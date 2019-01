HỘI CHỢ HOA XUÂN PHÚ MỸ HƯNG 2019

Cuộc thi "Hoa Cảnh" - Tôn vinh nét đẹp đặc sắc của các loài hoa kiểng Việt Nam

Sáng 28-1-2019 (nhằm 23 Tết), tại khu vực Đường Xuân thuộc Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Kỷ Hợi 2019 đã diễn ra Hội thi "Hoa Cảnh" với 3 nội dung chính: Sắc màu hoa lan, Rực rỡ hoa sứ và Bonsai có hoa, Hoa kiểng cư dân Phú Mỹ Hưng.



Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên dương, đề cao vẻ đẹp của các loài hoa kiểng đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi để các nghệ nhân, nhà vườn có cơ hội thử sức và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt, năm nay cuộc thi tiếp tục có thêm hạng mục "Hoa kiểng cư dân Phú Mỹ Hưng" với mục tiêu xây dựng một cộng đồng để cư dân có thể chia sẻ, nhân rộng phong trào sống xanh – sạch – đẹp tại Phú Mỹ Hưng. Để chuẩn bị cho hạng mục dự thi này, Ban tổ chức đã phối hợp cùng Hội Hoa Lan Cây Cảnh TP HCM mở nhiều buổi tập huấn, chia sẻ kiến thức trồng cây, chăm sóc hoa cảnh cho cư dân Phú Mỹ Hưng từ nhiều tháng trước đó.

Hội thi năm nay đã thu hút 181 tác phẩm dự thi đặc sắc của 72 nghệ nhân từ các tỉnh thành như: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Gang, Bến Tre, Lâm Đồng… về đây tranh tài với tổng chi phí tổ chức và giải thưởng gần 300 triệu đồng. Năm nay, ở hạng mục "Sắc màu hoa lan" có nhiều nghệ nhân đã rất phấn khởi khi đưa những tác phẩm tâm đắc nhất đến dự thi như: Cattaleya, Dendrobium, Phalaenopsis (Hồ Điệp), Thủy tiên… Bên cạnh đó, bộ môn "Rực rỡ hoa sứ và Bonsai có hoa" cũng đã thu hút rất nhiều tác phẩm đa dạng màu sắc tạo nên không gian rực rỡ cho toàn bộ hội thi. Song song đó, hạng mục "Hoa kiểng cư dân Phú Mỹ Hưng" thu hút sự góp mặt các loài bonsai hoặc những cây kiểng quen thuộc nhưng dáng thế độc đáo như: sanh, sung, khế, hoa giấy, nguyệt quới…

Ban giám khảo chấm điểm ở hạng mục "Rực rỡ hoa sứ"

Giò lan Thủy tiên khủng cao trên 2m với hơn 120 vòi hoa đang nở rộ của tác giả Phạm Ngọc Khương (Bảo Lộc), xứng đáng nhận giải Đặc biệt ở hạng mục dự thi "Sắc màu hoa lan" năm nay

Cây bông trang nở hoa tuyệt đẹp và có dáng như thác đổ đã xuất sắc giành giải Nhất ở hạng mục "Bonsai có hoa"

Giải "Ấn Tượng" ở hạng mục "Hoa kiểng cư dân Phú Mỹ Hưng" thuộc về của tác giả Nguyễn Việt Yên

Dạo một vòng quanh hội thi Hoa Cảnh, du khách có thể dễ dàng bị thu hút và trầm trồ, ngạc nhiên trước sự độc đáo của những tác phẩm được trưng bày tại đây. Anh Lộc An, nhà quận ở Gò Vấp chia sẻ: "Tôi vô ngạc nhiên trước chậu hoa sứ đạt giải Đặc biệt. Được biết, cây sứ này đã được trồng trên 50 năm và có bộ rễ hết sức ấn tượng, hoa thì nở bung đều với màu sắc rất rực rỡ".



Giải nhất hạng mục "Rực rỡ hoa Sứ" làm bừng sáng khu vực Đường Xuân – Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2019

Ông Diệp Chí Thành – Phó Chủ tịch Hội Hoa Lan và Cây cảnh TP HCM, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi Hoa đồng cỏ nội cho biết: "Thời tiết năm nay khá bất lợi khiến một số loại hoa sứ và hoa lan nở sớm hơn hoặc không kịp nở so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm dự thi năm nay lại tăng hơn so với các năm trước và chất lượng của các tác phẩm có phần nổi trội rõ rệt do được đầu tư kĩ càng, nhất là bộ môn Hoa Lan".



KẾT QUẢ CUỘC THI "HOA CẢNH" HỘI CHỢ HOA XUÂN PHÚ MỸ HƯNG 2019

1. Sắc màu hoa lan

o Giải Đặc biệt: Phạm Ngọc Khương (Bảo Lộc)

o Giải Nhất: nghệ nhân Tạ Thị Nguyệt (Tiền Giang)

o Giải Nhất: nghệ nhân Nguyễn Quốc Dũng

o Giải Nhất: nghệ nhân Nguyễn Văn Bền (Bến Tre)

o Giải Nhất: nghệ nhân Trần Văn Ba (Bến Tre)

o Giải Nhất: Phan Quốc Lập (Củ Chi)

2. Rực rỡ hoa Sứ và Bonsai có hoa

o Giải Đặc biệt bộ môn Sứ: nghệ nhân Nguyễn Phúc Ánh (TP HCM)

o Giải Nhất bộ môn Sứ: nghệ nhân Đỗ Ngọc Quyên (TP HCM)

o Giải Nhất bộ môn Bonsai có hoa: nghệ nhân Trần Hồng Đặng Phong (Long An)

3. Hoa kiểng cư dân Phú Mỹ Hưng

o Giải Sáng tạo: Cư dân Nguyễn Việt Yên – Khu phố Nam Thông

o Giải Ấn tượng: Cư dân Nguyễn Việt Yên – Khu phố Nam Thông

o Giải Rực rỡ: Vũ Hồng Nga – Khu phố Sky Garden 3

o Giải Tiết kiệm: Võ Duy Long – Khu phố Mỹ Kim 1

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Mậu Tuất 2019 với chủ đề "Hoa và Cuộc sống" sẽ diễn ra từ ngày 28-1 đến 4-2-2019 (nhằm 23 đến 30 tháng Chạp), tại khu vực The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Riêng các hạng mục Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ phục vụ khách tham quan đến hết mùng 5 Tết. Nội dung chương trình Hội chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Kỷ Hợi 2019 Ban Tổ chức Chương trình Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Kỷ Hợi 2019 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành: Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Công ty TNHH Đinh Đang (Zoe Events), Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (thương hiệu Vinasun Taxi), Công ty Cổ phần PG Ads