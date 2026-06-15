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Sản phẩm
15/06/2026 18:40

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot?

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Ngày 12-6, VinFast đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu là mẫu Feliz II màu đỏ.

Đây cũng là một trong những mẫu được săn đón bậc nhất thị trường nhờ ngoại hình bắt mắt, cơ chế vận hành linh hoạt, tiết kiệm.

Ngoại hình stylish, nhiều tiện ích ghi điểm

VinFast Feliz II thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của dòng xe Feliz với dáng vẻ thanh lịch, dễ tạo thiện cảm với nhiều nhóm người dùng. Theo reviewer Minh Trí của kênh Trí Đê, điểm hấp dẫn của mẫu xe nằm ở sự cân bằng giữa nét trẻ trung, hiện đại và tính phổ dụng.

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot? - Ảnh 1.

Chị Phan Minh Trang (Hà Nội) cho biết, chị lựa chọn Feliz II do thiết kế của chiếc xe giúp tôn dáng người lái và đặc biệt là tùy chọn màu đỏ đun độc đáo, đẹp mắt.

"Chiều cao yên 780 mm cộng với thiết kế thanh thoát nên nhìn tổng thể rất ưng mắt, ngay khi nhìn thấy ở showroom màu đỏ đun cùng các chi tiết đầu xe và chắn bùn trước màu đen, tôi đã chấm ngay mẫu xe này vì ngoại hình stylish", chị Trang chia sẻ về lựa chọn của mình.

Feliz II cũng được trang bị những tiện ích như các hộc chứa đồ phía trước và đặc biệt là cổng sạc USB và Type-C với công suất 30 W. Theo chị Trang, đây là những trang bị nhỏ nhưng thiết thực cho người dùng.

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot? - Ảnh 2.

"Các hộc chứa đồ có thể để nhiều món đồ hằng ngày, trong khi công suất sạc xe cũng vừa đủ cho điện thoại của tôi. Tôi cũng đặc biệt thích tính năng định vị và tìm xe thông qua ứng dụng", chị Trang đánh giá.

Về vận hành, Feliz II sử dụng pin LFP, cho quãng đường di chuyển khoảng 156 km/lần sạc khi lắp thêm pin phụ. Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị.

"Động cơ này giúp Feliz II hoạt động bền bỉ ổn định. Nếu để chế độ Sport, xe có thể tăng tốc lên 70 km/h nhanh hơn các mẫu xe xăng mà không bị rồ ga, gằn máy", đại diện kênh Xe điện Mạnh Phát chia sẻ. Reviewer này cũng cho rằng, thiết kế của xe còn góp phần tối ưu khí động học, giúp xe di chuyển an toàn, ổn định cho người lái.

"Không còn bận tâm chuyện nuôi xe"

Điểm cốt lõi tạo sức hút cho Feliz II nằm ở công nghệ đổi pin. Theo reviewer Mạnh Phát, cơ chế này giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển nhờ thao tác đổi pin nhanh chóng. Cùng với mạng lưới trạm đổi pin ngày càng mở rộng, việc sử dụng xe điện trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp chủ xe tự tin trong những hành trình dài.

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot? - Ảnh 3.

"Việc thay pin rất tiện lợi, thao tác đổi chỉ mất khoảng 1 phút. Với mạng lưới tủ đổi pin như hiện nay, chúng ta có thể đi phượt Bắc Nam với Feliz II", reviewer Mạnh Phát khẳng định.

Không chỉ thuận tiện và nhanh chóng, công nghệ đổi pin còn giúp chi phí nuôi xe trở nên nhẹ nhàng hơn với người dùng Feliz II nhờ chính sách miễn phí đổi pin 20 lần một tháng, áp dụng đến hết ngày 30-6-2028. Theo anh Nguyễn Duy Khánh, chủ xe Feliz II tại TP HCM, chính sách hỗ trợ này giúp chi phí đi lại của anh chỉ bằng 1/3 so với thời điểm chạy xe xăng.

"Giờ mỗi tháng chỉ mất 175.000 tiền thuê pin, nếu không đổi pin thì tôi cũng có thể sạc pin miễn phí tại các trụ V-Green. Nhờ vậy, chi phí nuôi xe không còn là điều khiến tôi phải bận tâm", anh Khánh cho biết.

Không chỉ có mức chi phí nuôi xe "nhẹ gánh", Feliz II còn giúp chủ xe tiết kiệm chi phí ban đầu nhờ những chính sách ưu đãi của VinFast như giảm 6% giá trị xe trong chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Từ mức giá 24,9 triệu đồng, giá lăn bánh của mẫu xe này hiện chỉ khoảng 22,9 triệu đồng - phù hợp với đông đảo người dùng.

Từ thiết kế, khả năng vận hành đến bài toán chi phí, Feliz II cho thấy sự cân bằng mà nhiều người dùng đang tìm kiếm ở một mẫu xe điện đô thị. Việc chiếc xe máy điện thứ 1 triệu xuất xưởng của VinFast mang tên Feliz II cũng phần nào cho thấy sức hút và sự phổ biến của mẫu xe này trên thị trường.

An mai
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