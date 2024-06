PVOIL vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á - Fortune Southeast Asia 500

Đây là lần đầu tiên Fortune công bố bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất trong khu vực dựa theo doanh thu của năm tài chính 2023.

Vinh dự nằm trong Top 100 của Bảng xếp hạng, Petrovietnam Oil Corporation (Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL) xếp vị trí thứ 88 với doanh thu 4,3 tỉ USD.

Bên cạnh đó, trong Top 100 ghi nhận sự có mặt của Binh Son Refining (Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn - BSR) xếp vị trí thứ 52 với doanh thu 6,2 tỉ USD; Petrovietnam Gas (Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS) xếp vị trí thứ 98 với doanh thu 3,8 tỉ USD.

Bảng xếp hạng 500 Công ty lớn nhất Đông Nam Á cũng ghi nhận sự có mặt các đơn vị thành viên, trực thuộc khác của Petrovietnam như: Petrovietnam Power (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power) xếp vị trí thứ 241 với doanh thu 1,1 tỉ USD; Petrovietnam Technical (Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC) xếp thứ 319 với doanh thu 813 triệu USD; Petrovietnam General (Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - PETROSETCO) xếp thứ 353 với doanh thu 723 triệu USD; Petrovietnam Fertilizer (Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo) xếp vị trí thứ 426 với doanh thu 570 triệu USD; Petrovietnam Ca Mau (Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC) xếp vị trí 454 với doanh thu 528 triệu USD.

Tạp chí Fortune lần đầu tiên công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất xét trên tiêu chí doanh thu cho năm tài chính 2023, dành riêng cho Đông Nam Á

Bảng xếp hạng đầu tiên này bao gồm các công ty từ 7 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Trong đó, Indonesia chiếm ưu thế với 110 công ty. Theo sau là Thái Lan với 107. Malaysia, với 89 công ty trong danh sách, vượt qua Singapore với 84 công ty. Việt Nam có 70 công ty nằm trong danh sách, trong khi đó, Philippines có 38 công ty và Campuchia có 2 công ty.

"Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 phản ánh một khu vực năng động và thay đổi nhanh chóng - một khu vực có nền kinh tế cốt lõi đang tăng trưởng nhanh hơn đáng kể so với châu Âu hoặc Mỹ. Điều này một phần là do Đông Nam Á hiện có tầm quan trọng lớn hơn nhiều trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là do nhiều công ty đa quốc gia trong bảng xếp hạng Global 500 đã chuyển nhiều chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia Đông Nam Á", ông Clay Chandler, Tổng Biên tập khu vực châu Á của Fortune, cho biết.

Các công ty lọt vào danh sách Southeast Asia 500 ở lần công bố đầu tiên sẽ gia nhập nhóm các công ty hàng đầu được ghi nhận qua các danh sách Fortune 500, bao gồm danh sách Fortune 500 ban đầu, Fortune Global 500, Fortune Europe 500, và Fortune China 500. Danh sách Fortune Southeast Asia 500 và câu chuyện của những công ty lọt vào danh sách này có mặt trên các sạp báo khắp châu Á bắt đầu từ ngày 18-6-2024.