midtown

Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12-2016, thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu dồi dào nguồn cung và cạnh tranh gay gắt; đến nay, Phú Mỹ Hưng Midtown đã có một hành trình đầy ấn tượng ở cả 3 giai đoạn gồm The Grande, The Symphony và The Signature với tỉ lệ giao dịch thành công gần 100% ngay ngày mở bán.

Phối cảnh tổng thể toàn khu The Peak

Riêng với The Peak, không chỉ là hợp phần cuối cùng của Phú Mỹ Hưng Midtown mà công trình này còn được định vị là mảnh ghép hoàn hảo nhất của khu phức hợp.

Thác nước The Peak

The Peak được xây dựng trên khuôn viên đất rộng hơn 27.725 m2 gồm 2 khối công trình ký hiệu M8A và M8B. Trong đó, M8B có 338 căn hộ với cơ cấu gồm 74% căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 70-97 m2, 25% căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 104-121 m2 và còn lại là Tophouse diện tích từ 141 m2. Ngoài ra, khối công trình M8B - The Peak cũng có 70 căn cửa hàng được bố trí từ tầng 1 đến tầng 5.

Dự kiến khối nhà M8B của The Peak sẽ được mở bán trong tháng 11-2018 này.