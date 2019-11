Herbert Laubichler-Pichler: Nhà quản lý vận hành kỳ cựu “đầu quân" khu nghỉ dưỡng ALMA

Nhà lãnh đạo tài ba và ‘cơ duyên' với Việt Nam

Ông Herbert Laubichler-Pichler (quốc tịch Đức) là nhà quản lý khách sạn kỳ cựu với hơn 20 năm thâm niên giữ chức vụ Tổng quản lý vận hành (General Manager) tại nhiều khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại, ông đang là người đứng đầu vận hành khu nghỉ dưỡng ALMA - dự án Sở hữu kỳ nghỉ đầu tiên và quy mô nhất Việt Nam tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, ông Herbert Laubichler-Pichler đã dành nhiều năm cống hiến và góp phần xây dựng tên tuổi của nhiều đế chế, tập đoàn khách sạn quốc tế như Shangri-La và Raffles tại khu vực châu Á.

Ông Herbert Laubichler-Pichler - nhà quản lý khách sạn kỳ cựu

"Cơ duyên" đã đưa ông Herbert tới Việt Nam lần đầu tiên là vào năm 2008, khi ông chuyển từ Malaysia tới giữ chức vụ Tổng quản lý vận hành khách sạn The Nam Hai (Hội An) (nay là khách sạn Four Seasons, Nam Hải, Hội An) theo sự sắp xếp của Tập đoàn đoàn khách sạn GHM.



Ông chia sẻ: "Ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, tôi đã cảm thấy bị thu hút bởi nền văn hóa và con người nơi đây. Kể từ đó, Việt Nam đã trở thành điểm đến thường xuyên trong danh sách kỳ nghỉ của tôi, ngay cả trong quãng thời gian tôi chuyển tới phụ trách chuỗi khách sạn Shangri-La và Raffles tại các quốc gia châu Á khác một vài năm sau đó."

Sau ‘cơ duyên’ này, Tổng Quản lý vận hành khu nghỉ dưỡng ALMA đã tiếp tục làm việc tại nhiều quốc gia Đông Nam Á khác và gây dựng danh tiếng cho nhiều thương hiệu khách sạn trong phân khúc cao cấp trước khi quay trở lại Việt Nam và gắn bó cho đến nay.

Năm 2011, ông đã "chèo lái" đưa khách sạn Shangri-La tại Kuala Lumpur, Malaysia trở thành đơn vị giành được giải thưởng Khách sạn hạng sang hàng đầu Malaysia do TripAdvisor bình chọn. Trước đó, ông cũng đã thành công trong việc tái định vị thương hiệu The Club tại The Saujana (Kuala Lumpur, Malaysia, thuộc quản lý của tập đoàn GHM) trở thành thành viên của thương hiệu Khách sạn Hàng đầu Thế giới (Leading Hotels of the World). Đây thực sự là những minh chứng rõ rệt khẳng định tầm nhìn và tâm huyết của nhà quản lý khách sạn tài ba này.

Khu nghỉ dưỡng ALMA và triết lý lãnh đạo của nhà quản lý kỳ cựu

Năm 2014, ông Herbert Laubichler-Pichler quay trở lại Việt Nam và tham gia quản lý vận hành nhiều khách sạn, resort cao cấp như The Reverie Saigon, Vinpearl và The Anam trước khi đảm nhận vai trò Tổng quản lý vận hành đưa khu nghỉ dưỡng Sở hữu kỳ nghỉ - ALMA đi vào hoạt động trong cuối năm 2019.

Được biết, khu nghỉ dưỡng ALMA phát triển theo mô hình Sở hữu kỳ nghỉ cao cấp. Điểm đặc biệt của mô hình này là khách hàng được quyền lưu trú tại một căn hộ hoặc biệt thự sang trọng trong vòng 1 tuần mỗi năm, lặp lại như thế suốt nhiều năm sau đó.

Chia sẻ về dự định gắn bó những năm tiếp theo để xây dựng và phát triển khu nghỉ dưỡng ALMA, ông Herbert Laubichler-Pichler nhận định:

"Với tính chất đặc biệt của mô hình Sở hữu kỳ nghỉ, chúng tôi có thể đầu tư mọi nguồn lực và tài nguyên vào duy trì, nâng cấp chất lượng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất của khu nghỉ dưỡng, thay vì quá tập trung vào hoạt động marketing như các khách sạn/ resort truyền thống. Điều này chắc chắn sẽ mang lại giá trị lớn cho khách hàng".

Khu nghỉ dưỡng Sở hữu kỳ nghỉ ALMA

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên Bãi Dài với 600m tiếp giáp bãi biển, cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút di chuyển, ALMA resort trải rộng trên quy mô 30 ha với nhiều lợi thế về tiện ích và đẳng cấp.



Khu nghỉ dưỡng sở hữu 100% các căn hộ và villa nghỉ dưỡng hướng biển cùng khu phức hợp vui chơi giải trí với quy mô đến 40 tiện ích. Các cơ sở vật chất nổi bật có thể kể đến như công viên nước, nhà hát ngoài trời tổ chức các sự kiện biểu diễn hoành tráng, rạp chiếu phim, sân golf, khu vực thể thao dưới nước, bảo tàng khoa học, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em và chuỗi 11 nhà hàng phục vụ đa dạng các phong cách ẩm thực trên thế giới.

Khu nghỉ dưỡng ALMA sở hữu 100% các căn hộ và biệt thự hướng biển đẳng cấp 5 sao

Với mục tiêu đưa khu nghỉ dưỡng ALMA trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á dành cho các gia đình, ông Herbert cho biết: "Triết lý thành công của tôi xoay quanh yếu tố con người. Tôi tin rằng chỉ khi những đồng nghiệp của mình được chăm sóc và tạo điều kiện làm việc tốt nhất, họ mới có thể tận tâm cống hiến và cùng nhau mang đến dịch vụ xuất sắc cho khách hàng. Tại ALMA, chúng tôi dày công xây dựng hệ thống vận hành mang tính nhất quán, nơi mỗi cá nhân, từ cấp quản lý cho tới nhân viên đều được tôn trọng, được quan tâm và được truyền cảm hứng. Đây chính là phương châm đã đi cùng tôi trong suốt những năm qua và cũng là chìa khóa tạo nên sự khác biệt".



Dưới sự dẫn dắt tài tình của vị thuyền trưởng vừa có "tâm" vừa có "tầm", ALMA resort được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và châu Á.