Sôi động với sự kiện bốc thăm trúng thưởng dự án Him Lam Thường Tín

Gây sức hút khi sở hữu nhiều ưu thế vượt trội như: vị trí đắc địa, giao thông kết nối đồng bộ, tiện ích vượt trội, sổ hồng lâu dài… ngay sau khi mở bán, dự án Him Lam Thường Tín đã nhanh chóng trở thành dự án "hút khách" bậc nhất tại Thường Tín thời gian qua.

Để tri ân khách hàng đã tin tưởng chọn mua nhà tại dự án Him Lam Thường Tín trong giai đoạn 1 (từ ngày 15-12-2023 đến ngày 30-6-2024), đơn vị phát triển dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn (tiền thân là Công ty Him Lam Land) đã phối hợp cùng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Kim Cương tổ chức sự kiện bốc thăm trúng thưởng "Khai mở thịnh vượng – Kết nối tương lai" tại Thường Tín, Hà Nội.

Sự kiện thu hút đông khách hàng và đầu tư tham dự.

Theo đó, tất cả khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín trong giai đoạn này sẽ có cơ hội rinh về "cơn mưa giải thưởng" giá trị và thiết thực. Cụ thể, khách hàng và nhà đầu tư sẽ có cơ hội nhận được giải nhất là 1 xe máy SH 160i 2024 phiên bản đặc biệt trị giá 130 triệu đồng, giải nhì là 2 tủ lạnh Bespoke 4 cửa Beverage Center trị giá 50 triệu đồng, giải ba là 3 Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch trị giá 30 triệu đồng, giải khuyến khích là 10 máy giặt Electrolux Inverter 10kg trị giá 10 triệu đồng.

Tại sự kiện, ông Lại Thế Hòa - Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Cổ phần Bất động sản Trường Sơn cho biết: "Chương trình bốc thăm may mắn ngày hôm nay thay cho lời tri ân sâu sắc từ Trường Sơn Land gửi đến những chủ nhân danh giá đã sở hữu căn shophouse Him Lam Thường Tín đáng mơ ước. Thông qua những phần quà tại chương trình, Trường Sơn Land xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng và nhà đầu tư đã luôn tin tưởng lựa chọn, ủng hộ và đồng hành cùng Trường Sơn Land, cùng dự án Him Lam Thường Tín trong suốt thời gian qua."

Ông Lại Thế Hòa - Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty Trường Sơn Land phát biểu tại sự kiện.

Chương trình diễn ra với những màn trình diễn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho cư dân tương lai của Him Lam Thường Tín. Ngoài ra, sự kiện còn là dịp để khách hàng tiếp cận thêm những thông tin mới nhất, cũng như tiềm năng vượt trội gia tăng giá trị của dự án. Từ đó thêm khẳng định lựa chọn đúng đắn khi chọn Him Lam Thường Tín là nơi trao gửi niềm tin.

Sau phần bốc thăm đầy kịch tính, những giải thưởng giá trị tại chương trình đã tìm được chủ nhân may mắn. Là một trong những khách hàng trúng giải, chị N.T.T.N vỡ òa trong hạnh phúc, chị chia sẻ: "Trước khi mua nhà tại Him Lam Thường Tín tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về dự án. Nhận thấy tiềm năng và cơ hội tại đây tôi đã chọn mua ngay. Dự án được quy hoạch bài bản, vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận tiện, vì vậy tôi rất hài lòng khi mua nhà ở đây."

Khách hàng may mắn trúng xe máy SH 160i 2024 phiên bản đặc biệt

Với ưu thế "mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay", khách hàng mua nhà tại Him Lam Thường Tín có thể nhận nhà ngay và sổ hồng sẽ được trao tay chỉ trong thời gian ngắn. Điều này chính là điểm khác biệt của Him Lam Thường Tín so với những dự án khác.



Tọa lạc ngay trung tâm hành chính mới của huyện Thường Tín, Him Lam Thường Tín được thừa hưởng cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ với hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như: Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân, vành đai 3, vành đai 4… giúp kết nối nhanh chóng đến trung tâm Hà Nội và các vùng lân cận. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận với đầy đủ các dịch vụ tiện ích cũng như dễ dàng tiếp cận với các cơ quan hành chính công trong khu vực.

Him Lam Thường Tín - tuyến phố thương mại kiểu mẫu tại Thường Tín, Hà Nội.

Với tốc độ bàn giao sổ hồng vượt tiến độ, cùng những ưu thế vượt trội, Him Lam Thường Tín hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống trọn vẹn, đẳng cấp và thịnh vượng cho gia chủ. Đặc biệt, sau khi đi vào hoạt động tuyến phố thương mại kiểu mẫu Him Lam Thường Tín sẽ góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Thường Tín trong tương lai.