Ngày hội xanh Phú Mỹ Hưng lần 4 - 2019: Từng bước nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân

Ngày hội nằm trong chuỗi sự kiện phục vụ cộng đồng do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức hằng năm nhằm khơi gợi phong trào "sống xanh - sống khỏe", từng bước nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân nơi đây.

Khách tham quan mua sắm tại ngày hội

Với mong muốn người dân sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường qua việc giới thiệu các sản phẩm xanh, sạch như trái cây, rau, củ, trứng, sữa, gạo, các loại nước trái cây, mỹ phẩm, dược liệu thảo mộc… của hơn 40 thương hiệu uy tín: Vinamilk, Rau hữu cơ Everyday Organic, Mật ong Honey Land, HTX Rau an toàn Việt (VietRAT), Bách hóa Nhà quê, DalatFOODIE, Nông trại Kiến Huy, Chuỗi cửa hàng Rau 3S, Organica, Thực phẩm Nông Lâm, Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long, Hạt dinh dưỡng O-H-A, Dasa Thảo mộc, Midori Shop, RG Group, Trái cây Cái Mơn Đồ Nhà Quê, The Organic House, One4one, Anna Food House, Công ty Nông nghiệp Gagaco, Vườn sạch Bảy Ký, FarmShop, Kem Shalala, Danny Green, Đạt Butter, Đặc sản Phan Thiết… Song song đó, ngày hội còn trưng bày nhiều mô hình trồng rau sạch, an toàn để khách tham quan có thể tìm hiểu và áp dụng tại gia đình. Ban tổ chức ngày hội cũng dành riêng một khu vực cho thiếu nhi với nhiều trò chơi miễn phí thú vị như tranh cát, tô tượng, lựa đậu, câu cá…



Ngày hội xanh Phú Mỹ Hưng

Ngày hội mở cửa tự do chào đón khách tham quan. Đặc biệt, khách tham gia được rút thăm may mắn với cơ hội trúng thưởng là 100%.

Ban Tổ chức Ngày hội xanh Phú Mỹ Hưng lần 4 - 2019 trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình: Nhà tài trợ Vàng Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi, nhà tài trợ Bạc Trung tâm Thương mại Crescent Mall, nhà tài trợ Đồng Rau hữu cơ Everyday Organic và các đơn vị hỗ trợ: Vinamilk, Kem Pháp Shalala, FarmShop, Nông Lâm Food, Mật ong Honey Land. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Đối ngoại - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Tầng 10, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. • Thùy Vy (Ms): 0943.000.350 - Email: vynguyen@pmh.com.vn (Gian hàng). • Hoàng Phương (Mr): 0903.539.578 - Email: nguyenphuong@pmh.com.vn (Tài trợ). • Lan Anh (Ms): 0969.284.557 - Email: lananh@pmh.com.vn (Tài trợ).