Bên cạnh sự sôi động của đường đua, Ban tổ chức còn mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn diễn ra trước thềm giải đấu, góp phần khuấy động bầu không khí và gắn kết cộng đồng runner.

Runner's Show sôi động, bùng nổ

Mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình Runner's Show được tổ chức vào tối 17-5 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Tiếp nối Runner's Show, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2024 còn tổ chức hai workshop chuyên đề mang tên "Together We Share" và "Together We Run" diễn ra vào ngày 18-5.

Bên cạnh những hoạt động chính, Ban tổ chức còn tạo điều kiện cho các runner giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và gắn kết cộng đồng thông qua hoạt động "Shake Out Run" đã diễn ra đồng loạt vào sáng 18-05 tại 4 điểm ở TP HCM.

Với những hoạt động sôi động và ý nghĩa diễn ra trước thềm giải đấu, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho người tham dự những trải nghiệm khó quên và truyền cảm hứng cho lối sống năng động, khỏe mạnh.