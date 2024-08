SZL đón dòng vốn FDI chất lượng cao

Thu hút nhiều doanh nghiệp FDI lớn

Một trong những dự án nổi bật SZL vừa thu hút vào Khu công nghiệp (KCN) Long Thành là dự án Nhà máy điện tử REGZA Việt Nam (thuộc Tập đoàn Hisense). Nhà máy có quy mô 6ha, chuyên sản xuất tivi cao cấp với sản lượng 150.000 sản phẩm/năm, vốn đầu tư 40 triệu USD.

KCN Long Thành đã thu hút nhiều dự án FDI chất lượng cao

Đại diện REGZA Việt Nam cho biết, dự án của Công ty dự kiến sẽ vận hành trong tháng 9-2024. Để nhanh chóng đi vào sản xuất, Công ty đang làm việc với các doanh nghiệp (DN) vệ tinh nhằm triển khai chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu. Cùng với kế hoạch đó, từ các yếu tố thuận lợi của KCN Long Thành, REGZA Việt Nam đã kết nối, giới thiệu các đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng đến KCN Long Thành thuê xưởng, thuê đất để triển khai nhà máy xung quanh.

Bên cạnh REGZA Việt Nam, SZL cũng thu hút thêm nhiều dự án mới trong năm 2024 như Công ty TNHH NIPPN Việt Nam (vốn đầu tư 18 triệu USD), Kongviet Investment Holding Co., Ltd. (vốn đầu tư 2,5 triệu USD), Shin Yuan Quan International Enterprise Co., Ltd. (vốn đầu tư 6 triệu USD) và 1 dự án sản xuất đến từ Canada...

Lũy kế đến nay, KCN Long Thành đã thu hút 125 dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Luxembourg, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam... với tổng vốn đầu tư cam kết hơn 1,3 tỉ USD. Trong đó, có nhiều dự án chất lượng cao của các thương hiệu lớn và nổi tiếng như: Bosch, Olympus, Hisense, Cadivi, Ajinomoto, Samil Vina, Zeder, Samtec…

Nhà xưởng công nghiệp cho thuê trong KCN Long Thành

Vị trí KCN là lợi thế quan trọng

Thời gian qua, hầu hết các DN FDI, đặc biệt là những DN, tập đoàn công nghệ cao khi đến Đồng Nai và KCN Long Thành nói riêng để tìm hiểu và đầu tư đều rất quan tâm đến vị trí KCN; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; các yếu tố về hạ tầng xanh, nguồn nhân lực... Trong đó, vị trí KCN là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quyết định lựa chọn của nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc với SZL vào tháng 5-2024, đại diện lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hisense cho biết, Hisense quyết định chọn KCN Long Thành để đặt nhà máy sau khi đã đi tìm hiểu nhiều KCN tại Việt Nam và nhận thấy KCN Long Thành là địa điểm thuận lợi, phù hợp nhất do có vị trí chiến lược tại Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự kiến, sẽ có thêm nhiều DN trong chuỗi cung ứng của Hisense đến đầu tư nhà máy tại KCN Long Thành trong thời gian tới.

Nhiều DN FDI đến KCN Long Thành tìm hiểu đầu tư

Vào đầu tháng 7 vừa qua, hơn 20 nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, công nghiệp phụ trợ… đã đến KCN Long Thành để tìm hiểu sản phẩm đất công nghiệp và nhà xưởng cho thuê. Các DN này đã đánh giá cao những lợi thế nổi bật KCN Long Thành, nhất là vị trí gần Sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển quốc tế, các tuyến cao tốc và có thể kết nối giao thông đa phương; hạ tầng đồng bộ, hiện đại và vận hành thân thiện với môi trường.

Đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của nhà đầu tư

Đại diện Ban lãnh đạo của Sonadezi Long Thành cho biết, cùng với việc ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, không gây ô nhiễm môi trường, SZL đã chú trọng đáp ứng các điều kiện về hạ tầng xanh, phát triển bền vững của khách hàng để đón dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Cụ thể, SZL đã xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 25.000 m3/ngày đêm, xử lý chất thải, nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà xưởng, sử dụng hệ thống đèn led trên các tuyến đường nội khu, phát triển nhiều mảng xanh trong KCN…

Hiện nay, để đáp ứng tối đa nhu cầu của các nhà đầu tư, bên cạnh phát triển quỹ đất công nghiệp và hệ thống nhà xưởng tại KCN Long Thành, KCN Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), SZL tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ bổ trợ đa dạng như kinh doanh xăng dầu, cung cấp nước sạch, dịch vụ xử lý nước thải, nhà ở cho công nhân.

Khu nhà ở cho công nhân trong KCN Long Thành

SZL cũng cho biết sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất dịch vụ trong KCN Long Thành để phát triển thêm các tiện ích (văn phòng, showroom, logistics)... Bên cạnh đó, SZL đang đẩy mạnh cho các DN thuê chung cư công nhân thuộc dự án Chung cư tại Khu dân cư Tam An (liền kề KCN Long Thành). Đây là dự án nhà ở cho công nhân với tổng diện tích 2,1ha, gồm 05 khối nhà chung cư, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 4.000 người lao động.