Doanh nghiệp bán lẻ và khó khăn những ngày đầu thực hiện giãn cách theo Công điện số 1099

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng và các thành viên tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP HCM. Đoàn đã tới kiểm tra kho hàng tổng lớn nhất của Hệ thống siêu thị VinMart/VinMart+ tại quận 7, TP HCM. Tại đây, Phó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã lắng nghe báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm và một số vướng mắc doanh nghiệp bán lẻ này đang gặp phải.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình dự trữ hàng hóa tại kho hàng lớn nhất của VinMart/VinMart+

Hệ thống kho vận của Công ty VinCommerce (Công ty sở hữu VinMart/VinMart+) tại TP HCM và khu vực phía Nam gồm 8 kho tổng, bao gồm kho đông lạnh và kho hàng khô, kho hàng trái cây, rau củ quả. Hệ thống kho tổng này hiện đã tăng lượng dự trữ hàng hóa lên gấp 3 lần, giúp bảo đảm lượng dự trữ hàng hóa tăng cường cho Thành phố và các tỉnh lân cận trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong buổi kiểm tra sáng nay, Phó Thủ tướng và đoàn công tác biểu dương công tác chuẩn bị dự trữ nguồn hàng phong phú, dồi dào của Công ty VinCommerce và nhấn mạnh thêm việc bảo đảm giá cả ổn định phục vụ nhân dân trong mọi diễn biến dịch bệnh.



Về phía Doanh nghiệp, đại diện cũng báo cáo, từ đầu mùa dịch, dù nhiều khó khăn nhưng Công ty VinCommerce vẫn luôn giữ giá cả bình ổn đến khách hàng. Tuy nhiên với vai trò là nhà phân phối bán lẻ, để giữ được bình ổn giá, doanh nghiệp rất cần sự phối hợp chung tay từ nhiều đơn vị cung cấp. Từ đó, VinCommerce cũng đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp lớn để cùng nỗ lực bảo đảm nguồn cung hàng hóa và giá cả ổn định.

Hệ thống VinMart/VinMart+ tại TP HCM tăng từ 4-5 lần lượng hàng hóa thiết yếu

Hiện nay, bước sang ngày thứ 2 thực hiện Công điện số 1099, gần 500 siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ tại TP HCM đã tăng gấp 4-5 lần lượng hàng hóa thiết yếu so với thời điểm đầu tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố. Tuy nhiên, ghi nhận sơ bộ, ngày 23 và 24-8, lượng khách đến mua sắm trực tiếp giảm mạnh do các quy định phòng dịch khắt khe được tăng cường. Các đơn hàng qua kênh trực tuyến và qua điện thoại tăng mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, VinMart/VinMart+ chưa giao được hàng đến tay người tiêu dùng do nhân viên của hệ thống không được phép đi giao hàng.



Doanh nghiệp này đã chuẩn bị đầy đủ các phương thức bán hàng đa kênh phù hợp với tình hình của thành phố khi áp dụng Công điện 1099 như: đặt hàng trực tuyến qua website https://vinmart.com/ hoặc https://dicho.winmart.vn/, qua điện thoại, Zalo,... Ngoài ra, hệ thống siêu thị/cửa hàng VinMart/VinMart+ cũng phối hợp với từng khu vực cụ thể để nắm bắt nhu cầu mua sắm thực tế của người dân. Từ đó, đưa ra các gói sản phẩm thiết yếu phù hợp, tiện lợi.

Các kênh bán hàng trực tuyến, combo hàng hóa thiết yếu đã được VinMart/VinMart+ chuẩn bị sẵn sàng

Theo Bà Nguyễn Thị Phương - Phó TGĐ Thường trực Công ty VinCommerce, doanh nghiệp này đã ngay lập tức chủ động liên hệ trực tiếp làm việc với các phường/tổ dân phố để tìm phương án phối hợp với các lực lượng chức năng giao hàng đến nhân dân. Bên cạnh đó là kết nối với chương trình "Đi chợ hộ" mà các phường/tổ dân phố nhằm nắm bắt nhu cầu, đề xuất danh mục hàng hóa thiết yếu cung ứng đến người tiêu dùng. Hiện nay, một số phường đã tích cực phối hợp cùng siêu thị, nhưng phần lớn số còn lại vẫn đang lúng túng chưa có phương án triển khai.



Cũng như nhiều doanh nghiệp bán lẻ khác trên địa bàn thành phố, Hệ thống VinMart/VinMart+ vẫn đang chờ sự chỉ đạo của Sở Công thương TP HCM để sớm tháo gỡ những vướng mắc trong khâu giao hàng, phục vụ hàng hóa kịp thời đến nhân dân. Đồng thời, nắm bắt được nhu cầu thực tế của người dân, lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phù hợp, đặc biệt với nhóm hàng tươi sống cần tiêu thụ trong ngày.