PV Drilling tặng 10.000 cây xanh cho “Thành phố xanh quốc gia” Cần Thơ

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh" đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chương trình "Trồng 3 triệu cây xanh" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2022-2025, đồng thời hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6-2024 với chủ đề "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa" và Tháng hành động vì môi trường.



Nhân dịp TP Cần Thơ vinh dự nhận danh hiệu "Thành phố xanh quốc gia" trong khuôn khổ chương trình OPCC 2023-2024, PV Drilling đã tặng 10.000 cây phi lao để trồng trên các tuyến đường thanh niên tự quản, giúp tăng mảng xanh, phục hồi đất, chống hạn hán, chung tay trong hoạt động bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên của đất nước.

Bà Lư Thị Ngọc Anh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, tặng thư cảm ơn PV Drilling tài trợ TP Cần Thơ 10.000 cây xanh

Tại buổi lễ phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường thanh niên tự quản của TP Cần Thơ, ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng giám đốc PV Drilling cùng lãnh đạo Thành đoàn Cần Thơ làm lễ gắn biển công trình tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Ngay sau lễ gắn biển, ông Phan Sỹ Linh - Trưởng phòng Văn hóa Doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đoàn công tác PV Drilling và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ ra quân trồng cây trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Đây là công trình thực sự ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn danh hiệu "Thành phố xanh quốc gia" cũng như lan tỏa ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của PV Drilling.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng giám đốc PV Drilling và bà Lư Thị Ngọc Anh - UV Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ gắn biển công trình tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, chiến dịch tình nguyện hè diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8-2024, với mục tiêu huy động 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai; xây dựng mới ít nhất 12 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn", trồng mới ít nhất 95.000 cây xanh… Do đó, việc PV Drilling tài trợ 10.000 cây phi lao sẽ giúp TP Cần Thơ sớm hoàn thành mục tiêu này.

Đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đoàn công tác PV Drilling và đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ ra quân trồng cây

Chương trình trồng 100.000 cây xanh ở giai đoạn 2022-2025 của PV Drilling, trong đó có tài trợ 2.900 cây cóc trắng cho huyện Cần Giờ (TP HCM) vào năm 2023, tài trợ cho TP Cần Thơ 7.000 cây xanh vào đầu năm 2024 và mới nhất là 10.000 cây phi lao đã minh chứng cho trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, luôn gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với cộng đồng, xã hội.