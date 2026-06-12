Trúng 50 triệu đồng từ một lần xé nhãn chai nước giải khát

"50 triệu đồng đến đúng lúc gia đình khó khăn nhất"

Giữa tiếng máy may chạy liên tục trong một xưởng may tại xã Yên Phú, Thanh Hóa, chị Trịnh Thị Ngọc vẫn giữ thói quen mở một chai Nước tăng lực Number 1 vào mỗi ca chiều.

Với người phụ nữ sinh năm 1992, đó là khoảng thời gian ngắn để lấy lại sự tỉnh táo sau nhiều giờ làm việc bên chuyền may, tiếp thêm năng lượng để hoàn thành những đơn hàng còn dang dở.

Nhưng điều khiến nhiều đồng nghiệp nhớ nhất về chị Ngọc lại là câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái.

Chị Trịnh Thị Ngọc trong một lần xé nhãn chai Number 1 vào mùa hè năm ngoái đã mang đến cho chị giải thưởng 50 triệu đồng để trả bớt nợ xây nhà.

Sau khi uống xong chai Number 1 quen thuộc, chị tiện tay xé nhãn, lấy mã và nhắn tin tham gia chương trình khuyến mãi như bao lần trước.

"Lúc đó mình chỉ nghĩ nhập thử cho vui thôi, chứ đâu nghĩ có ngày trúng lớn", chị Ngọc nhớ lại.

Vài ngày sau, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia thông báo chị là khách hàng trúng giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt.

"Lúc đầu tôi tưởng ai gọi trêu, còn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần vì không dám tin là thật", chị kể.

Niềm vui ấy đến đúng thời điểm gia đình chị đang gồng gánh khoản nợ xây nhà. Sau khi kết hôn tại vùng núi Ngọc Lặc, cuộc sống mưu sinh khiến vợ chồng chị chuyển về quê ngoại sinh sống từ năm 2021. Có một mảnh đất nhỏ để dựng nhà, nhưng để xây được mái ấm cho các con, anh chị phải vay một khoản tiền lớn.

Chương trình khuyến mãi hè của Number 1 trong hàng chục năm qua đã trao hàng trăm giải thưởng trị giá hàng tỷ đồng giúp nhiều khách hàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chồng chị làm việc nửa ngày để có thời gian chăm sóc con nhỏ. Còn chị đi may từ sáng đến chiều tối, nhận lương theo sản phẩm. Tổng thu nhập của cả hai chỉ khoảng 8 – 9 triệu đồng mỗi tháng, nên những khoản chi cho con cái, sinh hoạt và tiền trả nợ luôn là áp lực thường trực.

Bởi vậy, khi nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng, chị không nghĩ đến việc mua sắm cho bản thân.

"Việc đầu tiên tôi làm là mang tiền đi trả bớt nợ xây nhà. Lúc trả được một phần nợ, tôi thấy nhẹ người hẳn", chị chia sẻ.

Khoản tiền ấy có thể là một phần thưởng may mắn với nhiều người, nhưng với gia đình chị Ngọc, đó là khoảng thở quý giá sau nhiều tháng ngày chắt chiu.

Câu chuyện của chị nhanh chóng lan khắp xưởng may. Sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều công nhân cũng bắt đầu giữ lại chiếc nhãn chai thêm vài giây sau khi giải khát để nhập mã tham gia như một niềm vui nhỏ trong ngày.

Từ cuộc gọi bất ngờ đến niềm vui của cả xóm nhỏ miền Tây

Cách Thanh Hóa hàng nghìn cây số, tại một xóm nhỏ ở An Giang, câu chuyện trúng thưởng của chị Lê Thị Ngọc Trang cũng từng khiến nhiều người trong xóm xôn xao suốt một thời gian dài.

Giữa buổi trưa miền Tây oi ả, chiếc quạt trong quán cà phê nhỏ chạy liên tục. Trong góc quán, chị Trang vừa bế con, vừa thoăn thoắt lấy nước cho khách.

Niềm vui của chị Trang khi cùng gia đình vượt quãng đường hơn 300km để trực tiếp nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Nước tăng lực Number 1.

Quán nhỏ nằm bên đường quê, không bảng hiệu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa, một tủ nước giải khát và những vị khách quen ghé vào tránh nắng.

