Thị trường vào giai đoạn hồi sinh, dòng tiền tìm đến các dự án có chính sách đột phá

Bất động sản hồi sinh mạnh mẽ

Sự luân chuyển của dòng tiền, vốn đầu tư là một trong những nguyên nhân tác động mạnh đến thị trường BĐS. Đáng kể nhất chính là lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục, dao động chỉ 2%-5% cho kỳ hạn dưới 12 tháng khiến người dân không còn mặn mà với kênh tiền gửi.

Tiếp đến, trong 2 tháng đầu 2024, vốn FDI đổ vào Việt Nam đạt 4,29 tỉ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Trong đó, BĐS tiếp tục dẫn đầu tỉ lệ hút vốn FDI, chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường này.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thông qua tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp yên tâm rót vốn và kinh doanh. Ngày 11/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án BĐS. Đầu tư công cũng bước vào giai đoạn giải ngân tổng lực. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, 60.000 tỉ đồng đầu tư công đã được "bơm" ra ngoài thị trường.

Với loạt chuyển động tích cực này, thị trường BĐS đã chuyển qua thời kỳ mới: hồi sinh. Cụ thể, 2 tháng đầu năm cả nước có 552 doanh nghiệp BĐS thành lập, tăng 100,4% so với cùng kỳ. Đồng thời có 843 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong tháng 1-2024 đã tăng 66% so với cùng kỳ.

Những dự án dẫn dắt thị trường bằng chính sách vượt trội đang là lực đẩy kích cầu sức mua quay trở lại

Đáng mừng hơn, đầu tư BĐS cũng chứng minh được sức hấp dẫn khi giá mua và giá thuê tại các thành phố lớn đều tăng trưởng. Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong năm 2023, giá căn hộ Hà Nội đã tăng 16%. Trong khi chỉ số này tại khu vực TP HCM cũng đã bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại kể từ quý III-2023. Giá thuê nhà cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Nhiều căn hộ đã tăng giá tới 40% so với giai đoạn đỉnh dịch, và tăng khoảng 20% so với giữa năm 2022.

Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) chỉ ra, với đà phục hồi này có thể thấy thị trường bất động sản sẽ trở lại hoạt động bình thường và bước vào chu kỳ phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững kể từ nửa cuối năm 2024, tạo đà để phát triển mạnh mẽ hơn kể từ đầu năm 2025 trở đi.

Giữa bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư không còn mặn mà đổ về ngân hàng lãi suất thấp, trong khi VARS dự báo giá bán căn hộ sẽ tăng trung bình 3%-8%. Do đó, nhiều khách hàng đang có xu hướng rút tiền khỏi ngân hàng, hướng tới dự án phù hợp để tận dụng cơ hội an cư hoặc sinh lời.

Dòng tiền tìm về kênh đầu tư chắc thắng

Ghi nhận cho thấy, các dự án của Vinhomes đang trở thành tâm điểm hút dòng tiền người mua. Nguyên nhân chính do đơn vị này vừa đưa ra chính sách có 1 không 2 áp dụng cho nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM).

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30%, 70% còn lại được vay với lãi suất cố định trong 15 năm. Trong đó, 2 năm đầu hưởng lãi chỉ 6% (nhà phố) và 7% (căn hộ). 13 năm tiếp theo được hưởng lãi tối đa không quá 8% cho nhà phố và không vượt 9,5% cho căn hộ. Nếu lãi suất thị trường thấp hơn, người mua mặc nhiên được hưởng theo thị trường. Trường hợp cao hơn, chủ đầu tư sẽ chịu phần chênh lệch.

Thống kê cho thấy người mua nhà đang có xu hướng trẻ hóa, độ tuổi 22-39 vươn lên thành nhóm mua nhà chủ lực. Đáng chú ý, gen Z (22-26) cũng gia nhập cuộc đua muốn sở hữu nhà khi tỉ lệ tìm mua nhà ở tăng 19% (2023). Đại đa số người mua trẻ đều sẵn sàng lựa chọn vay mua nhà trả góp. Điều này giúp rút ngắn thời gian sở hữu nhà ở, tránh nguy cơ lạm phát. Tuy nhiên, nếu như trước đây chủ đầu tư chỉ hỗ trợ lãi suất 2-3 năm trong thời gian xây dựng thì chính sách trả góp 15 năm lãi cố định của Vinhomes chính là giải pháp tối ưu cho khách hàng.

"So với lãi suất thả nổi lên xuống thất thường, nhiều thời điểm vọt lên 12%-13% thì lãi cố định 6%-9,5% là mức hỗ trợ rất hấp dẫn, thấp hơn nhiều so với lãi thả nổi, giúp người mua nhẹ gánh và yên tâm cơ cấu được nguồn tiền chi trả theo kế hoạch mỗi tháng", chuyên gia tài chính Phước Bửu (TP HCM) phân tích.

Các dự án của Vinhomes đang trở thành tâm điểm hút dòng tiền người mua đặc biệt với những chính sách có 1-0-2 trên thị trường

Theo vị chuyên gia này, giá căn hộ bình quân hiện nay là 3 tỉ đồng, với gia đình trẻ cần 10-15 năm tích lũy để mua được nhà, nhưng với đà tăng giá hiện nay sau 10-15 năm nữa giá căn hộ có thể đã tăng gấp 2-3 lần. Chỉ cần vốn tích lũy hơn 1 tỉ lúc này, kèm với mức lãi cố định tương đối thấp như trên, người mua đã có thể nhận nhà để an cư ngay, không cần chờ đợi. "Đây là bài toán cực kỳ khôn ngoan bởi chờ tích lũy đủ thì không bao giờ có được nhà", vị chuyên gia khẳng định.

Không chỉ đưa ra chính sách đi sát với nhu cầu an cư và đầu tư thực tế, các dự án của Vinhomes cũng là chuẩn mực sống trên thị trường, sở hữu những kỷ lục về tiện ích, không gian sống, xây dựng cộng đồng sôi nổi cùng hàng ngàn sự kiện diễn ra mỗi năm. Sở hữu nhà Vinhomes vì thế cũng là niềm tự hào và ước mơ của nhiều gia đình.

Đến nay, Vinhomes đã bàn giao và vận hành hơn 128.000 căn hộ và biệt thự, vận hành 29 khu đô thị trên toàn quốc với hơn 440.000 cư dân. Mới đây, Vinhomes được Brand Finance vinh danh thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm thứ 8 liên tiếp và vào top 20 bất động sản giá trị nhất thế giới.

Chi phí khiêm tốn bỏ ra ban đầu để trở thành cư dân tại Vinhomes, không lo lạm phát - mất giá - lãi suất thả nổi, chính là giải pháp an cư và đầu tư hoàn hảo nhất hiện nay.