Quý I-2024: PVOIL ghi nhận nhiều kết quả tăng trưởng khả quan

Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì và điều hành Hội nghị.



Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty và Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng các Ban/Văn phòng Tổng công ty; Bí thư Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Giám đốc các Đơn vị thành viên.



Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I-2024 cho biết, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam đã bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; bao gồm các trọng tâm lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo hệ thống chính trị trong toàn Tổng công ty kiên quyết chỉ đạo, điều hành, đề ra giải pháp hữu hiệu và nỗ lực phấn đấu để thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của PVOIL trong quý I-2024 ghi nhận nhiều kết quả tăng trưởng khả quan. Nổi bật là sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt gần 1,4 triệu m3/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ; doanh thu hợp nhất đạt 29.400 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Hoạt động SXKD của tất cả đơn vị thành viên PVOIL đều có lãi. PVOIL phát triển thêm 33 CHXD trong quý I; nâng tổng số CHXD toàn hệ thống lên 789 cửa hàng. PVOIL cũng thực hiện tốt công tác quản trị, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường.

Với nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của toàn hệ thống để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, 100% CHXD trực thuộc của PVOIL đã thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với Cơ quan thuế; đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 31-3-2024.

Trong chương trình, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để nghe PGS. TS Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia thông tin chuyên đề về “Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam - Các vấn đề, xu thế và triển vọng”. Đây là các thông tin rất cần thiết để PVOIL đánh giá tình hình và thực hiện các phương án kinh doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Đảng và hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty; trong đó, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã thực hiện rất tốt các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng kinh doanh xăng dầu, doanh thu, lợi nhuận và phát triển CHXD.

Đối với hoạt động công tác Đảng năm 2024, đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung rà soát kết quả và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị đầy đủ các nội dung đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Tổng công ty, đồng chí Cao Hoài Dương biểu dương nỗ lực của toàn hệ thống trong việc nhanh chóng triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính; đồng thời, đây cũng là hạng mục công việc trong kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa trụ bơm của PVOIL đã và đang được triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chia sẻ tổng hợp về sự cố công nghệ thông tin của PVOIL xảy ra ngày 2-4 và các giải pháp ứng phó, khắc phục nhanh chóng, kịp thời của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; ghi nhận sự tham gia của các Ban chuyên môn và các đơn vị trong nỗ lực khắc phục sự cố. Qua sự cố này, PVOIL cần phải nâng cao ý thức và có giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh mạng để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty kết luận về hoạt động SXKD

Trong phát biểu kết luận nội dung liên quan đến hoạt động SXKD, đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL một lần nữa biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Điều hành Tổng công ty trong triển khai thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các CHXD trực thuộc. Đối với sự cố công nghệ thông tin, Tổng Giám đốc PVOIL ghi nhận các Ban chuyên môn của Tổng công ty đã nỗ lực tối đa trong công tác khắc phục; đồng thời, trong thời gian khắc phục sự cố, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên đã khẩn trương áp dụng nhiều giải pháp phù hợp để đảm bảo cung cấp xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường, vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho khách hàng.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả tích cực hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị trong quý I, ông Đoàn Văn Nhuộm quán triệt các đơn vị không được chủ quan mà phải tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, công tác dự báo thị trường và chủ động có các giải pháp ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch quản trị năm 2024 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.