"Bán quán có ngày đông khách, có ngày vắng khách, nhiều hôm mệt đừ người", chị Trang kể. Giữa rất nhiều loại đồ uống, thứ chị yêu thích vẫn là Nước tăng lực Number 1.

"Gu của em là Number 1. Uống thơm ngon, đã khát mà tỉnh táo nữa. Ngày nào em cũng uống để có sức bán hàng."

Mùa hè năm ngoái, sau gần 20 lần xé nhãn tham gia chương trình, chị vẫn nghĩ may mắn chắc còn ở đâu đó rất xa.

Cho đến một ngày, điện thoại bất ngờ reo lên. "Em tưởng ai gọi trêu mình. Em còn mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, lên website xem lại mới dám tin là thật", chị cười nhớ lại.

Số tiền 50 triệu đồng không được chị dùng để mua sắm cho bản thân. "Em lấy hết tiền để nhập thêm hàng bán", chị nói giản dị.

Chị Lê Thị Ngọc Trang bên quán nhỏ tại An Giang — nơi câu chuyện trúng 50 triệu đồng từ một lần xé nhãn chai Number 1 bắt đầu lan khắp xóm (Ảnh NVCC).

Từ khoản vốn ấy, những kệ hàng trong quán nhỏ dần đầy đặn hơn. Ngoài Nước tăng lực Number 1, chị còn nhập thêm Trà Xanh Không Độ, Trà Dr Thanh và nhiều mặt hàng giải khát khác, giúp việc buôn bán thuận lợi hơn.

Tin cô chủ quán trẻ trúng 50 triệu đồng nhanh chóng lan khắp xóm. Người thân sang chúc mừng, khách quen ghé quán đều tò mò hỏi chuyện.

"Có cô chú còn chạy qua hỏi em thật hả, trúng thật hả", chị Trang cười kể.

Đến mùa hè năm nay, câu chuyện ấy vẫn được nhiều người trong xóm nhắc lại. Nhiều khách đến quán sau khi uống nước còn hỏi chị giữ lại nhãn chai để nhập mã hay chưa.

"Ngày trước em tham gia vì thấy vui. Còn bây giờ em thấy chuyện trúng thưởng thật sự rất gần", chị chia sẻ.

Một vài giây xé nhãn, hàng trăm nghìn cơ hội nhận niềm vui

Mùa hè năm nay, chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền" của Nước tăng lực Number 1, Trà Xanh Không Độ và Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh tiếp tục diễn ra trên toàn quốc từ ngày 20-4 đến 31-8-2026 với hơn 500.000 giải thưởng là thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10.000 đến 50.000 đồng được trao liên tục mỗi ngày.

Sau khi giải khát, nhiều người giờ giữ lại chai thêm vài giây để xé nhãn, nhập mã và chờ kết quả hiện lên trên điện thoại.

Tính đến nay, hàng trăm nghìn phần thưởng đã tìm được chủ nhân và hàng trăm nghìn cơ hội vẫn đang chờ đón người tham gia.

Cách tham gia rất đơn giản, sau khi sử dụng sản phẩm có thông tin khuyến mãi, người tiêu dùng chỉ cần xé nhãn lấy mã, nhập trực tiếp trên website chương trình hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020 để biết kết quả gần như ngay lập tức.

Bên cạnh các giải trúng ngay, mỗi mã dự thưởng hợp lệ còn có cơ hội tham gia quay số với 3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục giải Nhất trị giá 10 triệu đồng.

Giữa những ngày nắng nóng, hình ảnh người công nhân sau ca làm, người bán hàng bên quán nhỏ hay những người lao động trên khắp mọi miền đất nước giữ lại chiếc nhãn chai thêm vài giây sau khi giải khát đã trở nên quen thuộc hơn.

Bởi với nhiều người, điều đáng nhớ không chỉ nằm ở giá trị của giải thưởng, mà còn ở cảm giác rằng may mắn đôi khi có thể xuất hiện vào những khoảnh khắc bình dị nhất.

Đó có thể là một người mẹ đang lo khoản nợ xây nhà, một cô chủ quán trẻ đang chắt chiu từng đồng để vun vén gia đình, hay bất kỳ ai đang miệt mài làm việc giữa cuộc sống thường nhật.

Và đôi khi, khoảng cách giữa một chai nước giải khát sau giờ lao động và một niềm vui bất ngờ chỉ bắt đầu từ vài giây giữ lại chiếc nhãn chai sau khi uống.



