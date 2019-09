Nệm Kymdan đã có mặt tại TTTM Crescent Mall Phú Mỹ Hưng quận 7

Tuy mới khai trương chưa đầy một tháng tại Trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế Crescent Mall quận 7- TP HCM, nhưng showroom Kymdan với thiết kế mới lạ, gần gũi thiên nhiên đã thu hút nhiều khách hàng đến tham quan mua sắm.



Kymdan hòa mình vào thiên nhiên

Tọa lạc trên tầng 4 ở Crescent Mall, showroom Kymdan ngập tràn trong sắc xanh nhẹ nhàng, từ màu chữ thương hiệu đến không gian cửa hàng khiến khách như lạc vào một khu rừng đầy cây xanh ấm áp, rất gần gũi với thiên nhiên và đặc biệt sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, mang thông điệp bảo vệ môi trường.

Showroom Kymdan tại Crescent Mall rộng khoảng 140m2, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà tập trung vào sự trải nghiệm của khách hàng. Không gian sang trọng, hiện đại, mọi chi tiết từ ánh sáng, màu sắc, âm thanh, trang trí, bố cục… đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo cảm giác ấm cúng như một phòng ngủ, chứ không hẳn là nơi bán hàng. Khi bước vào, khách hàng sẽ cảm thấy cách biệt hẳn với những âm thanh, sự ồn ào bên ngoài để hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm của mình. Khách tha hồ sờ nắn, nằm ngồi thử trên sản phẩm để thư giãn, tìm hiểu mọi thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi trên 3 màn hình cảm ứng, được mời nước uống, dùng kẹo chocolate; trẻ nhỏ tha hồ khám phá tủ đồ chơi dành cho mình…

Ông Bùi Công Thành, giám đốc Kinh doanh Công ty Kymdan cho biết: Showroom này được thiết kế bởi Bruce Henderson Architects Pty Ltd, một công ty thiết kế nổi tiếng tại Australia. Bước chân vào trung tâm thương mại chuẩn quốc tế với các thương hiệu lớn, tầm cỡ, Kymdan tự hào khẳng định đủ sức cạnh tranh với các tên tuổi nổi tiếng của nước ngoài.

Thương hiệu nệm Việt duy nhất ở Crescent Mall

Giải thích lý do Kymdan chọn Crescent Mall, ông Thành nói thêm: Crescent Mall thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; là Trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, hướng đến trải nghiệm mua sắm cao cấp, có yêu cầu cao và khắt khe đối với thương hiệu đặt showroom tại đây. Nhà quản lý và đại diện cho thuê độc quyền là Công Ty TNHH Savills Việt Nam, thuộc tập đoàn Savills chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới, có hơn 600 văn phòng trên toàn cầu. Với gần 45.000 m2 diện tích bán lẻ, Crescent Mall đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, giải trí đẳng cấp trong một không gian xanh yên bình hiếm có của Sài Gòn náo nhiệt. Crescent Mall được thiết kế độc đáo, trở thành thiên đường của hơn 140 thương hiệu cao cấp quốc tế và nội địa; dẫn đầu thị trường về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với chuẩn cao như vậy có nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng đã và đang tìm đến Crescent Mall để làm nơi trưng bày những sản phẩm mới nhất của mình dù trước khi được đặt showroom tại Crescent Mall, các thương hiệu phải trải qua quá trình đánh giá ở nhiều yếu tố: phân khúc, thiết kế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng,… Đồng thời sản phẩm của thương hiệu phải đáp ứng được yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Vì thế khi mua sắm tại Crescent Mall, khách hàng xem như được "bảo chứng" là chất lượng sản phẩm được đảm bảo tối đa.

Đặt chân vào Crescent Mall, Kymdan nhắm đến khách hàng trong phân khúc cao cấp. Đó là những người rất hiểu biết, ít quan tâm đến giá cả mà đặc biệt chú ý đến chất lượng, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu cần thiết của họ. Bên cạnh hệ thống phân phối gần 360 cửa hàng và đại lý trong nước, trong đó đã có 4 showroom trọng điểm tại các trung tâm thương mại Royal City, Discovery Complex, Times City (Hà Nội) và Vinhomes Central Park (TP HCM), hướng tới Kymdan tập trung vào các trung tâm thương mại cao cấp vì nhiều gia đình đến vui chơi, thời gian lưu lại cũng lâu hơn. Cho đến thời điểm này, Kymdan là thương hiệu nệm Việt Nam duy nhất có mặt tại Crescent Mall vì đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị quản lý tại đây.

Sản phẩm độc nhất vô nhị

Kymdan luôn tuân thủ nguyên tắc "sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng", bảo đảm duy trì chất lượng cao nhất khi đưa ra thị trường.

Chất lượng độc đáo của sản phẩm Kymdan đã được chứng minh qua hàng loạt những chứng nhận của các cơ quan, tổ chức uy tín quốc tế sau khi trải qua quá trình kiểm định khắt khe, đồng thời có kiểm tra lại định kì và cấp chứng nhận gia hạn hiệu lực rõ ràng, minh bạch.

Về khả năng kháng vi khuẩn và khả năng kháng nấm mốc, mousse nệm và gối Kymdan được tổ chức UL - Underwriters Laboratories Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận có khả năng kháng được vi khuẩn theo SIAA Direct contact shaking method (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2282) và có khả năng kháng được nấm mốc theo phương pháp JIS Z 2911:2010 của Japan (căn cứ vào quy trình chứng nhận UL ECVP 2283).

Ở khả năng kháng cháy: Mousse nệm KYMDAN đạt tiêu chuẩn kháng cháy, được chứng nhận bởi Bureau of Electronic and Appliance Repair, Home Furnishings and Thermal Insulation, California, Hoa Kỳ.

Sản phẩm Kymdan được Tổ chức Xác nhận đăng ký toàn cầu GRS (Hoa Kỳ) xác nhận nệm và gối cao su thiên nhiên KYMDAN đạt tiêu chuẩn nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ (trong đó, kháng cháy là tiêu chuẩn bắt buộc để có giấy phép nhập khẩu và lưu hành).

Vinh dự hơn cả là nệm Kymdan được bác sĩ khuyên sử dụng. Nệm Kymdan Deluxe xuất khẩu sang Australia được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn nước Úc - chứng nhận phù hợp hỗ trợ điều trị trong ngành chỉnh xương (cong vẹo cột sống).

Ngoài ra Kymdan còn là thành viên Hiệp hội Ngành hàng Nội thất Australia và Phòng Thí nghiệm Kymdan phù hợp Bộ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 và mang số hiệu VILAS 20.

Hướng đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, mỗi sản phẩm Kymdan bán ra thị trường đều được công bố cụ thể các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm một cách rõ ràng minh bạch. Từ đó người tiêu dùng có thể dễ dàng so sách với các sản phẩm khác trên thị trường cũng như an tâm về chất lượng của sản phẩm Kymdan.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương showroom Kymdan tại Crescent Mall, Kymdan có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng và nhiều quà tặng giá trị….