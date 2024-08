Có đúng Our Song Việt Nam đạt Top 1 rating trên sóng VTV3?

Trong thời gian vừa qua có khá nhiều chương trình giải trí, gameshow truyền hình được phát sóng và đưa ra những con số khủng về views, rating, top trending để đánh giá mức độ quan tâm của khán giả của chương trình. Tuần vừa rồi đã xuất hiện một tân binh mới: Our Song Việt Nam - Bài hát của chúng ta vừa mới công bố chỉ số rating 'khủng' trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV3. Được biết chương trình này do Dong Tay Promotion - DatVietVAC phối hợp sản xuất với format âm nhạc tạo nên những bản hòa ca vượt thời gian tiếp cận được đa thế hệ.

Đối với ngành truyền hình, rating là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của nội dung một chương trình hay một quảng cáo nào đó. Được biết, rating là một đơn vị đo lường khán giả truyền hình, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên toàn chương trình hoặc thời lượng cố định của một phương tiện truyền thông (có thể là một chương trình, một mẩu quảng cáo, một tập phim…), tính bằng % dân số. Có 2 đơn vị thường dùng để biểu thị rating: thứ nhất là tỷ lệ phần trăm tương đối (%) hoặc số tuyệt đối (000).

Ví dụ như ở Cần Thơ, chương trình A có rating 5% hay 100 000. Nghĩa là ở Cần Thơ, trung bình 1 phút có 100 000 người xem chương trình A, tương ứng 5% dân số Cần Thơ.

Phân tích chỉ số này trong trường hợp cụ thể là Our Song Việt Nam - Bài hát của chúng ta như sau:

Số liệu rating được trích xuất trong hệ thống *Kantar Media từ 19/8/2024 - 25/8/2024

Theo như bảng số liệu này cho thấy, hệ thống Kantar trích xuất rating của chương trình Our Song Việt Nam dựa trên các tiêu chí:

Đối tượng khán giả mục tiêu của chương trình được đo lường trong độ tuổi từ 18-50 tuổi, cả khán giả nam và nữ. Số liệu được tổng hợp ở tất cả các chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ từ 20 - 23h (khung giờ vàng VTV3) vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 - Chủ Nhật. Thời lượng đo lường là chỉ số rating trung bình của trên tổng thời lượng chương trình chứ không lấy ở thời điểm cao nhất.

Theo đó cho thấy tại thị trường Hà Nội, TP HCM chỉ số rating của Our Song Việt Nam lần lượt là: 10.4 và 3.1. Trong khi đó, tại thị trường Đà Nẵng, Cần Thơ chương trình đạt mức rating: 0.6 và 0.7. So sánh chỉ số rating tại 4 thành phố lớn, có thể thấy do dân số của TP HCM và Hà Nội lớn, lượng khán giả xem chương trình cũng cao hơn nên mức rating ở hai thành phố này dẫn đầu trong bốn thành phố lớn. Chính vì vậy chỉ số rating trung bình ở 4 thành phố lớn của Our Song Việt Nam - Bài hát của chúng ta đạt 4.9, cao nhất trong khung giờ vàng trong tuần so với các chương trình khác cùng thời điểm.

Cũng theo Kantar Media, ở thị trường Hà Nội, mức rating trên 8.0 và ở thị trường TP HCM, mức rating trên 3.0 được đánh giá là mức rating khá cao đối với các show truyền hình. Đạt được chỉ số này ở cả hai thành phố lớn, cho thấy Our Song Việt Nam đạt được hiệu ứng khá tốt ngay tập phát sóng đầu tiên.

Kantar Media thuộc tập đoàn Kantar Ấn Độ - chuyên gia toàn cầu về nghiên cứu thị trường, cung cấp dữ liệu và insight. Đơn vị này đã hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 1999 và là đối tác tin cậy của hầu hết các Doanh nghiệp truyền thông - giải trí. Chỉ số rating có Kantar cung cấp đã trở thành chuẩn mực đo lường của toàn bộ các Đài truyền hình như: Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình TP HCM (HTV), Đài truyền hình Vĩnh Long (THVL), Truyền hình cáp SCTV... Số liệu của Kantar được thu thập, phân tích và trả kết quả rất logic nên các số liệu từ hệ thống này được các Doanh nghiệp mua quảng cáo đánh giá cao và ưu tiên lựa chọn là đơn vị đo lường độc lập cho các chỉ số liên quan đến truyền hình.

Quay lại với Our Song Việt Nam - Bài hát của chúng ta, chương trình không chỉ quy tụ những tên tuổi gạo cội trong làng nhạc Việt, Our Song Việt Nam còn sở hữu dàn line-up gồm các gương mặt trẻ được biết đến và yêu mến bởi giọng hát thực lực ở thời điểm hiện tại. Sự kết hợp bất ngờ giữa hai thế hệ nghệ sĩ, thổi làn gió mới cho các tác phẩm vang bóng một thời hứa hẹn mang đến cho khán giả những sân khấu chất lượng. Có thể thấy đây chính là điểm sáng giúp chương trình được khán giả đón nhận ngay từ khi mới ra mắt.

Với sự bắt đầu như vậy cũng là động lực để dàn line-up của chương trình sáng tạo ra những bản hòa ca đột phá và hợp thời, đưa âm nhạc nhạc hòa vào một dòng chảy từ quá khứ, hiện đại đến tương lai.