"Tại DatVietVAC, chúng tôi được yêu nghề và làm nghề chân chính"

Ngày 8-8-2024, DatVietVAC xuất sắc được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" HR Asia Awards 2024 (HRAA) do HR Asia Magazine bình chọn. Đây là lần thứ 5 liên tiếp DatVietVAC chiến thắng giải thưởng quốc tế này (2020-2024).

DatVietVAC vượt qua 50 tiêu chí khắt khe của mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên bộ khung tiêu chí bao gồm: CORE, SELF, GROUP của HR Asia áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á. Các chỉ số của DatVietVAC năm 2024 cao hơn hẳn so với trung bình ngành: Core đạt 4.19/3.72 điểm, Self đạt 4.26/3.88 điểm và Group đạt 4.44/3.98 điểm - Đáp ứng trọn ven những tiêu chí của chủ đề "The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ" của giải thưởng năm nay.