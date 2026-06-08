Chủ xe TP HCM thoải mái du lịch, xuyên Việt cùng VinFast VF 8 nhờ những tiện nghi này

Sau hơn 3 năm và gần 100.000 km đồng hành cùng "người bạn đường", anh vẫn cho rằng quyết định này là đúng đắn và không có ý định quay lại xe xăng.

Mua ôtô điện VinFast là quyết định đúng đắn

Hai vợ chồng anh Phạm Văn Mậu (TP HCM) trên hành trình xuyên Việt

- Đã dùng xe xăng lâu như vậy, lý do nào khiến anh quyết định tiên phong chọn VinFast VF 8 khi xe điện vẫn còn là sản phẩm khá mới với thị trường Việt?

Trước khi mua VF 8, tôi đã sử dụng xe xăng hơn 10 năm, gần nhất là chiếc Ford Everest. Tôi đặt cọc VF 8 từ tháng 1-2022 và nhận xe vào đầu năm 2023, thuộc nhóm khách hàng tiên phong. Việc chuyển sang xe điện không phải quyết định "theo xu hướng", mà tôi đã dành khoảng một năm để tìm hiểu kỹ lưỡng, từ công nghệ pin, động cơ cho đến hệ sinh thái vận hành.

Tôi làm trong lĩnh vực kỹ thuật nên quan tâm đến công nghệ. Khi tìm hiểu sâu, tôi nhận ra xe điện là một xu hướng hợp lý: hiệu suất cao hơn, cấu trúc đơn giản hơn và chi phí vận hành thấp hơn. Bên cạnh đó, các yếu tố như công suất, khả năng tăng tốc và cảm giác lái cũng là những điểm khiến tôi bị thuyết phục.

Sau khi sử dụng thực tế, tôi có thể nói rằng quyết định đó là đúng đắn, bởi trải nghiệm mà xe điện mang lại khác biệt rõ rệt so với xe xăng.

- Sự khác biệt đó được thể hiện cụ thể ra sao trên VF 8, thưa anh?

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cảm giác lái. Xe vận hành rất mượt, tăng tốc nhanh và gần như không có độ trễ. Công suất hơn 400 mã lực cho khả năng bứt tốc rất tốt - đây là điều mà xe xăng cùng phân khúc khó đạt được.

Vô lăng của xe được tinh chỉnh khá thông minh: khi đi chậm thì nhẹ, khi đi nhanh thì tự siết lại, tạo cảm giác chắc tay và an toàn. VF 8 cho cảm giác lái dễ chịu, mượt mà và hợp lý hơn rõ rệt.

Ưu điểm này thể hiện tốt nhất khi di chuyển trên cao tốc hoặc các cung đường đèo dốc. Xe ổn định, không bị tròng trành, phanh chính xác, mang lại cảm giác tự tin khi lái.

Ngoài ra, tôi thấy VF 8 có thiết kế hiện đại, bắt mắt. Cả nội thất lẫn ngoại thất đều quá ổn, hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Qua các lần cập nhật phần mềm, tôi càng thấy hài lòng hơn.

Vi vu xuyên Việt không lo trạm sạc

Anh Mậu ấn tượng với hệ thống trạm sạc phủ rộng của VinFast

- Nhiều người cho rằng xe điện chỉ phù hợp để đi phố, không đáp ứng được các hành trình dài. Trải nghiệm cá nhân của anh có như nhận định này không?

Hoàn toàn ngược lại. Tôi đã sử dụng VF 8 cho 4 chuyến xuyên Việt, đi từ TP HCM ra Đông Bắc, sang Tây Bắc và cả các tuyến giáp biên giới. Mỗi chuyến kéo dài khoảng một tháng, chủ yếu là hai vợ chồng tôi đi cùng nhau.

Trải nghiệm thực tế cho thấy xe hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài. Hiện nay, hệ thống trạm sạc đã phủ rộng trên cả nước, kể cả ở những khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong suốt các chuyến đi, tôi hầu như không gặp tình huống bất tiện nào liên quan đến việc sạc.

Ngoài ra, bản thân tôi cũng thường chủ động kế hoạch sạc pin. Khi quãng đường xe còn đi được về dưới 100 km, tôi đã bắt đầu tính điểm sạc tiếp theo.

Còn trong sử dụng hằng ngày thì trung bình 3-4 ngày tôi sạc một lần. Hiện tại, trạm sạc cách nhà tôi khoảng 300 m nên rất thuận tiện. Trong trường hợp cần sạc nhanh, tôi sử dụng trụ 120 kW, sạc từ 20% lên 80% chỉ mất khoảng 25-30 phút.

Ngoài ra, tôi thường kiểm tra tình trạng trạm sạc trên ứng dụng trước khi đến nên gần như chưa bao giờ phải chờ đợi. Nhờ tính năng này, việc sử dụng xe trở nên chủ động và thuận tiện hơn rất nhiều.

Anh Mậu cùng chiếc VF 8 ghé thăm khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây (Lai Châu)

- Ngoài khả năng vận hành, với những người thường xuyên đi du lịch bằng ôtô như anh, VF 8 mang lại trải nghiệm khác biệt gì so với các mẫu xe anh từng sử dụng?

Một điểm tôi rất thích là có thể nghỉ ngơi ngay trên xe. Với xe điện, tôi có thể bật điều hòa, thư giãn trên xe như một "phòng di động". Điều này rất tiện khi đi đường dài, đặc biệt là những lúc mệt mỏi. Với xe xăng, điều này gần như không khả thi vì tiếng ồn và khí thải.

Có thể nói, với tôi, VF 8 không chỉ là phương tiện di chuyển hằng ngày mà còn rất phù hợp để đi du lịch.

- Nhiều người quan tâm đến độ bền của xe điện trong dài hạn. Trải nghiệm của anh với VF 8 đến nay ra sao?

Xe của tôi đã đi gần 100.000 km. Theo cảm nhận thực tế, pin chỉ hao hụt một chút so với ban đầu, hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ.

- Di chuyển nhiều như vậy, VF 8 chắc cũng "ngốn" của anh không ít?

Thực tế thì chi phí là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi hài lòng với xe điện. Trước kia khi sử dụng xe xăng, mỗi tháng tôi chi khoảng 6-7 triệu đồng, nếu đi nhiều có thể lên tới 8-10 triệu đồng. Còn xe điện đang được miễn phí sạc, tôi không mất đồng nào. Ngay cả không miễn phí thì tính ra cũng chỉ tốn khoảng 30% so với xe xăng.

Chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng 1/10 so với chiếc xe cũ của tôi. Giá phụ tùng cũng khá rẻ, nhiều món đồ chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc.

- Gắn bó với VF 8 đã hơn 3 năm, anh có ý định đổi sang một chiếc xe khác trong thời gian tới hay không?

Hiện tại, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm: cùng tầm tiền, VF 8 là quá tốt. Nếu so với xe xăng, để có được cảm giác lái và hiệu suất tương đương, tôi nghĩ phải ở tầm giá 2-3 tỉ đồng. Trong khi đó, VF 8 mang lại trải nghiệm gần như tương đương nhưng với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Khi đã quen với xe điện thì rất khó quay lại xe xăng. Trong tương lai, nếu đổi xe, tôi vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn xe điện và đồng hành cùng VinFast.

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!