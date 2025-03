Dấu ấn của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn tại nhà ga quốc tế Cam Ranh

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh - gắn dấu ấn với sự tăng tưởng của nhà ga Quốc tế Cam Ranh

Nhà ga quốc tế thuộc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được đưa vào khai thác năm từ 2018. Nhà ga được đầu tư với tổng số vốn gần 3.800 tỉ đồng, diện tích sàn gần 60.000 m2, công suất thiết kế ban đầu từ 2,5 đến 4,5 triệu lượt khách mỗi năm. Ngay khi đi vào hoạt động, nhà ga đã nhanh chóng chứng minh tiềm năng vượt trội khi đạt sản lượng đạt 6,5 triệu lượt khách chỉ chưa đầy hai năm, vượt công suất thiết kế. Đây là thành tích đáng nể, khẳng định vai trò của nhà ga trong việc kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á và châu Âu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, sản lượng hành khách tại nhà ga này sụt giảm 100%, các chuyến bay quốc tế gần như tê liệt, đẩy nhà ga vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng… Trong những khó khăn này, tinh thần kiên cường và tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo mà đứng đầu là "thuyền trưởng" - Chủ tịch HĐQT Johnathan Hạnh Nguyễn, luôn giữ vững niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời cam kết mạnh mẽ với các đối tác, đặc biệt là các đơn vị nhà nước, rằng nhà ga quốc tế Cam Ranh sẽ sớm vượt qua khủng hoảng và lấy lại đà tăng trưởng ngoài sự mong đợi.

Lượng khách đến với Nhà ga quốc tế thuộc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh ngày càng tăng cao

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Nhà ga quốc tế Cam Ranh bắt đầu phục hồi với sản lượng đạt hơn 2,4 triệu lượt khách. Đến năm 2024, con số này tăng "phi mã" lên gần 80% so với năm 2023 với hơn 4,3 triệu lượt khách. Điểm ghi dấu ấn đặc biệt là sản lượng của Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã cao gần gấp đôi so với ga quốc nội, đã khẳng định vị thế to lớn của nhà ga quốc tế này trong việc đưa lượng lớn dòng khách quốc tế đến Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC), đơn vị vận hành nhà ga, đã ghi nhận mức lãi hơn 336 tỉ đồng - một kết quả rất ấn tượng chỉ sau 2 năm đi lên từ những con số âm lớn do đại dịch. Điều này đã minh chứng cho sự nỗ lực kiêng cường sau chuỗi ngày lỗ triền miên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Khoản lãi này không chỉ giúp giảm đáng kể lỗ lũy kế mà còn mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư về khả năng phục hồi hoàn toàn trong tương lai gần. Với đà tăng trưởng hiện tại, Nhà ga Quốc tế Cam Ranh đang tiến gần tới mục tiêu đón 8 triệu lượt khách vào năm 2030, như kế hoạch đề ra trong giai đoạn đầu tư của dự án.

"Năm 2024, chúng tôi đã bắt đầu có lãi trở lại và tôi tin rằng chỉ 2 năm nữa, Nhà ga quốc tế Cam Ranh sẽ hoàn toàn xóa được lỗ lũy kế từ những năm dịch Covid-19 để lại. Tôi cũng cam kết với các đối tác vốn nhà nước rằng nếu xảy ra lỗ nữa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường gấp đôi số tiền lỗ đó. Trong những năm tới, khi đất nước ta bước vào công cuộc đại cải cách về thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, người dân, nhà đầu tư, kích thích tăng trưởng nền kinh tế, sự giao thoa về kinh tế và văn hóa với thế giới sẽ ngày càng sâu rộng. Nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa không sẽ bùng nổ, kéo theo lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, trong đó có Nhà ga quốc tế Cam Ranh và cả Phú Quốc" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Không dừng lại ở việc phục hồi và tăng trưởng doanh thu Nhà ga quốc tế Cam Ranh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) đang hướng tới một chiến lược lớn hơn: Đưa các cảng hàng không thành trung tâm kết nối kinh tế, du lịch và dịch vụ. Tại Cam Ranh, Tập đoàn IPPG dự kiến tiếp tục đầu tư nâng cấp công suất, ứng dụng công nghệ hiện đại như check-in tự động, hoàn thuế VAT tự động và cải thiện trải nghiệm hành khách theo mô hình sân bay Changi của Singapore - một trong những sân bay hàng đầu thế giới. Song song đó, Phú Quốc - nơi được Chính phủ chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - đang trở thành điểm đến tiếp theo trong kế hoạch đầu tư của Tập đoàn IPPG.

"Phú Quốc được Chính phủ lựa chọn làm nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, nên nguồn lực đang đổ về đây để nâng cấp hạ tầng, biến đảo ngọc thành điểm sáng về kinh tế dịch vụ và du lịch. Chính vì thế, IPPG quyết định tiếp tục nghiên cứu đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kết nối, dịch vụ du lịch bán lẻ hàng miễn thuế, hàng phi thuế quan, khu mậu dịch tự do và dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng tại Phú Quốc" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết.

Dấu ấn của "Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn trên "mặt trận hàng không"

Sự tăng trưởng vượt bậc của Nhà ga quốc tế Cam Ranh sau đại dịch, cùng với cam kết đầu tư mạnh mẽ của "Vua hàng hiệu" - Johnathan Hạnh Nguyễn vào Cam Ranh và Phú Quốc trong thời gian tới đây, đã minh chứng cho tầm nhìn của một doanh nhân trong việc đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Với kinh nghiệm 40 năm trong ngành dịch vụ hàng không, du lịch, mua sắm, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đang biến những thách thức thành cơ hội, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ hàng không của khu vực.