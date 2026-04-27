Thưởng lãm “Tinh hoa Pháp” tại Hà Nội: Trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm

Sự kiện do Techcombank và Masterise Group tài trợ độc quyền, mở ra hành trình thưởng lãm giàu cảm xúc, đưa khán giả Thủ đô chạm tới vẻ đẹp hàn lâm chuẩn mực của nghệ thuật cổ điển.

Trong không gian dàn dựng tinh tế, những giai điệu bất hủ vang lên từ dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Versailles (Pháp), dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Chương trình giới thiệu các trích đoạn kinh điển từ những vở opera nổi tiếng như Carmen (Georges Bizet), La Traviata (Giuseppe Verdi), cùng nhiều khúc dạo đầu đặc sắc.

Điểm nhấn bất ngờ của đêm diễn đến từ màn hát tặng khán giả đáp lại tình cảm yêu thích khiến nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu, khi nhạc trưởng Victor Jacob và giọng nam cao Julien Behr "đổi vai" đầy ngẫu hứng. Nhạc trưởng cầm micro thể hiện giọng hát, trong khi Julien Behr đảm nhận vị trí chỉ huy dàn nhạc. Khoảnh khắc này khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cười và những tràng pháo tay không dứt.

Đặc biệt, trích đoạn Carmen trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần tái hiện trọn vẹn tinh thần nghệ thuật châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội.

Sự kiện do Techcombank và Masterise Group tài trợ độc quyền, dành riêng cho cộng đồng khách hàng Techcombank Private và khách hàng chiến lược trong Hệ sinh thái - những cá nhân tinh hoa đang đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình kiến tạo thịnh vượng bền vững qua nhiều thế hệ.

90 phút thưởng thức tinh hoa nghệ thuật đỉnh cao

Với thời lượng 90 phút, "Tinh hoa Pháp" quy tụ ê-kíp gồm 55 nghệ sĩ, nhạc trưởng, đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật đến từ Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles. Sự đầu tư tỉ mỉ trang phục đến nhạc cụ, âm thanh, ánh sáng mang lại trải nghiệm trọn vẹn về không gian nghệ thuật cổ điển thế kỷ XIX.

Chia sẻ về chương trình, nhạc trưởng Victor Jacob cho biết:"Đến với khán giả Việt Nam lần này, chúng tôi không lựa chọn những tác phẩm quá quen thuộc mà mang đến các tác phẩm đặc trưng của dàn nhạc giao hưởng Opera Hoàng gia Versailles. Kết hợp cùng những giọng ca opera giàu nội lực như giọng nam cao Julien Behr (Don José trong Carmen), Fanny Valentin (soprano), Camille Taos Arbouz (mezzo), Alexandre Adra (basse), chúng tôi kỳ vọng mang đến một không gian âm nhạc sang trọng, lãng mạn và giàu cảm xúc. Việc được làm việc cùng Techcombank và Masterise tại Hà Nội, đồng thời mở rộng tệp khán giả là một trải nghiệm tuyệt vời".

Sức sống của âm nhạc cùng lối kể chuyện giàu cảm xúc đã "níu chân" khán giả đến phút cuối. Nhiều người bày tỏ ấn tượng với diễn xuất chân thực, biểu cảm tinh tế và giọng hát thể hiện rõ cá tính từng nghệ sĩ.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, khán giả, Việt kiều sống tại Đức chia sẻ: "Ở nước ngoài, để thưởng thức những chương trình nghệ thuật như Tinh hoa Pháp, đặc biệt có sự góp mặt của dàn nhạc Opera Hoàng gia Versailles, không hề dễ dàng. Khán giả thường phải đặt vé từ rất sớm, thậm chí vẫn có thể không mua được. Vì vậy, việc được trải nghiệm một chương trình đẳng cấp như vậy ngay tại Hà Nội là điều rất đáng trân trọng - ngay cả ở Đức, nơi có truyền thống giao hưởng lâu đời, cũng chưa chắc dễ dàng có được những cơ hội tương tự.

Dù ở bất cứ đâu, người Việt vẫn có quyền tự hào về những bước tiến này. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Techcombank và Hệ sinh thái thông qua các hoạt động văn hóa ý nghĩa cũng góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khán giả. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều chương trình chất lượng như vậy được tổ chức".

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà cũng cho biết: "Các chương trình do Techcombank cùng hệ sinh thái tổ chức tại đây luôn mang đến sự sang trọng và trải nghiệm đáng mong đợi. Đêm diễn Tinh hoa Pháp khiến tôi rất háo hức, không chỉ bởi chất lượng nghệ thuật mà còn bởi ý nghĩa giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia, điều có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung.

Đây là lần thứ hai tôi thưởng thức chương trình do Techcombank tổ chức và tôi đánh giá rất cao sự đầu tư, chỉn chu cũng như giá trị trải nghiệm mà chương trình mang lại, thực sự sang trọng và ấn tượng".

Nâng tầm vị thế Việt Nam từ giao thoa nghệ thuật di sản

Việc đưa "Tinh hoa Pháp" lên đến với giới thưởng lãm trong nước không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp mà còn góp phần nâng cao diện mạo và vị thế của Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật khu vực.

Đại diện Techcombank, ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Private và Priority, Khối Ngân hàng Bán lẻ chia sẻ: "Tinh hoa Pháp không chỉ mà một sự kiện nghệ thuật mà còn là dịp để Techcombank kết nối cộng đồng khách hàng tinh hoa - những khán giả có chung chuẩn mực nghệ thuật, tầm nhìn và giá trị sống. Chúng tôi hướng tới việc mang lại những trải nghiệm cá nhân hóa, để mỗi khoảnh khắc đều trở thành một kỷ niệm độc bản".

Bên cạnh âm nhạc, sự hiện diện của Mellow Six thương hiệu ẩm thực thuộc Masterise Group, đề cao sự tinh tế, góp phần hoàn thiện trải nghiệm đa giác quan, nơi ánh sáng, hương vị và nghệ thuật hòa quyện như một bản giao hưởng.

Sau đêm diễn mở màn thành công, khán giả Thủ đô tiếp tục có cơ hội thưởng thức đêm diễn thứ hai - cũng là đêm cuối - vào tối 26-4. Đêm diễn không chỉ mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật đỉnh cao, mà còn trở thành nhịp cầu hữu nghị giàu ý nghĩa, góp phần tạo nên những mạch nối bền chặt, làm sâu sắc hơn mối quan hệ ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.