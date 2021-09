Ngành điện cùng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Thủ Đức

Đảm bảo điện ổn định, an toàn là góp phần tích cực trong việc điều trị F0

Anh Trần Xuân Vinh còn nhớ như in cái cảm giác hoang mang, chới với khi nhận tin dữ, người cha 81 tuổi có nhiều bệnh nền đã bị nhiễm Covid-19 và đang đợi người ở phường Tam Phú tới chở đi cách ly. Lúc đó, anh muốn lấy xe chạy về ngay bên cạnh ba nhưng không thể, bởi công việc và lệnh giãn cách không cho phép anh di chuyển. Anh muốn gọi điện để an ủi, động viên ba anh vì anh biết bản thân ba cũng đang lo lắng, sợ hãi khi không có con cháu bên cạnh những lúc như thế này nhưng anh cũng không thể bởi ba anh bị lãng tai.

Anh em đồng nghiệp lúc đó cũng lo lắng cho anh, nhưng mọi người chỉ biết nói những lời an ủi, động viên. Chỉ tới khi y tế Phường xuống chở ba anh đi, anh mới có thể trao đổi và gửi gắm ba mình cho đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện dã chiến. "Trong suốt khoảng thời gian 28 ngày ấy thật sự là rất khó khăn với mình vì cứ bị nỗi sợ hãi bám lấy, có những lúc mất liên lạc với ba mình vài ngày, rồi nghe thông tin là ba đã chuyển viện do khó thở nhưng không cách nào liên lạc được với ba. Tuy nhiên, công việc cơ quan vẫn phải được đặt lên hàng đầu, bởi mình biết việc đảm bảo điện cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến cũng là một phần đảm bảo cho các bác sĩ, những tình nguyện viên an tâm công tác và quan trọng hơn nữa là góp phần tích cực trong việc điều trị những bệnh nhân F0 như ba mình. Thật may mắn là nhờ vào sự chăm sóc y tế kịp thời của bác sĩ và lực lượng tình nguyện trong bệnh viện mà ba mình đã vượt qua và dần dần khỏe lại, điều đó giống như một phép màu, gia đình mình mừng vui vô cùng", anh Vinh tâm sự.

Nhóm công tác thuộc đội Quản lý lưới điện của anh Vinh chuẩn bị triển khai thi công cấp điện cho bệnh viện dã chiến trên địa bàn

Nhóm công nhân sửa chữa điện của anh được tập kết ngay khi Chỉ thị 16 ban hành, đây là nhóm được đơn vị điều động, có nhiệm vụ sửa chữa điện cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. "Nhóm công tác này gồm 9 người, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các anh phải ăn ở tại một khu nhà trọ do đơn vị thuê nhằm đảm bảo an toàn cho đơn vị và cho cả những thành viên trong gia đình của họ. Anh em sẽ đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, sáng thứ sáu hàng tuần sẽ được xét nghiệm nếu, kết quả âm tính thì chiều thứ sáu anh em sẽ được về với gia đình, sáng thứ hai lại tiếp tục vào công tác và ở tập trung trong suốt thời gian giãn cách", anh Đào Quốc Đạt – Đội trưởng Đội quản lý Lưới điện 2 cho biết.



Khoác thêm màu áo trắng cho tuyến đầu chống dịch

Ông Lê Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết, hiện tại công ty đang đảm bảo cung cấp điện cho 36 địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức. Trong đó có 9 bệnh viện có điều trị Covid-19, 2 cơ sở y tế, 6 cơ sở cách ly và 9 bệnh viện dã chiến. Theo đó, toàn bộ các hoạt động đảm bảo an toàn điện tại các khu vực này phải được Công ty theo sát. Lực lượng công nhân ứng trực sẽ phải sẵn sàng có mặt ngay khi cần, bất cứ thời điểm nào.

"Điều mà lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, lo lắng nhất là thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối, không bị lây nhiễm Covid-19 cho lực lượng công nhân sửa chữa vận hành, khi tham gia công tác tại các khu phong tỏa, khu cách ly hay các bệnh viện dã chiến, nhất là những lúc anh em phải trực tiếp vào sửa chữa điện cho những khách hàng đang có bệnh nhân F0 được cách ly điều trị tại nhà. Đặc biệt là khi anh em sửa chữa, thi công kéo thêm nguồn điện ưu tiên cho các bệnh viện dã chiến đang hoạt động khi bệnh viện được giao điều trị bệnh nhân F0 có triệu chứng nặng, đây là khu vực có nguy cơ lây nhiễm rất cao" ông Lê Văn Đoàn cho biết thêm.

Anh em công nhân Công ty Điện lực Thủ Đức đang thi công, sửa chữa điện tại Bệnh viện dã chiến An Phú

Anh Trần Xuân Vinh, công nhân đội Quản lý lưới điện cho biết: "Bộ quần áo bảo hộ lao động của Công ty tôi đang mặc đã rất dày, khi vào thi công tại những khu vực bị cách ly, chúng tôi phải mặc thêm một bộ bảo hộ y tế chuyên dụng nên cảm thấy rất nóng bức và khó khăn trong lúc thực hiện các thao tác thi công sửa chữa. Tuy nhiên, vì sự an toàn chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt".



Để đảm bảo an toàn cho lực lượng công nhân khi nhận công tác tại các khu vực này, Công ty Điện lực Thủ Đức đã yêu cầu anh em công nhân không được lơ là, chủ quan trong việc phòng dịch của bản thân và gia đình. Tuân thủ nghiêm ngặt 5K, mặc quần áo bảo hộ y tế và thực hiện khử khuẩn ngay cả phương tiện di chuyển, dụng cụ sửa chữa điện trước và sau khi vào công tác.

"Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực thủ Đức thường xuyên quán triệt tới toàn thể CNVC-LĐ trong đơn vị, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng công ty ban hành, đồng thời tập trung phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng công ty đã giao cho", ông Lê Văn Đoàn cho biết thêm.