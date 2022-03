VWS tập huấn an toàn lao động cho công nhân

Sáng 11-3, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp với Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP HCM (thuộc Hội chữ thập đỏ TP HCM) đã tổ chức buổi tập huấn cho công nhân đang làm việc tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM) - nơi tiếp nhận và xử lý hơn 5.000 tấn rác/ ngày cho TP HCM.

Cán bộ huấn luyện đang hướng dẫn sơ cấp cứu

Tại buổi tập huấn, đội ngũ công nhân được cán bộ Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP HCM hướng dẫn cách chăm sóc ban đầu đối với người bị nạn ngay tại hiện trường trước khi có sự hỗ trợ chuyên môn của nhân viên y tế. Mục đích nhằm hạn chế các tổn thương thứ phát, giảm thiểu các trường hợp tử vong, tạo điều kiện cho nạn nhân nhanh chóng hồi phục…



Cán bộ huấn luyện hướng dẫn băng bó tạm cho công nhân VWS

Ông Dương Văn Cường, Giám đốc Hành chánh VWS cho biết: Mặc dù, công việc tiếp nhận và xử lý rác cho TP HCM khá bận rộn hoạt động ngày đêm 24/7, nhưng công ty cũng dành thời gian, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp để tổ chức các lớp tập huấn sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Tùy theo mùa, VWS có từng chương trình tập huấn khác nhau. Cụ thể, vào mùa khô, công ty tập huấn cho nhân viên làm việc như thế nào trong điều kiện nắng nóng; mùa mưa thì làm việc ra sao để tránh trơn trượt, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh; đồng thời tập huấn an toàn lao động cho lực lượng điều khiển xe cơ giới, máy móc… Mỗi đợt tập huấn thường kéo dài khoảng một tuần và trong một năm có 8 đợt tập huấn. Trong thời gian tập huấn, do công ty vẫn vận hành nên chúng tôi chia nhiều tổ, nhiều nhóm để bảo đảm nhân viên nào cũng được tham gia, nắm kỹ kiến thức và thực hành với phương châm "an toàn lao động là trên hết" mà công ty đề ra" – ông Cường nhấn mạnh.



Ông Dương Văn Cường bổ sung và dặn dò thêm công nhân viên VWS

Lần đầu tiên tham gia tập huấn an toàn lao động, anh Nguyễn Văn Hoàng An, nhân viên VWS chia sẻ, nhờ được tham gia tập huấn tại công ty mà anh có thêm kiến thức để xử lý các trường hợp khi có rủi ro. "Buổi tập huấn mang đến những thông tin, kiến thức bổ ích và rất cần thiết cho chúng tôi. Rủi ro đâu cũng có nhưng chúng ta có ý thức cũng như biết cách xử lý sẽ hữu ích cho mình và mọi người" – Hoàng An nói.



Đánh giá về việc thực hiện an toàn lao động tại doanh nghiệp, Giám đốc Hành chính VWS Dương Văn Cường cho biết, từ khi công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2007 đến nay, tất cả cán bộ, công nhân viên, nhà thầu đều thực hiện việc chấp hành an toàn lao động rất cao. "Đến nay, công ty chưa xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào" – ông Cường khẳng định.