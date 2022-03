The Asset: TPBank là ngân hàng tốt nhất Việt Nam

Chiều 22-3-2022, tại sự kiện trao giải thường niên do Tạp chí tài chính quốc tế The Asset (Hồng Kông, Trung Quốc) tổ chức, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được xướng tên ở hạng mục giải thưởng Ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam. Đây là giải thưởng được The Asset tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những tổ chức xuất sắc nhất trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng và thị trường vốn.

Để lựa chọn ra ứng viên danh giá của giải tưởng này, The Asset đã tổ chức một cuộc sát hạch thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở nhiều tiêu chí khắt khe như tổng tài sản, lợi nhuận ròng, các chỉ số tăng trưởng và định hướng kinh doanh của ngân hàng. Không chỉ vậy, The Asset còn thực hiện một cuộc phỏng vấn kín với đại diện của ngân hàng để có cái nhìn khách quan nhất.

Đại diện The Asset cho biết, ban tổ chức giải đặc biệt ấn tượng với sự tăng trưởng và phát triển ngoạn mục của TPBank trong những năm gần đây, thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược ngân hàng số và các hoạt động tín dụng xanh. "Chúng tôi đánh giá cao sự kiên định của TPBank trong định hướng theo đuổi và chiến lược phát triển ngân hàng số trong nhiều năm, luôn tiên phong tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính số tiên tiến, hiện đại, mang lại nhiều tiện lợi cho khách hàng", vị đại diện này chia sẻ thêm.

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản TPBank đạt 292.827 tỉ đồng, tăng gần 42% so với đầu năm. Vốn điều lệ của ngân hàng đạt hơn 15.818 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.038 tỉ đồng, hoàn thành vượt hơn 4% so với kế hoạch đã đặt ra. Đặc biệt, tỉ lệ nợ xấu cho vay của TPBank được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ 0,81%.