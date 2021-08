Những điều cần biết khi mua sim số đẹp online

Với sự tiện lợi và nhanh chóng của hình thức mua hàng online mang lại, hình thức mua hàng này ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Hàng ngày có hàng triệu giao dịch online, nhưng trong số đó không ít những giao dịch mà người mua nhận về những rủi ro (sản phẩm lỗi, không sử dụng được). Và trong ngành kinh doanh sim online cũng vậy, với những sim số đẹp có trị giá hàng vài chục triệu thì rủi ro trong giao dịch càng lớn.

Để giảm thiểu tối đa rủi ro, người mua cần tìm hiểu địa chỉ mua hàng uy tín tại các trang tìm kiếm hoặc qua giới thiệu. Một địa chỉ quen thuộc trong giới sim số tại TP HCM là Khosim.com được khách hàng tin dùng.

Với phương châm bán hàng luôn hỗ trợ hết mình từ khâu chọn và tư vấn về số sim cho đến khi hoàn tất việc giao hàng, hướng dẫn đăng ký thông tin chính chủ và sử dụng. Nhân viên có trách nhiệm kiểm tra và thông báo chính xác cho khách hàng biết tình trạng sim khách hàng đặt mua có hay không, còn hay đã bán trước khi tiến hành giao dịch.

Khosim.com cam kết hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu sim bị thất lạc hoặc do sai sót hay vì bất cứ lý do gì thuộc về lỗi của khosim.com dẫn đến giao dịch không thành công; Đăng ký chính chủ cho khách hàng. Đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng số thuê bao theo đúng quy định của pháp luật và nhà mạng; Giữ bí mật tuyệt đối thông tin khách hàng (không chia sẻ cho bên thứ 3); Bán đúng giá và luôn cố gắng bán giá thấp nhất có thể so với các số sim tương tự hiện có trên thị trường; Giảm giá đặc biệt cho khách hàng mua từ sim thứ 2 trở đi; Giao sim hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc (khách hàng không phải trả thêm bất cứ khoản phí nào khi nhận sim).

Giao dịch sim online ngày một tăng với nhiều giá trị khác nhau. Với những sim số đẹp, giá trị giao dịch lên tới hàng triệu sẽ đi cùng với nhiều rủi ro. Những đối tượng xấu trong thị trường sim luôn thay đổi cách thức giao dịch để lừa tiền của khách hàng. Chính vì vậy, cần phải cảnh giác cao độ để không rơi vào "tròng" của những đối tượng bán sim số giả.

