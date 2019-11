Cựu Tổng Bếp trưởng khách sạn Lotte giữ chức Giám đốc Ẩm thực khu nghỉ dưỡng ALMA

Seref Ozalp - Bếp trưởng đam mê "sự hoàn hảo"

Ông Seref Ozalp (quốc tịch Anh) là vị tổng bếp trưởng tài năng từng có thời gian dài công tác tại các khách sạn hàng đầu thế giới như khách sạn The Langham Hilton London danh tiếng, The Savoy Hotel London Fairmont Hotels & Resorts nơi được mệnh danh là "khách sạn nổi tiếng nhất London" (London's most famous hotel) hay Thistle Hotels (một trong 6 chuỗi khách sạn lớn nhất tại Anh).

Cựu Tổng Bếp trưởng khách sạn Lotte Hanoi được bổ nhiệm làm Giám Đốc Ẩm Thực khu nghỉ dưỡng ALMA

Gần đây nhất, ông đã giữ chức Giám đốc Ẩm thực kiêm Tổng Bếp trưởng tại The Lotte Hanoi, phụ trách quản lý 9 chuỗi nhà hàng tại khách sạn hạng sang này. Năm 2019, ông chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Ẩm thực phụ trách hàng trăm đầu bếp Việt Nam và quốc tế tại hệ thống 11 nhà hàng của khu nghỉ dưỡng Sở hữu kỳ nghỉ ALMA tại Bãi Dài, Cam Lâm, Khánh Hòa. Đây được đánh giá là bước tiến mới trong sự nghiệp của vị bếp trưởng tài năng và cũng là sự khẳng định cho các trải nghiệm ẩm thực xuất sắc mà khu nghỉ dưỡng ALMA mang đến cho các khách hàng.



Trong suốt gần 30 năm công tác, ông Seref Ozalp đã gặt hái nhiều thành công và giải thưởng ẩm thực danh giá. Ông cũng chính là một trong số ít đầu bếp vinh dự được phục vụ gia đình nữ hoàng Elizabeth II (Anh), gia đình hoàng gia Hà Lan, gia đình hoàng gia Ả Rập, các Tổng thống, quan khách chính phủ và nhiều ngôi sao, người nổi tiếng trên thế giới.

Với niềm đam mê ẩm thực và nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng các đầu bếp Michelin quốc tế, Tổng bếp trưởng Seref Ozalp luôn đặt ra những tiêu chuẩn mới và để lại dấu ấn riêng nơi ông công tác.

Ông chia sẻ: "Một đầu bếp giỏi là người có đam mê và biết tận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm của mình. Còn đối với một bếp trưởng, đó không phải chỉ là kỹ thuật chế biến món ăn hay cách nêm nếm hương vị, mà còn là khả năng dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân sự, khiến họ thực sự gắn kết, sáng tạo và làm nên những điều tưởng chừng như không thể".

"Cùng nhau xây dựng tiêu chuẩn mới "

Chia sẻ về định hướng phát triển tại khu nghỉ dưỡng ALMA, Giám đốc Ẩm thực Seref Ozalp cho biết: "ALMA là khu nghỉ dưỡng đặc biệt hoạt động theo mô hình tiên tiến chưa từng có tại Việt Nam. Để mang đến chất lượng ẩm thực và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp tới cho khách hàng, chúng tôi đã tuyển dụng đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Tại đây, các gia đình sẽ được trải nghiệm nhiều món ăn đặc sắc của các nền ẩm thực tinh hoa như châu Âu, Mỹ, Italy, Nhật Bản… Chúng tôi đang cùng nhau tạo ra những tiêu chuẩn cao cấp mới cho trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời tại Việt Nam".

Khu nghỉ dưỡng Sở hữu kỳ nghỉ ALMA

Được biết, khu nghỉ dưỡng ALMA là resort đầu tiên tại Việt Nam hoạt động theo mô hình Sở hữu kỳ nghỉ tiên tiến trên thế giới. Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên Bãi Dài với 600m tiếp giáp bãi biển, cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút di chuyển, ALMA resort trải rộng trên quy mô 30 ha với nhiều lợi thế về tiện ích và đẳng cấp.



Khu nghỉ dưỡng sở hữu 100% các căn hộ và villa nghỉ dưỡng hướng biển cùng khu phức hợp vui chơi giải trí với quy mô đến 40 tiện ích, có thể kể đến như công viên nước, nhà hát ngoài trời tổ chức các sự kiện biểu diễn hoành tráng, rạp chiếu phim, sân golf, khu vực thể thao dưới nước, bảo tàng khoa học, khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, và chuỗi nhà hàng đa phong cách.

Khu nghỉ dưỡng ALMA sở hữu 100% các căn hộ và villa hướng biển

Theo dự kiến, khu nghỉ dưỡng ALMA sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động trong cuối tháng 12 năm nay.



