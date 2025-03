Seacret Việt Nam và New Image hợp tác - Gắn kết kinh doanh với giá trị cộng đồng

Cú bắt tay giữa hai thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

Ngày 15-3-2025, tại khách sạn Caravelle (TP HCM), Công ty TNHH Seacret (Seacret Việt Nam) và New Image International chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và truyền thông. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược giữa hai thương hiệu lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mà còn khẳng định vị thế của Seacret Việt Nam khi trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của New Image tại Việt Nam.

Sự kiện có sự góp mặt của các đại diện truyền thông và chuyên gia trong ngành. (Nguồn ảnh: Seacret Việt Nam)

Seacret là thương hiệu chăm sóc da danh tiếng đến từ Mỹ. Sau gần 20 năm phát triển, Seacret đã chinh phục thị trường toàn cầu nhờ các dòng sản phẩm ứng dụng khoáng chất từ Biển Chết vốn nhiều công dụng với làn da của con người. Kể từ khi chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, Seacret Việt Nam nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp, mang đến giải pháp chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện. Seacret chinh phục hàng ngàn khách hàng nhờ chất lượng vượt trội và cam kết minh bạch trong từng sản phẩm.

Chủ tịch của New Image International - Ông Graeme Lindsay Clegg tại sự kiện. (Nguồn ảnh: Seacret Vietnam)

Trong khi đó, New Image International là thương hiệu thực phẩm chức năng hàng đầu đến từ New Zealand, nổi bật với các sản phẩm về sữa non. Với hơn 40 năm kinh nghiệm cùng hàng loạt giải thưởng quốc tế, New Image International không ngừng khẳng định uy tín của mình trên thị trường toàn cầu, trở thành lựa chọn tin cậy của hàng triệu người tiêu dùng.

Ông Graeme Lindsay Clegg, Nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch của New Image International, phát biểu tại sự kiện: "Việt Nam là một thị trường tiềm năng với sự phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng Seacret Việt Nam là đối tác lý tưởng để đưa sản phẩm của chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Bên cạnh đó, thông qua mô hình kinh doanh chuyên nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ giúp nhiều cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực cho cộng đồng."

Bà Đặng Thu Huyền - Giám đốc điều hành Seacret Việt Nam bày tỏ hy vọng vào sự phát triển của hai thương hiệu. (Nguồn ảnh: Seacret Vietnam)

Bà Đặng Thu Huyền, đại diện của Seacret Việt Nam, cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác này: "Seacret Việt Nam cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng tăng. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác với New Image International sẽ giúp chúng tôi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần phát triển thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam".

Với hệ thống sản phẩm thế mạnh của từng thương hiệu, sự kết hợp giữa Seacret Việt Nam và New Image International hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi khách hàng được chăm sóc và bảo vệ từ bên trong lẫn bên ngoài.

Seacret Vietnam và New Image đồng hành cùng dự án "Nhà hạnh phúc"

Không chỉ đơn thuần là sự hợp tác trong phân phối sản phẩm, Seacret Việt Nam và New Image International còn chung tay thực hiện những dự án ý nghĩa vì cộng đồng, thể hiện cam kết phát triển bền vững. Dự án đầu tiên trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ xã hội của hai thương hiệu là trực tiếp tài trợ xây dựng "Nhà hạnh phúc" cho trẻ em vùng cao.

Căn nhà đầu tiên được tài trợ cho em Giàng Thị Dinh, Thôn Tả Dê, Xã Tả Phìn, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên. (Nguồn ảnh: Seacret Việt Nam)

Theo đó, Seacret Việt Nam cam kết tài trợ xây dựng 5 ngôi "Nhà Hạnh Phúc" trong năm 2025. Chương trình sẽ được triển khai thông qua Huyện đoàn tại từng địa phương, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả, giúp những mái ấm kiên cố thực sự đến được với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngôi nhà này không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà còn là bước khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn. Một mái nhà vững chãi sẽ giúp các em có được sự an toàn, yên tâm học tập và phát triển mà không phải lo lắng về điều kiện sống khắc nghiệt. Với sự cam kết của Seacret Việt Nam và sự hỗ trợ từ các cấp địa phương, chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, đem đến nhiều hy vọng và thay đổi tích cực cho trẻ em vùng cao.

Sự kiện hợp tác chiến lược mở ra những cơ hội mới cho 2 thương hiệu và cả người tiêu dùng Việt. (Nguồn ảnh: Seacret Vietnam)

Sự kiện ký kết này chỉ là bước khởi đầu, mở ra hành trình hợp tác đầy tiềm năng giữa hai thương hiệu lớn. Với nền tảng vững chắc và cam kết mạnh mẽ, Seacret Việt Nam và New Image International hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đóng góp quan trọng, giúp cải thiện sức khỏe và cuộc sống của người Việt trong thời gian tới.