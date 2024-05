Tận hưởng nghệ thuật sống tinh tế tại Sycamore

Sang trọng mà tinh tế, năng động mà riêng tư - cách người độc thân thành đạt tận hưởng cuộc sống

Khác với trước đây, giới trẻ hiện tại không ngại đầu tư cho các trải nghiệm chú trọng sự cân bằng giữa công việc và đam mê, giữa sự nghiệp và thời gian cá nhân. Vậy nên, người độc thân thành đạt thường ưu tiên lựa chọn không gian sống riêng tư, nơi bản thân được vỗ về, chiều chuộng các thú vui, sở thích cá nhân, đồng thời thể hiện được phong cách và khẳng định đẳng cấp.

Chọn Thành phố Mới Bình Dương là nơi tiếp theo trong hành trình kiến tạo những "không gian đáng sống", CapitaLand Development - thương hiệu phát triển BĐS hàng đầu Châu Á đến từ Singapore – đã ra mắt dự án nhà ở cao cấp mang tên Sycamore. Dự án đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, đặc biệt là các chuyên gia và người nước ngoài làm việc tại các khu trung tâm công nghiệp đầu tàu lân cận trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ của khu vực.

Đại dự án Sycamore tọa lạc tại tâm điểm TP Mới Bình Dương (Ảnh: CLD)

Được xem như một thành phố vệ tinh năng động của Sài Gòn và cả vùng Đông Nam Bộ, những năm gần đây, Thành phố Mới Bình Dương đang trở thành miền đất hứa dành cho các doanh nhân thành đạt. Với tầm nhìn quy hoạch vượt trội và bền vững cùng những bước tiến lớn về hạ tầng cơ sở cũng như sự cởi mở về chính sách, nơi đây chứa đựng rất nhiều cơ hội để giới tinh hoa phát triển sự nghiệp; đồng thời cũng là chốn an cư mơ ước dành cho những tín đồ sống khoẻ với môi trường trong lành và nhiều mảng xanh tự nhiên.



Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những tiện ích ngoại khu ưu việt khi Sycamore toạ lạc ngay "vị trí vàng" tại Thành phố Mới Bình Dương. Theo đó, các cư dân tại đây chỉ mất vài phút lái xe để tới các trung tâm hành chính, văn hoá hay các khu công nghiệp lân cận – là điểm đến thu hút vốn đầu tư FDI, nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế hàng đầu. Điều này giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, tạo điều kiện để các doanh nhân bận rộn có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Trong đó, phân khu thấp tầng khép kín The Orchard vừa được giới thiệu đã tạo nên sự "tăng nhiệt" mới cho BĐS Bình Dương bởi đáp ứng đúng "gu" của giới tinh hoa về một tổ ấm sang trọng, tinh tế, đầy đủ tiện ích thời thượng.

The Orchard được thiết kế theo tiêu chuẩn Gated Community đẳng cấp (Ảnh: CLD) DÙNG LÀM AVATAR

The Orchard - Nghệ thuật cho cuộc sống trong thời đại mới

Sở hữu BĐS trong phân khu The Orchard, đồng nghĩa với việc sở hữu nhiều đặc quyền chỉ có tại Sycamore. Chủ nhân sẽ được trải nghiệm 26 tiện ích độc bản chỉ có tại Nhà câu lạc bộ The Canopy; hạ tầng cây xanh với độ che phủ bóng cây lên tới hơn 80%, vừa là nơi chạy bộ, hay những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Trước cổng mỗi căn nhà, sẽ có riêng một cây xanh, tạo thêm nét thanh bình, tinh tế và gắn kết. Đồng thời, chất lượng sống của các chủ nhân tương lai tại The Orchard càng trở nên viên mãn vượt trội nhờ dịch vụ vận hành cao cấp, tận tâm, trong cộng đồng cư dân văn minh, giàu năng lượng.

Đắm mình vào không gian sống tinh tế tại nhà mẫu The Orchard (Ảnh: CLD)

Với những trải nghiệm đẳng cấp, phân khu The Orchard sang trọng của tổng dự án Sycamore sẽ là một dấu ấn hoàn hảo trong hành trình khẳng định vị thế và định hình phong cách sống của giới tinh hoa. Cảm nhận không gian sống lịch lãm và tận hưởng sự thư giãn tuyệt đối trong hệ tiện ích đẳng cấp, không khó để nhận thấy, dự án đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn đối với người độc thân thành đạt tại Bình Dương và vùng lân cận.