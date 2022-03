PNJ đồng hành cùng quý ông dành lời cảm ơn thiết thực đến chị em trong dịp 8-3

Nhiều người đàn ông vì bận rộn với nhịp sống vội vã nên bấy lâu nay đã quên mất sự cảm ơn khi đón nhận những quan tâm chăm sóc của người phụ nữ bên cạnh mình, là lời cảm ơn khi họ nhận được hỏi han ân cần của người vợ khi thấy khuôn mặt trăn trở ưu tư của chồng mình sau giờ tan làm, là khi quý ông được thưởng thức những món ăn ngon bổ dưỡng, hay là những lúc ốm đau được vợ hết mực chăm lo… và còn vô vàn những tình yêu thương, sự chăm lo khác trong đời sống hằng ngày.

Anh Thành (38 tuổi, làm việc tại quận 1, TP HCM) chia sẻ: "Tôi thường nghĩ rằng việc cảm ơn là điều sáo rỗng bởi trong cuộc sống gia đình đó là vai trò nghiễm nhiên của người phụ nữ, thế nhưng sau thời gian dài làm việc tại nhà do giãn cách xã hội vì dịch bệnh, chứng kiến vợ vẫn phải làm việc online như mình, đồng thời lại vất vả lo toan cho ba bố con từ miếng ăn đến cái mặc nhưng không hề mảy may một tiếng than thở; tôi thấy mình thực sự chưa được tinh tế trong việc bày tỏ tình cảm đến vợ, tôi cần học cách nói lời yêu thương và cảm ơn đến vợ nhiều hơn".

Không còn thu mình trong vỏ bọc gia đình, phụ nữ ngày nay luôn khẳng định "bản lĩnh phái đẹp", nỗ lực tạo ra bản sắc riêng từ trí tuệ đến vẻ đẹp bên ngoài. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, họ vừa là người "giữ lửa" trong gia đình, đồng thời vừa có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội của quê hương, đất nước.

Đôi khi, người phụ nữ lại quên chăm lo cho bản thân mình vì những trọng trách kể trên. Do đó, phụ nữ rất cần những sự quan tâm và thấu hiểu ấm áp, tinh tế, bởi đó chính là sức mạnh để họ có thể vượt qua nhiều điều khó khăn trong hành trình mang trong mình những trọng trách lớn lao. Họ sẽ hiếm khi thẳng thừng chỉ ra điều họ mong muốn, bởi phụ nữ luôn là những ẩn số, họ muốn người đàn ông tự khám phá và tìm hiểu điều mà họ khát khao, bởi vậy việc "hiểu" phụ nữ tuy khó nhưng dễ, chỉ cần người đàn ông thực sự chú tâm và đủ lòng tin yêu, họ sẽ biết cách chiều lòng "nàng".

"Năm nay, tôi sẽ bí mật mua quà tặng vợ, dành sự bất ngờ đến cô ấy thay vì hỏi trực tiếp cô ấy thích gì như mọi năm" - anh Vinh, một kỹ sư làm việc tại khu công nghệ cao cười hóm hĩnh khi được phóng viên đặt câu hỏi sẽ làm điều gì dành tặng cho người vợ của mình trong mùa 8-3 năm nay.

Thấu hiểu tâm tư đó, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho ra mắt bộ sưu tập trang sức dành cho dịp Quốc tế phụ nữ với những thông điệp ý nghĩa: "Hiểu Để Yêu - Chọn Những Thấu Hiểu, Trao Những Yêu Thương". Mang tên Timeless Diamond, bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm nhẫn chế tác từ kim cương và kim loại cao cấp. Mỗi món trang sức đều mang đến cho người phụ nữ sự tự tin tỏa sáng với diện mạo hoàn hảo nhất, khí chất sang trọng được minh chứng qua thời gian. Đặc biệt, từ ngày 25-2 đến 9-3, khách hàng còn nhận ưu đãi trang sức vỏ đến 120 triệu đồng khi mua kim cương rời, tặng combo đến 10 triệu đồng khi mua trang sức vàng từ 5 triệu đồng với set quà tặng đặc biệt đến 4 sản phẩm từ nhãn hàng StylebyPNJ.

"Trong suốt thời gian qua, phụ nữ luôn mạnh mẽ gánh vác và chu toàn nhiều vai trò quan trọng, cả trách nhiệm ở ngoài xã hội và ở trong gia đình. Do đó, PNJ luôn đồng hành để tôn vinh phái đẹp, giúp họ tỏa sáng vẻ đẹp tâm hồn và cả khí chất bên ngoài, đồng thời giúp quý ông mang đến món quà yêu thương trọn vẹn nhất đến một nửa thế giới của mình. PNJ cũng thiết kế rất nhiều chương trình ưu đãi được may đo riêng cho từng dòng trang sức để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng, đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người tiêu dùng khi đến với hệ thống bán lẻ trang sức đẳng cấp hàng đầu, mang đến những "món quà" tuyệt vời cho mùa 8-3 năm nay" - anh Trần Nguyễn Phi Long, Giám đốc Marketing Bán lẻ PNJ, chia sẻ.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dành tặng 100.000 tấm thiệp chứa đựng thông điệp yêu thương đến những người phụ nữ trong dịp 8-3 để bày tỏ sự biết ơn đến chị em vì những điều phi thường mà họ đã thầm lặng trao đi" - anh Long bộc bạch thêm.

Nắm bắt được tâm ý này, từ ngày hôm nay đến 31-3, PNJ triển khai chương trình dịch vụ giao hàng nhanh trong 3 giờ PNJ3h áp dụng tại các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Biên Hòa. Thông tin xem tại website www.pnj.com.vn hoặc Fanpage PNJ.