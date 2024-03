Thay vì ổn định với đồng lương, nhiều người trẻ chọn đầu tư sinh lời

"Ổn định" không còn là mục tiêu hàng đầu

Các câu chuyện liên quan đến "nhảy việc" hay "review công ty" ngày càng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, bên cạnh các câu chuyện cũ, vấn đề thất nghiệp, bị sa thải dù đang giữ những vị trí rất ổn định trong các doanh nghiệp lớn hay không hài lòng với công việc hiện tại cũng được rất nhiều người quan tâm.

Thực trạng đầy khó khăn của giới văn phòng đã đập tan mục tiêu "lương tháng ổn định" vốn từng được nhiều người theo đuổi. "Em năm nay 29 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, thu nhập đều. Trước đây cứ nghĩ như vậy là mãn nguyện. Nhưng từ năm ngoái đến giờ, công ty liên tục giảm và trễ lương, lại thêm tiền học cho con và giúp mẹ tiền phẫu thuật nên khoản tiết kiệm gần như hết sạch. Bây giờ em mong có cách tạo thêm thu nhập trang trải qua giai đoạn này. Mong mọi người cho em lời khuyên" hay "Ngân hàng em cuối năm đóng cửa hàng chục chi nhánh. Giờ em đang thất nghiệp, mong anh chị cho em lời khuyên"... là những lời tâm sự quen thuộc trong các hội nhóm mạng xã hội. Với duy nhất một nguồn thu nhập, khi xảy ra biến động trong công việc hay vấn đề đòi hỏi khoản tiền lớn, người trẻ dễ dàng rơi vào bế tắc, khó xoay sở.

Người trẻ hoang mang khi bong bóng ổn định có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

Vượt qua bẫy "ổn định"



Nhiều người trẻ chọn đa dạng hóa nguồn thu nhập để luôn có nguồn dự phòng trước những khó khăn của thị trường lao động. Với suy nghĩ "không thể chỉ dựa vào lương" họ bắt đầu tìm đến các hình thức đầu tư, tích lũy tài sản mới. Bạn Thúy Hiền, một 9x chia sẻ: "Hiện nay tiền mất giá rất nhanh, chỉ khoản tiết kiệm và trông chờ thăng tiến, lên lương hàng năm là không đủ nữa. Bên cạnh công việc toàn thời gian, mình còn làm freelancer để tích lũy thêm. Nhờ đó, mình có dư hơn và phụ giúp được gia đình khi cần thiết. Trong năm mới mình đang dự định tìm hiểu thêm các kênh đầu tư ít vốn để có thêm nguồn tiền".

Ngoài người trẻ độc thân như Thúy Hiền, nhóm phụ nữ đã kết hôn, đặc biệt là nội trợ cũng nỗ lực tìm cách tạo thu nhập riêng để có thêm nguồn thu cho gia đình. Hình ảnh những bà mẹ tranh thủ đọc sách chứng khoán khi chờ con tan học hay tranh thủ bán hàng online sau khi xong việc nhà đang ngày càng phổ biến.

Bên cạnh nghề tay trái hay việc làm thêm, đầu tư tích lũy cũng là hướng đi được nhiều người hướng tới. Đặc biệt, khi các loại hình đầu tư vào đất, vàng đòi hỏi nhiều vốn và rủi ro tương đối cao ít được người trẻ ưa chuộng, thị trường chứng khoán lại ghi nhận sự trẻ hóa nhanh chóng của nhà đầu tư. Với lợi thế là khả năng tiếp cận nhiều nguồn kiến thức và độ nhạy thông tin, các nhà đầu tư trẻ có nhiều lợi thế khi tham gia thị trường.

Hành trình từ "số 0" trở thành "người hùng"

Theo ông Kang Moon Kyung - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Mirae Asset, các nhà đầu tư mới ngày nay có điều kiện thuận lợi hơn nhưng vẫn cần chú ý nhiều điểm. "Kể cả với số vốn nhỏ, nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng, không để bị "lái", "dắt". Hãy bắt đầu từ việc chọn một đơn vị chứng khoán uy tín, có nhiều chính sách hỗ trợ để an tâm bước vào vạch xuất phát. Đây cũng sẽ là nguồn cung cấp kiến thức chính xác, đồng hành cùng bạn trong hành trình đầu tư lâu dài", ông Kang nói.

Ưu đãi đặc biệt từ Chứng khoán Mirae Asset giúp các nhà đầu tư dễ dàng thành công ngay từ vạch xuất phát.

Công ty Chứng khoán Mirae Asset là một trong những cái tên hàng đầu trong thị trường chứng khoán Việt. Với hơn 16 năm kinh nghiệm, Mirae Asset được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn. Với nhà đầu tư mới, Chứng khoán Mirae Asset đang có chương trình "Hero From Zero" đặc biệt dành cho tất cả khách hàng mở mới tài khoản. Theo đó, khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi Zero Fee - Không phí giao dịch. Chương trình ưu đãi áp dụng cho cả tiểu khoản X1 và M1. Ngoài ra, trong thời gian này khi khách hàng mở tài khoản margin đồng thời khi mở tài khoản mới cũng sẽ được hưởng Lãi suất ưu đãi chỉ 7.99%/năm, cùng cơ hội trúng thưởng các sản phẩm giá trị cao. Thông qua chương trình, CK Mirae Asset mong muốn mang đến cho Khách hàng một khởi đầu thật thuận lợi và hoàn hảo, để có thể thành công ngay từ vạch xuất phát.

