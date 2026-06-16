Bay mùa hè rực rỡ cùng không gian mua sắm đẳng cấp tại Tân Sơn Nhất

SASCO Duty Free: Sức hút mỹ phẩm xa xỉ và các phiên bản giới hạn

Đối với những tín đồ đam mê xê dịch, việc duy trì một diện mạo rạng rỡ và phong cách chỉn chu ngay khi vừa bước xuống máy bay luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt tâm lý đó, hệ thống cửa hàng miễn thuế SASCO Duty Free tại sân bay Tân Sơn Nhất đang trở thành tâm điểm thu hút giới sành điệu, đặc biệt là nhóm khách hàng châu Á, nhờ sự hiện diện của các dòng mỹ phẩm cao cấp và các sản phẩm độc quyền kênh du lịch (Travel Retail Exclusive).

Vào mùa cao điểm hè 2026, không khí mua sắm tại đây càng thêm "tăng nhiệt" với sự lên kệ của các bộ sưu tập giới hạn theo mùa. Thay vì phải lỉnh kỉnh mang theo những chai lọ cồng kềnh, du khách hiện đại đang săn lùng các set dưỡng da, kem chống nắng và vật dụng thiết yếu dạng mini-size. Chúng không chỉ tiện lợi, dễ dàng sắp xếp vào hành lý mà còn mang lại cảm giác tươi mát, giúp làn da được "chữa lành" kịp thời sau những chuyến bay dài.

Chị Thu Trang, một hành khách quốc tế thường xuyên, chia sẻ: "Các bộ sản phẩm chăm sóc da xa xỉ được thu nhỏ tinh tế tại SASCO Duty Free đã thay đổi thói quen đóng gói của tôi. Vali nhẹ tênh nhưng tôi vẫn đảm bảo có đủ các bước nuôi dưỡng da cao cấp ở bất cứ đâu."

Bên cạnh nhóm sản phẩm tiện dụng, phân khúc xa xỉ chưa bao giờ hạ nhiệt với những tên tuổi danh tiếng như Chanel, Dior, Hermès, Tom Ford, SK-II, Guerlain, La Prairie, La Mer... Đây là những phiên bản đặc biệt khó tìm thấy tại thị trường nội địa, thỏa mãn hoàn hảo nhu cầu tự thưởng lẫn làm quà biếu sang trọng. Song song đó, các item phụ kiện mùa hè như mắt kính Gucci dòng travel-exclusive hay nón Montblanc cũng sẵn sàng giúp hành khách F5 phong cách, sẵn sàng cho những bức ảnh check-in rực rỡ.

Trải nghiệm mua sắm trước giờ cất cánh càng trở nên mượt mà nhờ các phương thức thanh toán quốc tế linh hoạt. Đáng chú ý, hành khách mua sắm bằng thẻ Mastercard sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 10 USD cho hóa đơn từ 168 USD trở lên. Sở hữu những sản phẩm độc bản, tận hưởng ưu đãi đặc quyền – SASCO Duty Free chính là điểm khởi đầu tinh tế cho hành trình viễn du mùa hè của bạn.

SASCO Shop: Khám phá hương vị hè và "Món quà Việt Nam" đẳng cấp trước giờ cất cánh

Trải nghiệm mua sắm tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ dừng lại ở các thương hiệu quốc tế, mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa đầy thú vị. Bước vào SASCO Shop, hành khách sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi không gian rực rỡ mang đậm bản sắc bản địa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh qua một diện mạo đẳng cấp.

Dịp hè này, bắt nhịp xu hướng du lịch hiện đại – ưu tiên lối sống xanh, chăm sóc sức khỏe và sự tiện lợi, SASCO Shop mang đến bộ sưu tập nông sản cao cấp và đặc sản vùng miền được tinh tuyển kỹ lưỡng.

Du khách khó lòng bỏ qua các dòng trái cây sấy dẻo giữ trọn vị tự nhiên như măng cụt sấy, xoài sấy, dừa sấy, hay các thanh chocolate mix trái cây Việt độc đáo.

Bên cạnh ẩm thực đặc sản, nhóm sản phẩm quà lưu niệm thủ công mỹ nghệ độc bản cũng là điểm nhấn thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Từ những chiếc nón lá vẽ tay tỉ mỉ, đồ gốm sứ tinh xảo, cho đến các sản phẩm lụa tơ tằm mềm mại mang đậm dấu ấn làng nghề truyền thống... Tất cả đều được đóng gói chỉn chu, hiện đại, trở thành những "Món quà Việt Nam" hoàn hảo, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người tặng, vừa dễ dàng sắp xếp gọn gàng vào hành lý ký gửi hay xách tay.

Đại diện cửa hàng SASCO Shop nhấn mạnh: "Mỗi sản phẩm đều được thiết kế để trở thành món quà mùa hè tiện lợi và ý nghĩa. Chúng tôi kết hợp sự tinh gọn, nhanh chóng của dịch vụ sân bay với chiều sâu văn hóa của nông sản và ngành nghề truyền thống Việt, để mỗi món quà là một đại sứ văn hóa đích thực theo chân du khách vươn ra thế giới. Chọn một món quà tinh tế, mang theo một câu chuyện văn hóa,SASCO Shop chính là nơi bạn gói trọn ân tình Việt Nam trước khi cất cánh đến những chân trời mới"

Để chuyến đi mùa hè thêm phần trọn vẹn, SASCO Shop dành tặng hàng loạt ưu đãi với các chương trình Mua 3 tặng 1, Mua 1 tặng 1… từ các thương hiệu nổi tiếng Milan, TPTV, AGC… Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian chờ bay để sắm sửa những hành trang sành điệu, chọn lựa những thức quà tinh hoa tận hưởng mùa hè rực rỡ cùng SASCO.