Khánh Hòa: Hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người lao động nghèo

Theo đó, tính đến ngày 17-8, số hồ sơ đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 60.202 đối tượng. Trong đó, đã ban hành Quyết định hỗ trợ 20.091 người với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng. Số đối tượng lao động tự do còn lại đã trình cho UBND cấp huyện 9.314 hồ sơ, cấp xã đã tiếp nhận 30.797 hồ sơ.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

Ngoài ra, trong dịp này đối tượng F0 sẽ được hỗ trợ là 2.448, đối tượng F1 là 4.852 kinh phí dự kiến khoảng 9 tỉ đồng; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, mang thai, nuôi con nhỏ gần 400 người với kinh phí hơn 739 triệu đồng; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật 72 người. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đề nghị hỗ trợ 1.126 hộ kinh doanh với hơn 3,3 tỉ đồng.

Trưa 17-8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.718 ca nhiễm SARS-CoV2, trong đó TP Nha Trang nhiều nhất với 2.570 ca. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cho biết đợt này thành phố sẽ trao tặng quà cho tổng số 11.771 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn của 27 xã, phường, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, gồm lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng kinh phí hơn 3,5 tỉ đồng được trích từ nguồn Quỹ dự phòng ngân sách thành phố.