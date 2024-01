Sở hữu kỳ nghỉ: sứ mệnh thay đổi cách nghỉ dưỡng của gia đình Việt

Hơn 50 năm trên thế giới nhưng "mới" tại Việt Nam

Trải qua nhiều thập kỷ, nhu cầu nghỉ dưỡng của người Việt đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" đã từng bước mở ra một trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn toàn mới, không chỉ là nơi dừng chân trong một khoảnh khắc, mà còn là không gian thăng hoa của những giây phút tận hưởng hạnh phúc và gắn kết gia đình. Tại Việt Nam, khái niệm này đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc định hình lại cách mà gia đình Việt nghỉ dưỡng và thư giãn.

So với lịch sử dài hơi trên thế giới, Sở hữu kỳ nghỉ đã xuất hiện tại 180 quốc gia với sự tham gia của 7.400 resort, tác động kinh tế cả trực tiếp và gián tiếp được ước lượng khoảng 114 tỉ USD. Xuất hiện ở Mỹ từ năm 1965 nhưng hình thức "mua trước kỳ nghỉ" mới gia nhập Việt Nam trong 10 năm từ 2013 đến nay.

Công ty ALMA là đơn vị tiên phong mang mô hình Sở hữu kỳ nghỉ đến với gia đình Việt từ năm 2013 đến nay

Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường tự hào là đơn vị tiên phong mang mô hình Sở hữu kỳ nghỉ đến với gia đình Việt. Công ty Vịnh Thiên Đường là một trong số hiếm hoi các đơn vị kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ sở hữu khu nghỉ dưỡng gốc "ALMA Resort", đi vào hoạt động từ tháng 12-2019 trên nền diện tích rộng 30ha tại Bãi Dài tuyệt đẹp của bán đảo Cam Ranh nguyên sơ. Khu nghỉ dưỡng phức hợp quy mô và đẳng cấp ALMA gồm gần 600 biệt thự cao cấp và căn hộ thượng hạng, tất cả đều có tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Nơi đây đang ngày ngày chứng kiến sự thay đổi trong phong cách nghỉ dưỡng, sự gia tăng giá trị tình thân của hàng ngàn gia đình Việt.

Về ước mơ thay đổi cách nghỉ dưỡng của gia đình Việt

Dành thời gian cho các chuyến nghỉ dưỡng đang trở thành xu hướng phổ biến trong cách sống của nhiều gia đình Việt. Không chỉ đơn giản là những kỳ nghỉ ngắn ngày, mà hiện nay, khái niệm "tuần nghỉ" đang trở nên quen thuộc hơn với nhiều gia đình. Sự ra đời của mô hình sở hữu kỳ nghỉ từ Công ty Vịnh Thiên Đường đã đưa đến cho khách hàng trải nghiệm nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm trong một không gian mới lạ và đẳng cấp, gần gũi với thiên nhiên Việt Nam.

Xu hướng chăm sóc tinh thần ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hậu Covid-19, điều này thể hiện qua nhu cầu nghỉ dưỡng gắn kết tình thân trong gia đình đa thế hệ. Ngày nay, khảo sát của Booking 2024 cho biết, du khách sẵn sàng chi trả cao hơn để đổi lại một chuyến đi chất lượng và đa dạng hơn. Với mô hình Sở hữu kỳ nghỉ ALMA, các gia đình thiết lập một thói quen nghỉ dưỡng hàng năm tại ALMA Resort 5 sao, nơi được mệnh danh là "Khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho gia đình".

