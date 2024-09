Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu đồng trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam và thấm nhuần truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Ngân hàng Vietbank cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio phối hợp tổ chức hoạt động ‘Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt’ - nhằm trực tiếp gây quỹ từ thiện ủng hộ CBNV, gia đình CBNV, khách hàng, đồng bào các tỉnh đang chịu nhiều mất mát, đau thương trước thiên tai.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên Vietbank chung tay đóng góp tại sự kiện

Tại buổi lễ, Ban Lãnh đạo cùng Cán bộ nhân viên Vietbank đã quyên góp trực tiếp và qua tài khoản ngân hàng của Công đoàn nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào. Cũng trong sự kiện, Vietbank đã triển khai bán đấu giá 7 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các bức ảnh của Nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc - người được xem là bậc thầy trong những tác phẩm mang tính độc bản kết hợp giữa tự nhiên với kỹ thuật thủ công tinh xảo; tranh đất sét 3D độc bản do Quỹ Chí Viễn ủng hộ cùng các tác phẩm nghệ thuật khác do cán bộ Nhân viên quyên góp. Bên cạnh đó, Vietbank cũng đấu giá hàng loạt tài khoản số đẹp, mang đến cơ hội sở hữu những con số hút may mắn, vượng tài lộc phục vụ khách hàng.

Tấm lòng vàng và những con tim hòa chung một nhịp hướng về miền Bắc yêu thương đã đưa buổi lễ phát động diễn ra thành công vượt sự kỳ vọng khi thu về số tiền quyên góp ấn tượng hơn 700 triệu đồng chỉ sau 2 giờ tổ chức. Nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ: "Là một người con của Hà Nội, chứng kiến thành phố thân yêu chìm trong biển nước và nỗi đau của đồng bào miền Bắc, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Những hình ảnh ấy thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần nhỏ yêu thương, tôi trân trọng cơ hội hợp tác cùng Vietbank. Chương trình đã trao cho những tác phẩm của tôi một ý nghĩa đặc biệt, sâu sắc hơn, là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng trong nghịch cảnh".

Nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ tại sự kiện

Toàn bộ hiện kim thu về từ chương trình sẽ được công khai minh bạch và gửi trực tiếp đến số tài khoản của Công đoàn Vietbank, trao tặng đồng bào bị ảnh hưởng, phục vụ đa mục đích như hỗ trợ các gia đình thiệt mạng do thiên tai, hỗ trợ các gia đình có người bị thương hoặc bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, gia súc cũng như hỗ trợ dọn dẹp, góp phần tái thiết các công trình, hạ tầng trọng yếu phục vụ dân sinh.

Trước đó, ngày 13-9-2024, nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Vietbank đã vận động cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; đồng thời Vietbank cũng dành 200 triệu đồng hòa nhịp cùng ngành Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ người dân theo phát động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng ngày, Công đoàn Vietbank đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ hiện kim 100% CBNV Vietbank tại khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng cùng gia đình gặp thiệt hại.

Bà Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín, chia sẻ:"Chứng kiến những thiệt hại đau xót do bão gây ra, Ban lãnh đạo Vietbank thực sự muốn làm điều gì đó để sẻ chia những khó khăn của người dân các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn làm cầu nối cho những tấm lòng hảo tâm. Không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực, chúng tôi còn mong muốn truyền cảm hứng, khuyến khích cộng đồng cùng hợp lực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái".

Bên cạnh hoạt động gây quỹ thiện nguyện, Vietbank cũng nhanh chóng ban hành các giải pháp hỗ trợ tài chính thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn sau bão Yagi. Cụ thể, ngân hàng giảm lãi suất vay từ 0,5% đến 1,2%/năm đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Vietbank cung cấp các gói vay ưu đãi với lãi suất chỉ từ 5%/năm, thủ tục đơn giản, thời hạn vay lên đến 380 tháng và ân hạn nợ gốc đến 60 tháng. Nhờ đó, khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn cần thiết để sớm khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định cuộc sống.