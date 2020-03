Gas giả bùng phát trở lại

Tình trạng gas giả sau một thời gian lắng xuống thì gần đây lại bùng phát trở lại. Theo đánh giá từ giới kinh doanh, thị trường gas chiếm tỉ trọng không hề nhỏ. Gas giả không chỉ hoành hành ở các vùng ven mà còn xâm nhập vào tận các quận nội thành tại TP HCM.



Những người làm hàng giả rất linh động, họ thuê nhà ở khu vực vùng ven như Bình Chánh, Thủ Đức, Gò Vấp… để sang chiết trái phép. Trước đây, họ thường sử dụng bình gas 45 kg để sang chiết sang bình 12 kg để tiêu thụ. Tuy nhiên gần đây phương thức này không an toàn, dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nên họ chuyển sang hình thức sử dụng cả bình 12 kg để sang chiết nhằm tránh được sự chú ý. Để hưởng lợi, mỗi bình gas 12 kg họ rút lượng gas còn khoảng 6-10 kg và dùng lượng rút ra để sang chiết gas lon bán. Như vậy với giá gas hiện nay khoảng 28.000 đồng/kg, họ sẽ hưởng lãi 168.000 đồng nếu bơm 6 kg/bình.

Tình trạng gas giả này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều thương hiệu gas có uy tín trên thị trường, trong đó có thương hiệu gas Á Châu. Ông Nguyễn Đăng Minh Trí, Giám đốc chí nhánh TP HCM - Công ty TNHH MTV Gas Á Châu, cho biết công ty tiếp nhận rất nhiều phản ánh từ người tiêu dùng mua nhầm gas giả sử dụng thương hiệu của Á Châu. Nhân viên kỹ thuật của công ty khi kiểm tra đều xác nhận toàn là gas giả, gây ảnh hượng nghiêm trọng đến uy tín đến thương hiệu Gas Á Châu.

Các tem được dán trên bình gas giả thương hiệu Gas Á Châu

Mới đây mạng xã hội Facebook chia sẻ về việc khách hàng đã tố giác đường dây chuyên buôn bán, sang chiết gas lậu, giả thương hiệu Gas Á Châu. Công ty cũng đã tiến hành kiểm tra vụ việc và khẳng định là giả. Công ty Gas Á Châu chân thành cảm ơn người tiêu dùng đã tố giác các đối tượng chuyên buôn gas lậu, giả thương hiệu Gas Á Châu trong đoạn video truyền tải trên trang mạng xã hội Facebook vừa qua.

Ngày 6-3, đại diện ban quản lý công ty đã trực tiếp đến gặp chủ quán ghi nhận vụ việc trên và khẳng định các bình gas giả thương hiệu Gas Á Châu đã đăng tải trong đoạn video không phải là gas chính hãng do Công ty Gas Á Châu cung cấp. Số điện thoại, địa chỉ trên bình gas, cũng như nhân sự giao gas được ghi nhận trong video cũng không phải là nhân viên của công ty.

Gas Á Châu khẳng định, bình gas khi cung cấp cho khách hàng sử dụng phải có đầy đủ các quy trình, kiểm tra về an toàn chất lượng. Theo đó nhân viên công ty giao gas phải cân bình gas trực tiếp tại nhà khách hàng, giao hóa đơn bán hàng trực tiếp cho khách. Nhân viên giao gas phải có đồng phục, cũng như bảng tên nhân viên công ty. Trên mỗi bình gas phải có tem, mã vạch chống hàng giả, còn đầy đủ niêm. Trên mỗi tem bình gas sẽ có số điện thoại bàn trực tiếp của cửa hàng, danh sách cửa hàng chính thức vui lòng kiểm tra tại www.gasachau.vn và kèm theo số hotline của công ty 1900 1751 (công ty không sử dụng số điện thoại di động dán trên tem gas).



Trên bình Gas Á Châu chính hãng sử dụng cả hai mẫu tem trên

Gas Á Châu là một trong những chuỗi hệ thống gas quy mô lớn tại TP HCM có gần 40 cửa hàng trải đều khắp các quận huyện; luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu, vì vậy công ty khẳng định với cộng đồng trên trang mạng xã hội Facebook về vụ việc vừa qua, các bình gas giả, gas lậu được ghi lại trong video không phải của Gas Á Châu cung cấp. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc không những làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng, thương hiệu của Gas Á Châu, mà còn gây hoang mang cho người tiêu dùng, đây cũng là vấn đề cần cảnh giác đối với người tiêu dùng.

Một cửa hàng Gas Á Châu của Công ty TNHH MTV Gas Á Châu tại TP HCM

Các đối tượng sẽ đánh vào tâm lý một số nhà tiêu dùng thích giá rẻ hoặc giảm giá đột biến so giá thị trường, thực trạng gas giả thương hiệu Gas Á Châu hoạt động rất mạnh ở các quận tại TP HCM, đặc biệt nghiêm trọng nhất là các khu vực Bình Chánh, Hóc Môn, quận 12. Vì vậy người tiêu dùng cần quan tâm nhiều hơn khi sử dụng gas, phải cảnh giác các trò lừa đảo của nhóm chuyên sang chiết gas lậu, gas kém chất lượng, không an toàn cho người tiêu dùng. Khi gặp trường hợp khả nghi, khách hàng yêu cầu các đối tượng cung cấp giấy kiểm định an toàn chất lượng gas, hồ sơ năng lực của doanh nghiệp, hoặc trong quá trình nhận gas thấy có dấu hiệu khả nghi như bình gas nhẹ ký bất thường, tem gas sử dụng bằng số điện thoại di động, hoặc không có đầy đủ mã vạch, tem chống hàng giả, niêm yết bình gas, khách hàng nên gọi về tổng đài Gas Á Châu 19001751 để cùng công ty tố giác các đối tượng chuyên lừa đảo buôn gas lậu, gas giả đến cơ quan pháp luật nhằm có biện pháp răn đe và xử lý kịp thời.

Hệ thống cửa hàng của Công ty TNHH MTV Gas Á Châu tại TP HCM