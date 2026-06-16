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Sản phẩm
16/06/2026 10:01

Tiger® Beer ra mắt Tiger Êm mới – “Vị Êmmm, hậu đãaa…!"

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Tiger® Beer vừa ra mắt sản phẩm Tiger Êm mới – Tiger Smooth Lager, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nền bia êm, dễ uống, mà còn thơm đại mạch, cùng hậu vị “đã”.

Tiger® Beer, thương hiệu bia cao cấp quốc tế, vừa ra mắt sản phẩm Tiger Êm mới – Tiger Smooth Lager, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nền bia êm, dễ uống, mà còn thơm đại mạch, cùng hậu vị "đã". Tiger Êm xuất hiện trong danh mục sản phẩm đa dạng của thương hiệu Tiger Beer, mang đến sự lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu thích vị bia êm, dễ uống, nâng cấp trải nghiệm về hương vị và cảm xúc người tiêu dùng trong các dịp uống thường ngày.

Tiger Êm mới trở thành lựa chọn lý tưởng trong những cuộc vui thường ngày.

Xuyên suốt hành trình hơn 90 năm rạng danh toàn cầu và hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Tiger® Beer luôn tiên phong với những thay đổi đột phá và táo bạo. Đại diện cho tinh thần đó, Tiger Êm mới được ủ từ lúa mạch nướng nhẹ và trải qua quy trình lên men Extra Smooth, mang đến chất bia êm mượt, dễ uống, giữ trọn hương thơm đại mạch, cùng hậu vị "đã". Với thông điệp "Vị Êmmm, Hậu Đãaa…!", Tiger Êm trở thành lựa chọn lý tưởng, nâng tầm cho các dịp uống thường ngày thông qua dòng bia đến từ thương hiệu quốc tế với mức giá dễ tiếp cận.

Tiger Êm mới với dạng lon tiêu chuẩn 330ml trong thùng 24 lon

Bà Huỳnh Phương Thảo – Giám đốc Tiếp thị cấp cao Nhãn hiệu Tiger Beer, chia sẻ: "Mỗi bước tiến của Tiger® Beer trong hơn 3 thập kỷ qua tại Việt Nam luôn gắn liền với việc thấu hiểu và nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những dòng bia mới, vị êm, phù hợp cho những dịp vui thường nhật, chúng tôi kỳ vọng Tiger Êm mới sẽ đáp ứng trọn vẹn cho nhu cầu thưởng thức đó, mang đến một sự kết hợp bất ngờ giữa chất bia êm, thơm vị đại mạch, cùng hậu vị "đã", và chất lượng quốc tế đã vang danh toàn cầu."

Tiger Êm mới quy cách thùng 24 lon 330ml đã chính thức có mặt tại các kênh phân phối ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại: www.facebook.com/TigerBeerVN

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia

P. Q
từ khóa : Tiger® Beer
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