So với thói quen nghỉ dưỡng "đi tắm biển" truyền thống, giờ đây gia đình Việt có thể tận hưởng vô vàn tiện ích dành cho mọi lứa tuổi tại Khu nghỉ dưỡng ALMA 5 sao

So với thói quen nghỉ dưỡng "đi tắm biển" truyền thống, giờ đây gia đình Việt có thể tận hưởng vô vàn tiện ích dành cho mọi lứa tuổi tại Khu nghỉ dưỡng ALMA 5 sao. Với quy mô lên đến 30ha, khu nghỉ dưỡng ALMA sở hữu gần 600 căn hộ và biệt thự cao cấp, cùng với đa dạng tiện ích như hệ thống nhà hàng đẳng cấp, khu thể thao ngoài trời và dưới nước, hệ thống bể bơi đa dạng, công viên nước, phòng gym, spa, CLB Trẻ em, CLB Thanh Thiếu niên, phòng chiếu phim, phòng karaoke, siêu thị mini, và bảo tàng khoa học mini. Khu nghỉ dưỡng cam kết đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình đa thế hệ.



Nhờ vào sự kỳ công trong kiến trúc và sự nhiệt thành trong dịch vụ, Khu nghỉ dưỡng ALMA đã có cho mình một "bộ sưu tập" những giải thưởng danh giá. Chỉ riêng trong năm 2023, ALMA Resort đã vinh dự nhận 3 giải thưởng: Top 4 Khách sạn Gia đình Hàng đầu Châu Á trong khuôn khổ bình chọn của Tạp chí The Smart Travel Asia; Top 10 Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất trong khuôn khổ Giải thưởng do Tạp chí Holidays with Kids tổ chức; và thăng hạng "Elite Resorts - Khu nghỉ dưỡng ưu tú" thuộc mạng lưới Interval International.

Trong năm 2024, Công ty TNHH Vịnh Thiên Đường mang tới định hướng "tập trung vào chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng Sở hữu kỳ " - Hứa hẹn vun đắp nhiều hơn nữa những trải nghiệm nghỉ dưỡng tình thân cho gia đình Việt. Với định hướng trên, song song với mục tiêu hướng đến cộng đồng, phát triển bền vững và chăm sóc sức khoẻ; Công ty Vịnh Thiên Đường và khu nghỉ dưỡng ALMA trong năm 2024 sẽ bước những bước đi vững chắc với sứ mệnh nỗ lực nâng cao trải nghiệm gắn kết tình thân gia đình.

Gia đình Việt nói gì về Sở hữu kỳ nghỉ

Sau khi trải qua thời gian tại sở hữu kỳ nghỉ, gia đình Việt đã chia sẻ những lời nhận xét chân thực và đầy cảm xúc. Họ ghi nhận rằng trải nghiệm này đã thực sự làm thay đổi cách họ nhìn nhận về nghỉ dưỡng. Việc có thể tạo ra thói quen dành thời gian đi nghỉ cùng nhau mà không phải lo lắng về công việc hay những trở ngại khác đã tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa các thành viên trong gia đình.

"Gia đình tôi đã nghỉ tại ALMA 3 năm, mỗi năm 1 tuần, xả hơi, dành trọn cho gia đình. Phải nói là nếu như không nhờ có mô hình này thì mình không "mạnh dạn" và "chủ động" gắn bó với gia đình nhiều vậy. Giờ nhìn lại những đợt nghỉ dưỡng ngắn 2 3 ngày cả nhà lại thấy chóng vánh nhỉ?" - Chị T.D.H, Hà Nội

(ảnh) Gia đình anh V.H tận hưởng tuần nghỉ tại ALMA Resort.

"Lần nào đi cũng phải book thêm căn để cả nhà nội ngoại được đi cùng, ALMA thì luôn đầy đủ và từ già đến trẻ đều thích. Các cụ năm nào cũng nhắc đến tuần đi biển chưa các con, gia đình lần nào về cũng đầy năng lượng và kỉ niệm" - Anh V.H, TP HCM

Sở hữu kỳ nghỉ không chỉ là lựa chọn một điểm dừng chân hàng năm cho gia đình, mà là một hành trình gắn kết tình thân, tạo nên những kỉ niệm không thể nào quên của gia đình Việt. Sứ mệnh thay đổi không gian nghỉ dưỡng, thắt chặt những giá trị tình thân là tôn chỉ mà Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường ALMA hướng đến trong năm 2024 và nhiều năm tới.