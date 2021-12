Xuất quân kéo dây vượt biển công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Theo EVNSPC, đây là một trong các hạng mục quan trọng trong số nhiều hạng mục cả trên biển và hai phía đất liền của thành phố Phú Quốc và huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang); trong đó, phần đường dây vượt biển trên không hai mạch 220kV có tổng chiều dài 64,70 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.212 tỉ đồng.

Lễ xuất quân kéo dây vượt biển công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc

Ông Đào Hòa Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (đơn vị quản lý dự án thuộc EVNSPC) cho biết, đây là công trình cấp điện áp 220kV đầu tiên trên biển tại Việt Nam được kéo dây với quy mô phân pha tiết diện dây 2xAC400 cho mỗi pha, trụ hai mạch trên biển, điểm xuất phát tại khoảng néo xuất phát từ vị trí trụ 38 đến vị trí trụ 41.



Để triển khai hạng mục kéo dây, trước đó các hạng mục thi công phần móng trụ trên biển đã hoàn thành hơn 96% (113/117 móng), công tác lắp dựng trụ đạt hơn 70% (82/117).

Lãnh đạo EVNSPC tặng quà động viên các đơn vị thi công công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc

Phú Quốc được công nhận là thành phố đảo đầu tiên của nước ta. Với nhu cầu phát triển nhanh trong thời gian qua, khả năng gây quá tải cho đường dây cáp ngầm 110kV đã được lắp đặt trước đó là rất cao. Do đó, việc sớm hoàn thành công trình đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc sẽ bảo đảm nguồn điện ổn định lâu dài, góp phần vào việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng và thu hút đầu tư tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.



Công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc

Ngay sau lễ xuất quân kéo dây, đơn vị chủ đầu tư EVNSPC đề nghị Ban QLDA Điện lực miền Nam bám sát công trình, chủ trì cùng các đơn vị thi công, giám sát kéo dây, ghi nhận, tổ chức họp để đúc kết các kinh nghiệm, cùng phổ biến đến tất cả nhà thầu dựng cột kéo dây của công trình cần tập trung nhân lực, máy móc, hoàn thành các hạng mục còn lại, các khoảng néo, kịp thời triển khai kéo dây các phần còn lại của toàn công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sớm hoàn thành công đoạn kéo dây theo kế hoạch. EVNSPC cũng đề nghị Công ty Điện lực Kiên Giang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp phía 2 đầu bờ Kiên Lương và Phú Quốc để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công bố trí nguồn lực, tranh thủ mọi điều kiện có thể và chú ý tuân thủ biện pháp, điệu kiện an toàn phòng chống Covid-19 để thi công hoàn thành công trình này trong quý I/2022.



Công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc

Nhân dịp lễ ra quân kéo dây tại khu vực biển huyện Kiên Lương, EVNSPC, Công ty điện lực Kiên Giang đã trao tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn 25 máy tính bảng để phục vụ việc học tập và 70 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.