Shark Khoa đầu tư 1,2 tỉ đồng cho startup 9X phát triển kệ rau trong nhà

Theo đó, Le Group Ventures sẽ đầu tư 1,2 tỉ đồng cho Công ty Mỹ Kim để phát triển giải pháp nâng cao giá trị rau sạch đến bàn ăn mọi gia đình thông qua sản phẩm "Kệ rau thông minh trong nhà – RảuS"



Chị Lê Thị Kim Cương, nhà sáng chế sản phẩm "Kệ rau thông minh trong nhà", Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim, cho biết đa số hộ gia đình trồng rau tại nhà thường gặp khó khăn trong việc duy trì, chăm sóc và bảo dưỡng "vườn rau" gia đình dù đã có hệ thống phun tưới tự động do rau còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như ánh sáng, dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác… Với "Kệ rau thông minh trong nhà", khách hàng chỉ cần đầu tư 5-15 triệu đồng là đã sở hữu hệ thống trồng rau thủy canh trong nhà. Hệ thống này vừa cân chỉnh ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng, kể cả việc kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng an toàn trong rau cho người tiêu dùng. "Chúng tôi nhắm đến đối tượng khách hàng là các hộ gia đình ở chung cư, văn phòng, trường học… vừa tạo mảng xanh, vừa an toàn cho người sử dụng" – chị Kim Cương cho biết.

Shark Khoa chính thức rót tiền cho Công ty TNHH Đầu Tư Mỹ Kim phát triển sản phẩm kệ rau trong nhà

Chia vẻ về quyết định đầu tư vào công ty Mỹ Kim, Ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch Le Group Ventures, cho biết: Rau 3S đã giải quyết cho tôi những băn khoăn về thực phẩm sạch và sự tiện dụng. Ngoài vấn đề rau sạch cho gia dình thì đây còn là sản phẩm trang trí, thanh lọc không khí, cung cấp ôxy tự nhiên cho gia đình. "Ngoài ra, tôi chọn đầu tư vào công ty này bởi ấn tượng với người sáng lập công ty. Kim Cương là người phụ nữ nhỏ bé nhưng chọn nông nghiệp, sản phẩm hai năm qua có doanh thu, có lợi nhuận và rất thích phát triển ở quê nhà. Những điều này tương đồng với tôi và là lý do khiến Le Group Ventures đầu tư vào dự án Rau3S".

Shark Khoa cũng cho biết thêm, "Kệ rau thông minh trong nhà – Rau3S" hướng vào phân khúc các căn hộ không có nhiều không gian bên ngoài bởi thiết bị này cho phép có thể trồng trong nhà không cần ánh sáng tự nhiên. Tuỳ loại rau mà việc đầu tư giống từ 300.000 đồng – 400.000 đồng có thể thu hoạch 10 - 30kg rau. Các loại rau mùi nhẹ câu nhưng với các loại rau như xà lách, tần ô, cải bẹ xanh… thì kệ rau chuẩn có thể thu hoạch tới 30kg. Nếu so với việc mua rau ở ngoài thì lợi ích kinh tế của "Kệ rau thông minh trong nhà – Rau3S" cũng kinh tế hơn, và quan trọng nhất chính mình biết rõ nguồn gốc rau sạch từ nhà đến bàn ăn.

Công ty Mỹ Kim tham gia thị trường rau "sạch" 2 năm nay, chuyên cung cấp thực phẩm rau, củ, quả sạch cho thị trường TP HCM và Bình Dương.