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12/06/2026 17:21

Tạm biệt "thức ăn nhanh" sân bay: khám phá ẩm thực bản địa tươi - lành tại Tân Sơn Nhất

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SASCO mang đến thực đơn tôn vinh ẩm thực Việt, đồng thời “thổi bay” định kiến về những bữa ăn vội vã gắn liền với trải nghiệm chờ bay của phần đông hành khách.

Vị "xanh" tươi mát từ trái cây theo mùa

Các chuyến bay mùa hè đã bắt đầu tăng nhiệt. Khu chờ bay tại Tân Sơn Nhất nhộn nhịp dòng người. Nhu cầu ăn uống, tận hưởng thời gian chờ bay cũng ngày càng được nâng tầm và khắt khe hơn. Giới xê dịch hiện đại không còn thỏa hiệp với những bữa ăn vội vã hay thức ăn nhanh sân bay nhàm chán. Thay vào đó, họ tìm kiếm một không gian ẩm thực tươi mới để thực sự tận hưởng kỳ nghỉ ngay từ lúc chờ cất cánh.

Nắm bắt xu hướng chăm sóc sức khỏe của du khách hiện đại, SASCO mang đến thực đơn mùa hè đầy tính sáng tạo. Sự thay đổi ngoạn mục này đến từ việc nâng tầm những nguyên liệu nhiệt đới quen thuộc thành các thức uống "trendy".

"Không ngờ lại tìm được một thức uống 'dính' thế này ở sân bay. Ly Coconut Matcha có chút vị chát thanh của trà xanh quyện cùng cái ngọt ngậy của dừa tươi, một trải nghiệm vị giác rất thú vị", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Các quầy Fresh2Go và hệ thống +84 Eatery thổi làn gió mát lành, phá vỡ hoàn toàn định kiến về những menu đồ uống sân bay đơn điệu.

Không dừng lại ở đó, Trà nhãn hoa đậu biếc hay Trà Mận muối ớt là những đại diện sáng tạo cho ứng dụng yếu tố bản địa.

Trà mận muối ớt: Sự phá cách độc đáo giữa vị mận chín mọng và chút muối ớt, kích thích vị giác cực đỉnh hay sắc xanh tím huyền ảo của hoa đậu biếc tôn lên vị ngọt thanh của nhãn lồng, tất cả tạo nên một trải nghiệm vị giác vừa thân thuộc, vừa mới mẻ.

Đây chính là cách SASCO đưa văn hóa ẩm thực địa phương chạm đến trái tim của du khách quốc tế và giới đam mê ẩm thực.

Nhà hàng Phoenix - "Ốc đảo" thư giãn giữa nhà ga

Nếu Fresh2Go và +84 Eatery mang nhịp điệu trẻ trung, năng động, thì nhà hàng Phoenix như một "ốc đảo" thư giãn giữa sự hối hả của nhà ga. Đối với những hành khách tìm kiếm khoảng không gian để rời xa sự xô bồ ồn ã, Phoenix là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Tại The Phoenix, tâm điểm của mùa hè này chính là món bánh Panna Cotta dâu, xoài do chính tay các đầu bếp nhà hàng chế biến.Thưởng thức một phần Panna Cotta ngọt ngào, nhâm nhi một tách trà ấm trong không gian sang trọng của Phoenix, hành khách dường như quên đi mình đang ở giữa một sân bay nhộn nhịp.

Đặc biệt, nếu cần một bữa chính trọn vẹn trước giờ cất cánh nhưng e ngại cảm giác đầy bụng khó chịu trên máy bay, Phoenix mang đến hai gợi ý "chuẩn healthy" nhưng bùng nổ hương vị. Với những tâm hồn yêu thích ẩm thực thuần thực vật, Phở xào lagim chay là một lựa chọn không thể chối từ. Sợi phở mềm dai đặc trưng của Việt Nam xào cùng "vựa" rau củ tươi mát, mang lại cảm giác no bụng nhưng vô cùng nhẹ nhàng, thư thái.

Trong khi đó, nếu cần nạp thêm năng lượng cho chuyến hành trình dài, Salad bò Phoenix chính là chân ái. Những lát thịt bò thượng hạng tẩm ướp đậm đà, kết hợp cùng các loại rau xanh giòn rụm tạo nên một đĩa salad tươi ngon, cung cấp đủ lượng đạm thiết yếu mà vẫn cực kỳ tốt cho sức khỏe.

"Mỗi nguyên liệu bản địa hay những thức uống dinh dưỡng lành mạnh mà chúng tôi đưa vào thực đơn đều mang một sứ mệnh đặc biệt," đại diện hệ thống ẩm thực SASCO khẳng định. "Đó là lời cam kết thay thế khái niệm thức ăn nhanh nhàm chán bằng những giá trị nguyên bản, qua đó khẳng định uy tín và đẳng cấp hiếu khách của dịch vụ hàng không Việt Nam."

Tạm biệt những lựa chọn vội vã, giờ đây, mỗi thức uống, mỗi món tráng miệng tại Tân Sơn Nhất đều là một đại sứ văn hóa, gửi gắm lời chào mùa hè rực rỡ và hương vị nguyên bản của Việt Nam đến với du khách năm châu.

Mai Anh
từ khóa : Tân Sơn Nhất, hàng không Việt Nam, văn hóa ẩm thực, du khách quốc tế, Sasco
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