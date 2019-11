Lý do giúp Traphaco tự tin “lấn sân” phân phối độc quyền New Zealand Gold

Giống sữa mẹ tới 95%

Mới đây, Công ty Cổ phần Traphaco đã ra mắt dòng sản phẩm sữa New Zealand Gold được nhập khẩu nguyên lon từ New Zealand do đơn vị phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Sữa New Zealand Gold được sản xuất theo quy trình chuỗi khép kín, sữa từ các nông trại bò sữa đồng nhất đạt chuẩn được đưa về nhà máy chế biến, đóng gói sản phẩm trên những dây chuyền công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất của ngành công nghiệp sữa New Zealand cũng như trên thế giới. Chính vì sữa được đảm bảo truy xuất nguồn gốc tới từng trang trại bò sữa và thực sự thiên nhiên nên các sản phẩm sữa dành cho trẻ của New Zealand Gold được đánh giá là giống sữa mẹ tới 95%, phù hợp và an toàn cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ ở những năm đầu đời cũng như cho bà bầu đang giai đoạn thai nghén cần bổ sung dưỡng chất.

Đặc biệt, nguyên liệu sữa New Zealand Gold có nguồn gốc thiên nhiên thuần khiết nhất khi nguồn sữa được lấy từ những "cô bò Jersey hạnh phúc" được chăn thả tự do trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn nhất Bờ Tây New Zealand và bên nguồn nước tinh khiết từ dòng sông băng tan chảy từ dãy Alps quanh năm tuyết phủ.

Theo ông Nguyễn Duy Vinh, Giám đốc xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Traphaco: "Hiếm có sản phẩm sữa nào trên thị trường sở hữu những ưu thế mà dòng sản phẩm sữa New Zealand Gold của Pure Nutrition thuộc tập đoàn sữa Westland Milk Products nhập khẩu nguyên lon từ New Zealand do Traphaco phân phối và bảo chứng chất lượng đang có".

New Zealand đã xuất khẩu 249 triệu USD các sản phẩm sữa tới Việt Nam



Cách đây gần 2 năm, thông qua sự giới thiệu của 2 tổ chức uy tín, Traphaco và tập đoàn sữa Westland Milk Products ký hợp đồng hợp tác chiến lược vào ngày 18-1-2018.

Với vai trò Tổng Lãnh sự và Tham tán Thương mại của New Zealand tại Việt Nam, bà Karlene Davis đặc biệt nhấn mạnh: "Chúng tôi có mặt tại đây nhằm hỗ trợ Pure Nutrition và Traphaco. Bản thân New Zealand là đất nước luôn đặt những chỉ tiêu về chất lượng và lợi ích cho con người lên hàng đầu. Chính vì thế mà chúng tôi chọn Traphaco, vì Traphaco là một trong những công ty hàng đầu về dược phẩm tại Việt Nam. Việc kết nối giữa hai bên là điều đương nhiên vì cả hai đều hướng tới những sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam".

Bà Karlene Davis cho rằng việc hai thương hiệu lớn này hợp tác không chỉ tận dụng được lợi thế của mỗi bên mà quan trọng hơn, góp phần tăng cường thế mạnh của hai bên, với mục tiêu mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng, uy tín, phù hợp về dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam". Theo bà Karlene Davis, ngành công nghiệp sữa của New Zealand chiếm hơn 35% thương mại sữa toàn cầu và được biết đến với nền công nghệ sáng tạo vượt bậc và hiệu quả. Năm 2018, New Zealand đã xuất khẩu 249 triệu USD các sản phẩm sữa tới Việt Nam. New Zealand xuất khẩu hơn 80% lượng lương thực sản xuất, hiện đang cung cấp cho khoảng 40 triệu người ở 200 quốc gia.

Vì sao doanh nghiệp dược "lấn sân"?

Là doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm "lấn sân", ông Nguyễn Duy Vinh, Giám đốc xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Traphaco cho biết với vai trò của doanh nghiệp hàng đầu ngành dược Việt Nam hiện nay, hoạt động trong lĩnh chăm sóc sức khỏe, chúng tôi ghi nhớ, tâm niệm câu nói của sư tổ ngành y Hypocrites từng nói cách đây 2.500 năm: "Hãy dùng thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm". Chính vì thế, ngoài những sản phẩm thuốc tốt, chúng tôi cũng mong muốn đưa những sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất về Việt Nam. "Với tư cách là một trong những công ty dược uy tín nhất Việt Nam hiện nay, luôn quan tâm đặt yếu tố chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, chúng tôi cần cẩn trọng và khắt khe trong quá trình thẩm định chất lượng. "Qua nghiên cứu thăm dò thị trường và dựa vào tiềm lực sẵn có của công ty, chúng tôi đã quyết định lựa chọn phân phối sản phẩm dinh dưỡng thương hiệu New Zealand Gold tại thị trường Việt Nam, bắt đầu là dòng sản phẩm sữa công thức New Zealand Gold" – ông Vinh nói.

Mặc dù thông qua sự kết nối và giới thiệu của Đại sự quán New Zealand tại Việt Nam, nhưng Traphaco vẫn dày công nghiên cứu tỉ mỉ, tìm hiểu, truy xuất, thẩm định nguồn gốc nguyên liệu sữa.

Giá thành sữa được in trên vỏ lon Ông Nguyễn Duy Vinh cho biết với 4 sản phẩm sữa do Traphaco phân phối gồm: Zealand Gold 1, Zealand Gold 2, Zealand Gold 3 và Zealand Gold mother care giá thành sẽ được in ngay trên vỏ hộp sữa. Người tiêu dùng có thể dùng các phần mềm kiểm tra mã code ngay trên điện thoại thông minh để truy xuất nguồn gốc sữa.