HDBank 'thắng lớn' 4 giải thưởng quốc tế về chất lượng dịch vụ

Theo đó, HDBank đã nhận được 3 giải đánh giá về chất lượng dịch vụ, gồm: "Ngân hàng cung cấp dịch vụ vay vốn tốt nhất cho SME năm 2022" (Best loan offerings for SMEs in Vietnam 2022), "Ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng tốt nhất năm 2022" (Best credit card offerings in Vietnam 2022), "Ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất tại Việt Nam năm 2022" (Best Customer Service Bank Vietnam 2022) do Tạp chí The Global Economics tại Anh, Tạp chí Global Business Magazine LLC tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trao tặng.

Ngoài ra, HDBank còn nhận được thêm giải "Ngân hàng nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm 2022" (Best domestic bank Vietnam 2022) do Tạp chí World Economic Magazine tại Mỹ trao tặng.

Hàng năm, các tạp chí uy tín chuyên phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu thường tổ chức bình chọn các giải thưởng uy tín cho ngành Tài chính - Ngân hàng nhằm đánh giá sản phẩm, dịch vụ cũng như hoạt động của các ngân hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các giải thưởng được chấm điểm theo tiêu chí trung lập, công khai và minh bạch.

04 giải thưởng trên là sự ghi nhận của Tạp chí quốc tế uy tín về danh mục sản phẩm dịch vụ phong phú, tối ưu và đồng bộ của HDBank hiện nay. Thông qua mạng lưới 347 điểm giao dịch ngân hàng trên khắp cả nước, HDBank đang cung cấp tới khách hàng những sản phẩm dịch vụ truyền thống và các giải pháp số; là điểm đến tin cậy, an toàn, thuận tiện cho mọi người dân.

Năm 2022 là năm cho thấy được khả năng vượt khó đi lên của các ngân hàng sau giãn cách. Với tiềm lực tài chính và uy tín vững mạnh, chiến lược phát triển linh hoạt trong từng thời kỳ, HDBank đã đạt được những kết quả tốt nhất từ trước tới nay, với lợi nhuận lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng; tổng tài sản vượt 416.000 tỷ đồng.

Song song, mảng dịch vụ tăng trưởng cao, các chỉ tiêu an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng thu dịch vụ của HDBank trong năm 2022 đạt 53%, thu về khoản lãi gần 2.957 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành. Theo đó, doanh số kinh doanh bảo hiểm của HDBank cao gấp 2 lần cùng kỳ và thuộc top ngân hàng dẫn đầu. Số lượng thẻ tín dụng kích hoạt gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm trước, giá trị giao dịch thẻ tăng gấp gần 3 lần, số lượng khách hàng giao dịch trên kênh số (ebanking) tăng 208%, số lượng giao dịch tăng 97% so với cùng kỳ.

Xét trong 3 năm từ 2019 trở lại đây, HDBank đạt tốc độ tăng trưởng kép về thu dịch vụ là 56,3% thuộc Top các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao.

Thu dịch vụ tăng trưởng cao và liên tục cho thấy sức hấp dẫn của các sản phẩm dịch vụ mang đến sự đồng bộ và tính tiện ích trong công cuộc số hóa và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của HDBank.

HDBank được kỳ vọng có nhiều thuận lợi để đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2023. Hiện HDBank là một trong số ít ngân hàng đang lựa chọn thoả thuận hợp tác độc quyền kinh doanh bảo hiểm. Dự kiến trong năm 2023, ngân hàng sẽ sớm hoàn tất việc lựa chọn đối tác, từ đó giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu nhập từ phí. Lãnh đạo HDBank cho biết, trong giai đoạn 5 năm sắp tới, ngân hàng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình trên 25%/năm, tiếp tục khẳng định năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.