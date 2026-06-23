Đổi xăng lấy điện: Khách hàng Vĩnh Long “chốt” xe máy điện VinFast chỉ sau 10 phút lái thử

Đòn bẩy từ các chương trình ưu đãi hè hấp dẫn

Trong những ngày diễn ra sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh", (từ ngày 18 đến 21-6), khu vực trải nghiệm và tư vấn luôn nhộn nhịp khách ra vào. Hàng trăm lượt người dân đến lái thử, tìm hiểu sản phẩm, trong đó rất nhiều khách hàng đã hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay tại chỗ.

Tại khu vực hoàn tất hồ sơ và bàn giao xe, anh Kim Tiến chốt liền tay chiếc VinFast Amio chỉ sau 10 phút tham khảo. Anh cho biết mẫu xe này thuyết phục anh trước hết ở kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt khi đi trong hẻm nhỏ hoặc đường phố đông đúc. Ngoài ra, mức giá quá hấp dẫn của mẫu xe điện VinFast cùng loạt ưu đãi lớn đang được áp dụng là điều khiến anh khó chối từ.

"Giá xe quá hấp dẫn. Sau khi áp dụng tất cả các chương trình ưu đãi hiện hành, giá xe chỉ còn hơn 11 triệu đồng, một con số quá hời cho một chiếc xe máy điện VinFast", anh Tiến nói.

Anh Tiến bị thu hút bởi thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của dòng xe Amio

Mức giá hời anh Tiến nhận được đến từ loạt chính sách hỗ trợ mùa hè đang được VinFast triển khai. Trong đó, các dòng xe không bằng lái như Amio, Flazz Max, Evo Lite… đang nhận được mức ưu đãi lên tới 16%. Song song với đó, các dòng xe máy điện khác của hãng cũng nhận được mức ưu đãi 8% trực tiếp vào giá bán.

Chính sách này giúp mọi khách hàng, từ học sinh, sinh viên tới nhóm khách hàng đi làm, người kinh doanh tự do hoặc thường xuyên di chuyển đường dài dễ tiếp cận các mẫu xe điện VinFast hơn.

Xe đổi pin "chiếm spotlight" tại sự kiện

Tại sự kiện, các mẫu xe đổi pin như Evo, Feliz II, Viper thu hút đông đảo khách hàng tới tìm hiểu, trải nghiệm. Trong đó, anh Đỗ Tiến Dũng (phường Thanh Đức), người vừa hoàn tất thủ tục mua một chiếc Feliz II tại sự kiện, cho biết tính năng đổi pin giúp anh yên tâm hơn khi di chuyển xa. Với những lộ trình từ Vĩnh Long sang Sa Đéc hoặc Cần Thơ, việc có thể đổi pin nhanh tại tủ giúp anh không còn băn khoăn về vấn đề cạn năng lượng giữa đường.

"Dáng xe cao ráo, ga xe mượt, cảm giác lái nhẹ nhàng, nay lại còn có thể đổi pin với hệ thống tủ đổi ở khắp mọi nơi. Công nghệ đổi pin của Feliz II giúp tôi tự tin hơn khi di chuyển trên đường", anh Dũng cho biết.

Anh Tiến Dũng nhận quà từ chương trình sau khi chốt cọc thành công Feliz II

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ nhân mới của chiếc Evo Lite màu trắng thanh lịch, cũng dành nhiều lời khen ngợi cho phương tiện mới. Chị Linh đánh giá cao khả năng vận hành êm ái, hoàn toàn không tiếng ồn và không khí thải của xe. Thiết kế gọn gàng, tôn dáng nhưng vẫn có đủ tiện ích cần thiết cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của chị.

"Xe có các hộc để đồ và cổng sạc tiện lợi, lại không yêu cầu bằng lái và có thể đổi pin được tại tủ. Lái thử tôi đã ưng luôn rồi, và khi nhận được thêm mức ưu đãi 16% thì chẳng tội gì mà không chốt nhanh", chị Linh cười nói.

Các mẫu xe đổi pin thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Vĩnh Long tại sự kiện

Tại sự kiện, nhiều người dân cũng mang xe máy xăng cũ tới để được định giá và làm thủ tục chuyển sang xe điện. Với dải sản phẩm trải rộng từ xe không cần bằng lái đến các mẫu xe hiệu năng cao, cùng mô hình đổi pin ngày càng thuận tiện, VinFast đang giúp xe máy điện đến gần hơn với người Việt.