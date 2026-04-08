Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu: Khẳng định vị thế từ niềm tin người tiêu dùng

Sáng ngày 5-4-2026, tại Hội trường Văn phòng Bộ Công thương phía Nam, Lễ công bố "Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025" đã diễn ra trang trọng. Tại đây, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp khi vinh dự góp mặt trong Top 10 sản phẩm xuất sắc nhất. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nhà nông và cam kết về chất lượng sản phẩm bền vững.

Ông Võ Hồng Sơn - Trưởng đại diện phía Nam Bộ Công Thương trao chứng nhận cho Đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đạt Top 10 hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy

Sự ghi nhận xứng đáng cho chất lượng vượt trội

Chương trình khảo sát "Hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy" do Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức thường niên là một trong những hoạt động quan trọng nhằm vinh danh các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc và uy tín thương hiệu, sản phẩm Phân bón Đầu Trâu NPK của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã chính thức được xướng tên trong danh sách Top 10 sản phẩm tin cậy nhất năm 2025.

Kết quả này không chỉ dựa trên đánh giá của các chuyên gia mà còn là "phiếu tín nhiệm" trực tiếp từ hàng trăm nghìn lượt bình chọn của người tiêu dùng trên toàn quốc thông qua ứng dụng công nghệ số, qua đó phản ánh khách quan đánh giá từ thị trường. Điều này cho thấy thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đã thực sự đi sâu vào đời sống sản xuất, trở thành sự lựa chọn ưu tiên nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe về thông tin minh bạch, giá cả cạnh tranh và hiệu quả sử dụng thực tế.

Hệ sinh thái sản phẩm toàn diện cho nền nông nghiệp xanh

Không chỉ dừng lại ở Top 10, danh sách vinh danh năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của các dòng sản phẩm khác từ Bình Điền, cho thấy một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chất lượng đồng nhất. Cụ thể:

Tại danh mục Top 50, các sản phẩm như: Phân bón Đầu Trâu NPK+TE, Phân bón Đầu Trâu hữu cơ và Thuốc bảo vệ thực vật Đầu Trâu đã được vinh danh.

Nhóm sản phẩm Phân bón Đầu Trâu NPK+TE của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đạt Top 50 hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn"

Tại danh mục Top 100, Bình Điền tiếp tục khẳng định chiều sâu với các dòng Phân bón Đầu Trâu chuyên dùng, Phân bón Đầu Trâu bổ sung hoạt chất đặc biệt và Phân bón lá Đầu Trâu.

Sự hiện diện này cho thấy chiến lược phát triển toàn diện, từ phân bón gốc đến phân bón lá; từ phân bón vô cơ, hữu cơ, phân bón chuyên dùng cho từng loại cây, phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng phát triển và từng vùng sinh thái, cho đến các giải pháp sản phẩm thông minh như phân bón bổ sung trung vi lượng (trace element) giúp mang đến giải pháp phát triển toàn diện cho cây trồng; phân bón bổ sung hoạt chất đặc biệt giúp giảm thất thoát, tiết kiệm được từ 25-30% lượng phân bón sử dụng, giúp giảm ô nhiễm môi trường, nguồn nước; phân bón bổ sung vi sinh vật giúp cải tạo đất, giảm phát thải trong canh tác lúa, tăng hiệu suất dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe cây trồng… phù hợp xu hướng nông nghiệp xanh và bền vững.

Cam kết trách nhiệm và hành trình vươn xa

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại sự kiện là nghi thức ký kết trực tiếp trên sân khấu. Đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã cùng Ban tổ chức thực hiện lễ ký "Doanh nghiệp cam kết vì người tiêu dùng năm 2026".

Đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ký cam kết vì người tiêu dùng năm 2026

Việc ký kết này là lời khẳng định mạnh mẽ của Bình Điền trong việc lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục duy trì tính minh bạch, cung cấp thông tin chính xác và không ngừng nghiên cứu cải tiến, đổi mới công nghệ để mang đến cho nhà nông những sản phẩm chất lượng và giải pháp canh tác thông minh có giá trị cao nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng nhấn mạnh rằng những doanh nghiệp như Bình Điền không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng một thị trường kinh doanh lành mạnh, nơi niềm tin của người tiêu dùng luôn được trân trọng và bảo vệ.

Với danh hiệu Top 10 sản phẩm tin cậy năm 2025 và những cam kết đầy trách nhiệm cho năm 2026, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền một lần nữa khẳng định vị thế "cánh chim đầu đàn" trong ngành phân bón Việt Nam, sẵn sàng vươn tới những tầm cao mới trong hành trình phụng sự nông nghiệp và người tiêu dùng trong và ngoài nước.



