Chạy xe máy điện VinFast: “Cần nhanh đã có tủ đổi pin, cần yên tâm có hậu mãi 5 sao”

Trạm sạc, tủ đổi pin phủ sóng mọi ngõ phố

Anh Đình Hoàng (32 tuổi) là một nhân viên văn phòng kết hợp chạy xe dịch vụ ngoài giờ tại Hà Nội. Trước đây, anh từng đau đầu vì chung cư nơi anh sống không tạo điều kiện cho cư dân sạc xe điện dưới hầm. Tưởng chừng phải tiếp tục gắn bó với chiếc xe xăng ồn ào và tốn kém, nhưng hệ sinh thái trụ sạc và tủ đổi pin của VinFast đã giúp anh quyết tâm "chốt deal" mẫu xe Evo đổi pin.

"Lúc đi làm tôi cắm sạc trực tiếp tại bãi xe, còn lúc nào vội giao hàng thì tạt qua tủ đổi pin chỉ mất chưa đến một phút. Việc vận hành xe giờ quá tiện lợi nên tôi có thể tập trung hơn vào việc chạy xe tăng thêm thu nhập", anh Hoàng chia sẻ.

Trải nghiệm của anh Hoàng cũng là điều nhiều người dùng xe điện từng trăn trở, đặc biệt là những người sống tại chung cư, nhà trọ hoặc khu dân cư chưa thuận tiện lắp đặt ổ sạc riêng. Tuy nhiên, với việc phát triển đồng thời mạng lưới trụ sạc và tủ đổi pin trên khắp cả nước, VinFast đã mang đến nhiều phương án tiếp năng lượng linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện sử dụng thực tế.

Với người dùng chủ động được thời gian, ngoài sạc tại nhà, chủ xe có thể nạp điện tại các trụ sạc xe máy bố trí ở bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, tích hợp ngay cùng hạ tầng trạm sạc ô tô điện của VinFast.

"Mỗi trụ sạc xe máy được thiết kế tối ưu với 4 ổ cắm, cho phép 4 xe nạp điện cùng một lúc, vô cùng tiện lợi", reviewer kênh Xe tui TV cho biết.

Trong khi đó, với những tài xế dịch vụ muốn tận dụng tối đa quỹ thời gian chạy xe trên đường, mạng lưới tủ đổi pin chính là "chìa khóa" công nghệ nhờ độ phủ rộng khắp phố phường. Quy trình thao tác cũng cực kỳ đơn giản và siêu tốc thông qua việc quét mã QR trên ứng dụng. Trải nghiệm cùng reviewer Đăng Nguyễn, nhiều khách hàng nữ cho rằng, pin xe máy điện VinFast được thiết kế đảm bảo độ bền, chịu va đập nhưng vẫn phù hợp để người dùng có thể thao tác dễ dàng.

"Khi rút pin ra hoặc lắp vào xe, ta có thể xoay chiều nào cũng được, thao tác rất dễ dàng tiện lợi. Chỉ cần đưa pin vào tủ, quét QR là xong và nhận pin mới, tổng thời gian chưa đến 1 phút", reviewer Đăng Nguyễn nhận xét.

Hậu mãi 5 sao, chi phí "nhẹ như không"

Bên cạnh nền tảng tiếp năng lượng thuận tiện, VinFast còn xây dựng một hệ sinh thái gần 750 điểm phân phối và xưởng dịch vụ chính hãng trên khắp mọi miền đất nước. Mạng lưới phủ rộng cùng quy trình dịch vụ đồng bộ giúp người dùng dễ dàng mua xe, bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế phụ tùng chính hãng ở bất cứ đâu, mang lại sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Theo reviewer của kênh Xe điện Mạnh Phát, đây là một trong những lợi thế lớn của VinFast trên thị trường hiện nay. "Với mạng lưới đại lý rộng khắp và sự xuất hiện của các showroom EV-Zone với trải nghiệm cao cấp, VinFast cho thấy họ đang đảm bảo và cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt trong quá trình chuyển đổi phương tiện xanh", reviewer của kênh Xe điện Mạnh Phát nhận định.

Chất lượng dịch vụ "đỉnh chóp" nhưng người dùng chỉ phải chi một khoản nhỏ, đó là câu chuyện của một người dùng xe Feliz đã chia sẻ trên kênh Xe Máy Điện Minh Nhật về hóa đơn nuôi xe khiến nhiều người đi xe xăng phải ghen tị.

"Sau quãng đường sử dụng lên tới 67.000 km, chi phí bảo dưỡng thay thế má phanh tại xưởng dịch vụ VinFast chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, bằng một phần nhỏ so với xe xăng cùng quãng đường. Ngoài ra, chi phí sạc điện mỗi tháng gần như không đáng kể", vị chủ xe cho biết.

Chưa dừng lại ở đó, VinFast còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng chủ xe bằng chính sách bảo hành dài kỷ lục: 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP, không giới hạn số kilomet.

Khi những rào cản về sạc pin, bảo dưỡng và chi phí sử dụng dần được xóa bỏ, ngày càng nhiều người dùng có cơ sở để mạnh dạn "bỏ xăng, sang điện", góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.