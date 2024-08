S&P Global Ratings giữ nguyên mức tín nhiệm quốc tế B+ và triển vọng ổn định với Eximbank

Báo cáo tài chính quý II-2024, Eximbank ghi nhận tổng tài sản tăng 4,1% so với quý I và tăng 5,3% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng 3,7% so với quý I và tăng 8,6% so với đầu năm. Trên tinh thần vẫn tiếp tục đồng hành chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng, Eximbank tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tập trung nguồn vốn ưu tiên hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng vào các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, đảm bảo an sinh xã hội đi đôi với kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi có lãi suất dành cho khách hàng, đồng thời cơ cấu lại cấu trúc tài sản, nguồn vốn để cải thiện NIM (thu nhập từ lãi/tổng tài sản có sinh lời). Các chỉ số thanh khoản, an toàn trong hoạt động luôn được kiểm soát tốt và tuân thủ theo quy định của NHNN. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế quý II-2024 đạt 813 tỉ đồng, tăng 23% (~152 tỉ đồng) so với quý I-2024 và tăng 52% (~278 tỉ đồng) so với cùng kỳ quý II-2023.

Vừa qua, NHNN Việt Nam cũng đã có công văn chấp thuận cho Eximbank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.218.606.300.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ đạt 18.688 tỉ đồng.