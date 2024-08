Thu hút nhân tài – chìa khóa cho phát triển bền vững

Theo nhận định của nhiều chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực, bên cạnh chính sách lương, thưởng hấp dẫn, môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp là những điểm nhấn quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút các ứng viên tài năng và giữ chân người lao động.

Đối với ngành ngân hàng, nhiều đơn vị đã thực thi hiệu quả chiến lược mũi nhọn cho bài toán giữ chân và thu hút nhân tài. Trong đó, Nam A Bank nổi lên như một điểm sáng của ngành này về kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ nhân viên.



Việc đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên luôn được Nam A Bank đặt lên hàng đầu. Hiện nay, Ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực một cách hệ thống và đồng bộ đội ngũ nhân sự đạt chuẩn theo mô hình 3C: "Chuẩn năng lực – Chủ công nghệ - Chọn sống xanh". Mô hình này nằm trong chiếc lược phát triển nguồn nhân lực 5 năm 2021 – 2025. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và gắn sự phát triển quy mô của ngân hàng.

Nam A Bank đã xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chăm sóc nhân viên, tôn trọng, tin tưởng và trao quyền. Theo khảo của tổ chức HR Asia, tại ngân hàng này có gần 87 % nhân viên cảm thấy được yêu quý, tôn trọng và muốn gắn bó lâu dài cùng ngân hàng. Trong khi đó, có gần 90% nhân viên cảm thấy thoải mái khi trao đổi, làm việc cùng cấp trên, đồng nghiệp. Các giá trị cốt lõi như sự tôn trọng, tính cộng tác, sáng tạo và học hỏi liên tục được áp dụng triệt để trong mọi hoạt động của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên Nam A Bank được hưởng các chính sách phúc lợi toàn diện và liên tục được cải thiện, mở rộng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, bao gồm chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần như: Khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding hằng năm, Du lịch nghỉ dưỡng nước ngoài dành cho cán bộ nhân viên hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, Hội thao, Hội diễn văn nghệ, phát hành cổ phiếu ESOP…



Với những dấu ấn trong hoạt động nhân sự trên, ngày 08/08 tại TP.HCM, Nam A Bank tiếp tục được tổ chức HR Asia trao tặng giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Company To Work For In Asia 2024", đây là năm thứ 4 liên tiếp Nam A Bank nhận giải thưởng này. Ngoài ra, năm nay Ngân hàng còn nhận thêm giải thưởng "Nơi làm việc có chế độ chăm sóc nhân viên tốt nhất – Most Caring Company Award 2024".

Những giải thưởng uy tín trên là minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của Ngân hàng trong việc kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách chăm sóc nhân viên hiệu quả dựa trên nền tảng lấy nhân sự làm trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Năm nay, tổ chức HR Asia đã sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Nam A Bank dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược – cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể).

Cả 3 yếu tố khảo sát trên của Nam A Bank có điểm số vượt trội so với điểm trung bình chung của thị trường. Cụ thể, điểm Core là 4,04 so với bình quân thị trường là 3,72; điểm Self đạt 4,33 so với bình quân là 3,88; điểm Group là 4,43 so với bình quân là 3,98 điểm.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: "Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" của HR Asia có thể được xem là một trong những chỉ số đánh giá uy tín về môi trường làm việc của các tổ chức tại khu vực Châu Á. Việc Nam A Bank liên tục giành được giải thưởng này trong 4 năm liên tiếp không chỉ là một minh chứng cho sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc nâng cao chất lượng, môi trường làm việc mà còn là một sự công nhận về sự đổi mới và cam kết theo các chuẩn mực quốc tế".

HR Asia Awards là giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á do HR Asia - tạp chí dành cho các chuyên gia nhân sự cấp cao có số lượng ấn phẩm ban hành lớn hàng đầu châu Á tổ chức. Năm nay, HR Asia Awards thu hút hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á như Singapore, Trung Quốc, Malaysia... Tại Việt Nam, chương trình ghi nhận sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn nhân viên tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc.