Hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh hội tụ tại sự kiện mở bán The Arena Cam Ranh

Hơn 1.500 đại sứ The Arena tham gia chương trình đào tạo dự án

Tham gia sự kiện có sự góp mặt của ban điều hành mới Chủ đầu tư, đơn vị phát triển kinh doanh dự án – An Bình Invest cũng như đại diện ngân hàng hỗ trợ tài chính Maritime Bank và đại diện các đơn vị phân phối chiến lược: Nguyên Đà Group, Mland Miền Bắc, An Vượng Land, G.Empire Land, Mai Việt Land và Cenland.



Tại sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa đơn vị phát triển kinh doanh dự án với 6 đơn vị phân phối chiến lược uy tín cùng hợp lực phát triển dự án, mở ra kỷ nguyên mới tại "Thành phố huyền thoại". Sự kiện này, đánh dấu mốc quan trọng của thị trường khi đón nhận số lượng lớn căn hộ homeliday 5.0 mặt biển giữa bối cảnh khan hiếm nguồn cung, đặc biệt dự án đã bàn giao, có thể khai thác vận hành thu lợi nhuận ngay.

Lễ ký kết hợp tác giữa đơn vị phát triển kinh doanh dự án với các đơn vị phân phối chiến lược

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ban điều hành mới Chủ đầu tư – ông Philip Marcel Ziter - Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh chia sẻ, qua quá trình nghiên cứu thực tế thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, nhận thấy The Arena là một trong số ít dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một điểm đến của du lịch toàn cầu.



"The Arena là dự án đầu tiên tại trung tâm Bãi Dài - Top 10 bờ biển đẹp nhất hành tinh. Một vị trí giao thương, kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông hoàn thiện: Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, Nha Trang - Cam, đại lộ Nguyễn Tất Thành - Cam Ranh... Và Cảng biển hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ The Arena du khách dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như các khu vực khác, mang lại cơ hội đầu tư chắc thắng cho toàn thị trường", ông Philip Marcel Ziter - Phó TGĐ Phát Triển Kinh Doanh cho biết.

Đại diện ban điều hành mới, ông Philip Marcel Ziter phát biểu tại sự kiện

Đồng thời, chương trình cũng trang bị cho các chuyên viên kinh doanh những thông tin đầu tư chuyên sâu, bổ ích với loạt quy hoạch về hạ tầng, đô thị: Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc trung ương vào năm 2030, lực đẩy bất động sản gần sân bay cũng như ưu điểm khác biệt tại dự án The Arena: vị trí, kiến trúc, tiện ích..., được chia sẻ bởi chuyên viên tư vấn am hiểu thị trường.



Ông Trần Đức Hiền - Chủ tịch HĐQT An Bình Invest khẳng định, với sự góp mặt của ban điều hành mới có đủ đức, đủ tài, The Arena cam kết mang đến thị trường những sản phẩm tốt nhất, hoàn thiện nhất với cơ hội đầu tư tại thị trường Cam Ranh. Song song với đó, với cương vị là đơn vị phát triển kinh doanh, An Bình Invest kỳ vọng xây dựng một môi trường kinh doanh thân thiện với chính sách bán hàng linh hoạt, minh bạch giữa các đại lý, đảm bảo tạo điều kiện cho các chuyên viên kinh doanh phát huy năng lực của mình.

Độc quyền sở hữu 500m bờ biển Bãi Dài, The Arena với kiến trúc độc đáo mang âm hưởng của "xứ trầm biển yến" tại vị trí trung tâm: sát biển, trực lộ, kế sân bay, nối cảng biển - một trong những xung lực làm nên thành công của The Arena, chắc chắn sẽ kiến tạo một điểm đến du lịch toàn cầu, tạo lực đẩy cho du lịch toàn bờ biển Bãi Dài, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa.



Dự án The Arena nổi bật với kiến trúc vượt thời gian bên bờ Bãi Dài – Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh

Cộng hưởng với những giá trị nội tại dự án, với tổ hợp tiện ích tiêu chuẩn quốc tế: Quảng trường rộng nhất Việt Nam có sức chứa lên đến 15.000 người, bể bơi trung tâm, đài nhạc nước dài 170m, đại lộ Fiesta dài nhất Khánh Hòa... Tin tưởng, The Arena sẽ đánh thức "nhịp phồn vinh" của thành phố duyên hải, trở thành "điểm sáng" đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng cả nước.