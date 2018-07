Thế giới sắp có nữ tỉ phú USD tự thân 20 tuổi

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm người mẫu Kylie Jenner của Mỹ đang đứng trước khả năng trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới nhờ doanh số tăng chóng mặt của công ty mỹ phẩm mà cô mới thành lập cách đây hai năm - theo tạp chí Forbes.

Jenner, 20 tuổi, là em gái cùng mẹ khác cha của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Cô mở công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics vào năm 2016, bán những vỉ son môi giá 29 USD. Kể từ đó đến nay, công ty này đã bán được lượng mỹ phẩm trị giá 630 triệu USD.

Forbes định giá công ty của Jenner ở mức 800 triệu USD và Jenner là người sở hữu 100% công ty này.

Cộng thêm số tiền hàng trăm triệu USD mà Jenner thu về từ việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế, làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu, và cả kinh doanh thời trang và phụ kiện, Forbes ước tính tài sản của Jenner đã đạt ít nhất 900 triệu USD.

Như vậy, chỉ cần khoảng 1 năm làm việc nữa là Jenner có thể trở thành vị tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới - danh hiệu từng thuộc về hai "ông trùm" công nghệ là Bill Gates và Mark Zuckerberg.

Hiện nay, danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới đang được nắm giữ bởi doanh nhân công nghệ John Collison, người Ireland, 27 tuổi.

Jenner bắt đầu trở nên nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashian" cùng với mẹ và các chị gái. Người chị nổi tiếng Kim Kardashian của Jenner được Forbes ước tính sở hữu khối tài sản ròng 350 triệu USD.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Forbes, Jenner nói rằng truyền thông xã hội có công lớn trong việc đưa cô tới thành công.

"Truyền thông xã hội là một nền tảng tuyệt vời", Jenner nói. "Tôi có được một sự tiếp cận rât dễ dàng với người hâm mộ và khách hàng".