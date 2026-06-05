Chủ kinh doanh mê VinFast EC Van: Gọn như xe phố, chở hàng như “lực sĩ”

Thiết kế gọn gàng, thùng hàng "thênh thang"

Thiết kế nhỏ gọn nhưng hài hòa là một trong những điểm đầu tiên giúp VinFast EC Van ghi điểm với người dùng, đặc biệt trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng chật chội. Reviewer Thế Trung (kênh Xế Cưng) chia sẻ, ngoại hình EC Van nhỏ nhắn nhưng vẫn chắc chắn, an tâm khi vận hành.

Theo reviewer này, EC Van có chiều dài gần 3,8 m và trục cơ sở 2,52 m, tương đương nhiều mẫu xe hạng A. Kích thước này giúp xe đủ gọn để luồn lách trong các con phố nhỏ, đồng thời vẫn giữ được không gian nội thất và khoang hàng rộng rãi. Chiều cao thân xe gần 1,8 m cũng giúp việc đưa các vật dụng cồng kềnh vào khoang hàng trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, lốp xe có thành dày giúp tăng khả năng chịu tải - yếu tố quan trọng với một chiếc xe chuyên chở hàng hóa.

Ở khoang lái, EC Van được thiết kế theo hướng đơn giản và thực dụng. "Tầm quan sát phía trước của xe rất rộng, thậm chí có cảm giác còn thoáng hơn một số mẫu xe hạng D, ngồi vào có cảm giác rất dễ chịu", reviewer Thế Trung nói.

Trong khi đó, theo reviewer Dương Dê, điểm gây ấn tượng mạnh nhất của EC Van nằm ở khoang hàng phía sau. Với dung tích 2.600 lít và tải trọng 650 kg, EC Van có thể đáp ứng nhiều nhu cầu vận chuyển khác nhau. Anh Dương đã kiểm tra khả năng chứa hàng của mẫu xe điện nhà VinFast và kết quả cho thấy xe có thể chở 10 người ngồi gọn trong khoang hoặc 27 thùng hàng kích thước 40 x 40 cm mà vẫn còn khoảng trống.

Từ thử nghiệm này, anh Dương cho rằng, EC Van là một chiếc xe đa dụng, phục vụ từ giao hàng, vận chuyển thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt cho đến các mô hình kinh doanh di động như bán đồ ăn hoặc cửa hàng lưu động.

Chi phí không đáng kể, tài xế vô tư "bào xe"

Bên cạnh thiết kế thực dụng, khả năng vận hành và chi phí sử dụng là yếu tố khiến nhiều người đánh giá cao EC Van.

Xe được trang bị động cơ điện có công suất khoảng 40 mã lực cùng mô-men xoắn 110 Nm. Theo reviewer Thế Trung, sức kéo này đủ để tạo ra sự khác biệt so với nhiều mẫu xe tải nhỏ truyền thống. "110 Nm là con số ấn tượng, mạnh hơn nhiều so với chiếc Suzuki Van", anh nhận xét.

Reviewer này cũng cho rằng, vô-lăng nhẹ của EC Van giúp tài xế xoay trở dễ dàng trong những con ngõ nhỏ. Chân ga của xe có độ phản hồi ổn định, mang lại cảm giác điều khiển dễ chịu. Hệ thống treo lá nhíp phía sau cũng được thiết kế để tối ưu cho việc chở nặng, giúp xe vẫn giữ được độ ổn định khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Về phạm vi hoạt động, EC Van có thể di chuyển khoảng 175 km sau mỗi lần sạc đầy. Theo reviewer Hùng Lâm, con số này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vận hành trong nội đô.

Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh giúp tài xế có thể tranh thủ nghỉ ngơi ít phút để tiếp tục lên đường. Theo reviewer này tính toán, chỉ cần khoảng 42 phút, xe có thể sạc từ 10% lên 70% pin - đủ để tiếp tục vận hành trong phần còn lại của ngày làm việc.

Riêng về chi phí, cả người dùng và giới chuyên gia đều đồng tình, EC Van được sinh ra để phục vụ nhu cầu "bào xe ra tiền" của các tài xế. Reviewer Thế Trung so sánh, xe xăng cùng phân khúc tiêu tốn 300.000 - 400.000 đồng tiền nhiên liệu mỗi ngày. Trong khi đó, chủ xe EC Van gần như không mất một đồng chi phí nhiên liệu nào khi đang được miễn phí sạc (20 lần/tháng) đến 10-2-2029.

Với những lợi thế về thiết kế, khả năng chở hàng và chi phí vận hành, dễ lý giải vì sao VinFast EC Van đang trở thành "ngôi sao" trong phân khúc xe chở hàng nội đô.